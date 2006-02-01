Фаршированный картофель и печеночный торт

От мексиканского чили мы решили перейти к русской картошечке и не менее русским субпродуктам . Итак, сегодня в меню двух фанатично худеющих ю-мам Марьи и Коаллы фаршированная картошка и печёночный торт .

Из истории блюд: Когда я была поменьше и жила с мамой и папой, мы часто ездили в Москву. И уже тогда на широких просторах ВДНХ появились яркие киоски с надписью «Крошка-картошка». Это было феерично – почти как солнечно-желтая фанта в маленьких пузыриках, почти как мороженое «Лакомка», которое можно было отведать, отстояв очередь в Александровском саду. «Крошка-картошка» не имела никакого отношения к банальному пюре из школьной столовой. Обжигающе-прекрасно . Абсолютно не зная рецепта, я попробовала приготовить нечто подобное пару лет назад. Получилось…

Ингридиенты (просты как три рубля):

Картошка – чем крупнее, тем лучше Сыр (твёрдый, любой) Кинза (она лучше всего, но за не имением сойдёт петрушка или укроп) Соль, перец, приправы

Этап первый: Крупную картошку помыть хорошенько и вероломно проколоть вилкой в нескольких местах (лучше с боков, чтоб два бочка отстались целы). Засунуть в микроволновку. Микроволновки – штуки индивидуальные. В моей им довелось париться минут 25 в режиме «гриль-конвекция» (то есть жарко). Суть в том, чтобы на выходе картоха была мягкая, как будто только что из пионерского костра достали.

Этап второй: пока картошка мучается в микре, трём помельче сыр, режем помельче зелень.

Этап третий: измученную картошку достаём из печки и режем напополам. Аккуратно, чайной ложечкой вынимаем внутренности. В результате на отделной тарелочке у нас лежит всё картофельное нутро, а на другой – кожура в форме лодочек.

Этап третий: картофельные внутренности перемешиваем с тертым сыром, зеленью и сметаной (или майонезом, кому как нравится) Смесь выкладываем в «лодочки». Ставим обратно в микроволновку, минуты на три, пока сыр не расплавится. Вот и всё – велкам .

Поскольку картошка уже приготовилась, а таблетки от жадности пока не изобрели, мы с Коаллой решили по быстрому сварганить печеночный торт. Говорят, офигительно полезное блюдо, богатое гемоглобином и помогающее печени (нашей, родной) справится…с образом жизни хозяев

Ингридиенты:

Печень (куриная, говяжья, свиная – горчит) Яйцо Сметана Лук Соль, перец, приправы

Процесс приготовления довольно противозный… Странный орган – печень, символизирует всю нашу человеческую сущность... Ну ладно. Печень промыть, очистить от плёнки, порезать на кусочки и перемолоть на комбайне (некоторые еще мясорубками пользуются. Лично я – пас). Получается такая противная красная склизская субстанция (как на картинке) Добавляем туда лук, соль и специи, яицо одно разбиваем. А дальше начинается близкий каждому русскому человеку процесс приготовления блинов. На разогретую сковородку… Раз-перевернули-два… Ну вы знаете . Каждый корж промазываем сметаной или майонезом. По завершении можно «тортик» чем нибудь украсить (Коалла извращалась минут сорок, пытаясь написать кетчупом «u-мама») и поставить в холодильник часа на два, чтобы пропиталось. Ну вот, пожалуй, и всё. Сегодня у нас всё по-простому, поэтому стол украшаем пивом . Приятного аппетита