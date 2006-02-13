Как мы вкусно топили рыбок в океане…

В очередной раз две худеющие маньячки, заставляющие весы зашкаливать, напросились в гости к великой кулинарке и просто хорошему человеку Ане (Joy). В этот раз для того, чтоб им было стыдно, глядя на свои фигуры, и чтобы они много не ели, с ними поехала U-мама Юлика . На дегустацию были назначены два поэтических блюда, первое – великолепный салатик с лиричным названием «Рыбки в океане» и второе блюдо – фаршированные шляпки шампиньонов, которые моя личная буйная фантазия обозвала как «Солнышки-грибасы» (ха-ха три раза ). Итак, основные ингредиенты:

«Рыбки в океане»:

4 вареные картофелины

5-6 вареных морквы

½ банки маринованных огурчиков (рекомендую марки «Огородников» - хрустят, просто ум отъешь!

шпроты - 1 банка

сухарики «Кириешки» (предпочтительно со вкусом копченого лосося, но в общем какие найдутся!

чеснок - 1 зубчик

майонез -1 банка

И мы начали... Работа шла бойко, ибо рабочих рук было много . Одна я изображала трудолюбивого папараццо и отлынивала от трудовой повинности. Итак: картофель и маринованные огурчики трудолюбиво и мелко режем кубиками (огурчиками не возбраняеццо попутно хрумкать ибо полбанки свободно ). Моркву трем на крупной терке. Берем шпроты, открываем… И тут нас, знатных кулинаров, подстерегала засада!!! Мы купили шпроты под названием «шпроты Царские»… Люди! Не повторяйте наших ошибок! Не уподобляйтесь аристократам позорным! Дело в том что в «царских» шпротах у рыбин отсутствуют хвостики. Ну, просто, напрочь. А между тем, хвосты суть основная составляющая декора . Ну понятное дело, негоже царям трескать рыбьи хвосты, вот холопы и постарались . Ну мы погоревали-погоревали, а лень-матушка не велела за новой банкой шпрот сбегать… Ну да ладно! Берем значит нормальные шпроты и аккуратно отрезаем хвостики примерно сантиметра по 2 от края. Хвостики оставляем на тарелочке и блюдем, что не потерялись . Оставшуюся филейную часть режем или мнем вилкой и отправляем в смесь картофеля, моркови, давленого чеснока и маринованных огурчиков. Полученную смесь заправляем майонезом. И тут, внимание, главный декор!!! Берем заботливо приготовленные хвостики и хаотично втыкаем их в салат, красиво выложенный горкой в салатнице . Ну чем вам не рыбки, в океане, синхронно нырнувшиев поисках пиратских сокровищ? Конечно, у нас по причине кастрации самой хвостовой части получилось нечто, похожее на ежа. Или как образно выразился муж Joy Илья, когда ему позвали оценить наши кулинарные таланты: «Это что это у вас за мусульманское кладбище?!»

Наслаждаемся фото автора с блюдом...

.....а потом переходим к грибасам

Итак, составляющие:

«Солнышки-грибасы»

шампиньоны свежие (крупные) - 16-18 штук

сыр – 150 гр.

чеснок - 1 зубчик

сметана - 150 гр

Трудолюбивые женские руки чистят шампиньоны и отделяют ножки от шляпок. Сыр волшебным образом трется на мелкой терке. Грибные ножки мелко рубятся ножиком. Чеснок давится. Все вместе перемешивается в отдельной тарелке. Полученной смесью начиняются шляпки и кладутся в заботливо смазанный маслом противень или любую форму для запекания. Сверху на каждую шляпку шлепается по чайной ложке сметаны. Ставим в предварительно разогретую духовку и оп-ля! через 25 минут при температуре 220 градусов волшебные грибасы готовы .

В это время красиво сервируем стол, опционально достаем болгарское вино с волшебным названием «ОСЛИНОЕ МОЛОКО» и приступаем к трапезе. М-м-м-м-м-м, вкусно! U-mama рекомендует! Порадуйте себя и своих близких!