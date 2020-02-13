Три рецепта простых и вкусных салатов с яблоком

Простые салаты из трех основных ингредиентов (плюс заправка) – всегда пригодятся. Конечно, к приготовлению можно подходить творчески, добавляя или заменяя компоненты, или меняя заправку.

Базовая заправка на основе масла: растительное масло + что-то кислое (сок цитрусовых, натуральный уксус) + немного меда или натурального подсластителя, соль и перец по вкусу.

Йогуртовая заправка в самом простом варианте (несладкий йогурт, горчица, зелень) успешно заменяет майонез.

Майонез предпочтительнее домашний, или похожий на него соус на основе молока, без яиц (рецепт здесь, по ссылке).

И, конечно, зелень: салатный микс, нежный листовой салат или хрустящий кочанный – добавят вкуса, пользы и сделают салат наряднее.

Салат с яблоком и сыром бри

Понадобится: Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко) Сыр бри – 100-150 г Орехи пекан или грецкие – 100 гр.; Заправка: Оливковое (растительное) масло – 3-4 ст. л. Сок лимона, натуральный уксус – 1 ст. л. Мед – 1 ч. л. Соль, перец – по вкусу Салатный микс – по желанию. Итого: 520 г. Белки 35.8, жиры 144.2, углеводы 46.5, ккал 1626.6 На 100 гр.: белки 6.9, жиры 27.7, углеводы 8.9, ккал 312.8

Приготовление:

Заправка: соедините все компоненты в стакане и взбейте вилкой, или взболтайте в банке с крышкой. Соус станет однородным и слегка загустеет.

Яблоко нарежьте соломкой или тонкими ломтиками, сыр – кубиками или ломтиками. Орехи можно подсушить-поджарить в духовке или на сковородке. В миске смешайте яблоко, сыр и орехи, добавьте салатный микс. Солите и перчите по желанию.

Заправьте сразу или при подаче, прямо в тарелках – так зелень останется упругой.

Салат с яблоком, курицей и сладким перцем

Понадобится Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко) Куриное мясо, отварное или запеченное – 250 гр. Перец сладкий болгарский – 150 гр. (1 шт.) Заправка: Натуральный несладкий йогурт – 200 гр. Масло оливковое – 1 ст. л. Горчица неострая с зернами (можно обычную) – 1 ст. л. Соль, перец – по вкусу Итого: 890 г. Белки 76.5, жиры 38.5, углеводы 43.8, ккал 823.1 На 100 гр.: белки 8.6, жиры 4.3, углеводы 4.9, ккал 92.9

Приготовление:

Для заправки соедините все компоненты и перемешайте до однородности.

Яблоко и куриное мясо нарежьте кубиками. Перец разрежьте, освободите от семян и перегородок, нарежьте кубиками меньшего размера.

Перемешайте и заправьте.

Салат с яблоком, свеклой и морковью

Понадобится Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко) Свекла вареная – 250 гр. (1-2 шт.) Морковь вареная – 250 гр. (1-2 шт.) Заправка: Натуральный несладкий йогурт – 200 гр. Масло оливковое – 1 ст. л. Чеснок – 1 зубок Мед – 1 ст. л. Соль, перец – по вкусу Опционально – изюм, вяленая клюква, орехи. Итого: 980 г. Белки 22.5, жиры 28.7, углеводы 80.8, ккал 665.7 На 100 гр.: белки 2.3, жиры 2.9, углеводы 8.2, ккал 67.9

Приготовление:

Для заправки соедините все компоненты и перемешайте до однородности.

Яблоко и вареные овощи нарежьте соломкой. Перемешайте и заправьте.

В этот салат можно добавить орехи, изюм без косточек (ошпарьте и обсушите), вяленую клюкву – по желанию.

Приятного аппетита!