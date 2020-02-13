Форум
Марина Подволоцкая
Салаты и закуски

Три рецепта простых и вкусных салатов с яблоком

Простые салаты из трех основных ингредиентов (плюс заправка) – всегда пригодятся. Конечно, к приготовлению можно подходить творчески, добавляя или заменяя компоненты, или меняя заправку.

Базовая заправка на основе масла: растительное масло + что-то кислое (сок цитрусовых, натуральный уксус) + немного меда или натурального подсластителя, соль и перец по вкусу.

Йогуртовая заправка в самом простом варианте (несладкий йогурт, горчица, зелень) успешно заменяет майонез. 

Майонез предпочтительнее домашний, или похожий на него соус на основе молока, без яиц (рецепт здесь, по ссылке). 

И, конечно, зелень: салатный микс, нежный листовой салат или хрустящий кочанный – добавят вкуса, пользы и сделают салат наряднее.

Салат с яблоком и сыром бри

Понадобится:

Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко)

Сыр бри – 100-150 г

Орехи пекан или грецкие – 100 гр.;

Заправка:

Оливковое (растительное) масло – 3-4 ст. л.

Сок лимона, натуральный уксус – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Салатный микс – по желанию.

Итого: 520 г.

Белки 35.8, жиры 144.2, углеводы 46.5, ккал 1626.6

На 100 гр.: белки 6.9, жиры 27.7, углеводы 8.9, ккал 312.8

Приготовление:

Заправка: соедините все компоненты в стакане и взбейте вилкой, или взболтайте в банке с крышкой. Соус станет однородным и слегка загустеет.

Яблоко нарежьте соломкой или тонкими ломтиками, сыр – кубиками или ломтиками. Орехи можно подсушить-поджарить в духовке или на сковородке. В миске смешайте яблоко, сыр и орехи, добавьте салатный микс. Солите и перчите по желанию.

Заправьте сразу или при подаче, прямо в тарелках – так зелень останется упругой.

 

Салат с яблоком, курицей и сладким перцем

Понадобится

Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко)

Куриное мясо, отварное или запеченное – 250 гр.

Перец сладкий болгарский – 150 гр. (1 шт.)

Заправка:

Натуральный несладкий йогурт – 200 гр.

Масло оливковое – 1 ст. л.

Горчица неострая с зернами (можно обычную) – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Итого: 890 г.

Белки 76.5, жиры 38.5, углеводы 43.8, ккал 823.1

На 100 гр.: белки 8.6, жиры 4.3, углеводы 4.9, ккал 92.9

Приготовление:

Для заправки соедините все компоненты и перемешайте до однородности.

Яблоко и куриное мясо нарежьте кубиками. Перец разрежьте, освободите от семян и перегородок, нарежьте кубиками меньшего размера.

Перемешайте и заправьте.

 

Салат с яблоком, свеклой и морковью

Понадобится

Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко)

Свекла вареная – 250 гр. (1-2 шт.)

Морковь вареная – 250 гр. (1-2 шт.)

Заправка:

Натуральный несладкий йогурт – 200 гр.

Масло оливковое – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зубок

Мед – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Опционально – изюм, вяленая клюква, орехи.

Итого: 980 г.

Белки 22.5, жиры 28.7, углеводы 80.8, ккал 665.7

На 100 гр.: белки 2.3, жиры 2.9, углеводы 8.2, ккал 67.9

Приготовление:

Для заправки соедините все компоненты и перемешайте до однородности.

Яблоко и вареные овощи нарежьте соломкой. Перемешайте и заправьте.

В этот салат можно добавить орехи, изюм без косточек (ошпарьте и обсушите), вяленую клюкву – по желанию.

Приятного аппетита!

