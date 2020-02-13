Три рецепта простых и вкусных салатов с яблоком
Простые салаты из трех основных ингредиентов (плюс заправка) – всегда пригодятся. Конечно, к приготовлению можно подходить творчески, добавляя или заменяя компоненты, или меняя заправку.
Базовая заправка на основе масла: растительное масло + что-то кислое (сок цитрусовых, натуральный уксус) + немного меда или натурального подсластителя, соль и перец по вкусу.
Йогуртовая заправка в самом простом варианте (несладкий йогурт, горчица, зелень) успешно заменяет майонез.
Майонез предпочтительнее домашний, или похожий на него соус на основе молока, без яиц (рецепт здесь, по ссылке).
И, конечно, зелень: салатный микс, нежный листовой салат или хрустящий кочанный – добавят вкуса, пользы и сделают салат наряднее.
Салат с яблоком и сыром бри
Понадобится:
Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко)
Сыр бри – 100-150 г
Орехи пекан или грецкие – 100 гр.;
Заправка:
Оливковое (растительное) масло – 3-4 ст. л.
Сок лимона, натуральный уксус – 1 ст. л.
Мед – 1 ч. л.
Соль, перец – по вкусу
Салатный микс – по желанию.
Итого: 520 г.
Белки 35.8, жиры 144.2, углеводы 46.5, ккал 1626.6
На 100 гр.: белки 6.9, жиры 27.7, углеводы 8.9, ккал 312.8
Приготовление:
Заправка: соедините все компоненты в стакане и взбейте вилкой, или взболтайте в банке с крышкой. Соус станет однородным и слегка загустеет.
Яблоко нарежьте соломкой или тонкими ломтиками, сыр – кубиками или ломтиками. Орехи можно подсушить-поджарить в духовке или на сковородке. В миске смешайте яблоко, сыр и орехи, добавьте салатный микс. Солите и перчите по желанию.
Заправьте сразу или при подаче, прямо в тарелках – так зелень останется упругой.
Салат с яблоком, курицей и сладким перцем
Понадобится
Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко)
Куриное мясо, отварное или запеченное – 250 гр.
Перец сладкий болгарский – 150 гр. (1 шт.)
Заправка:
Натуральный несладкий йогурт – 200 гр.
Масло оливковое – 1 ст. л.
Горчица неострая с зернами (можно обычную) – 1 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Итого: 890 г.
Белки 76.5, жиры 38.5, углеводы 43.8, ккал 823.1
На 100 гр.: белки 8.6, жиры 4.3, углеводы 4.9, ккал 92.9
Приготовление:
Для заправки соедините все компоненты и перемешайте до однородности.
Яблоко и куриное мясо нарежьте кубиками. Перец разрежьте, освободите от семян и перегородок, нарежьте кубиками меньшего размера.
Перемешайте и заправьте.
Салат с яблоком, свеклой и морковью
Понадобится
Яблоки – 250 гр. (примерно 1 большое яблоко)
Свекла вареная – 250 гр. (1-2 шт.)
Морковь вареная – 250 гр. (1-2 шт.)
Заправка:
Натуральный несладкий йогурт – 200 гр.
Масло оливковое – 1 ст. л.
Чеснок – 1 зубок
Мед – 1 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Опционально – изюм, вяленая клюква, орехи.
Итого: 980 г.
Белки 22.5, жиры 28.7, углеводы 80.8, ккал 665.7
На 100 гр.: белки 2.3, жиры 2.9, углеводы 8.2, ккал 67.9
Приготовление:
Для заправки соедините все компоненты и перемешайте до однородности.
Яблоко и вареные овощи нарежьте соломкой. Перемешайте и заправьте.
В этот салат можно добавить орехи, изюм без косточек (ошпарьте и обсушите), вяленую клюкву – по желанию.
Приятного аппетита!