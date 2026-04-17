Аверина Юлия
Салаты и закуски

Сытный и вкусный салат для снижения веса

Готовимся к летнему сезону вкусно и без голодовок! Сегодня предлагаем вам рецепт салата, в котором есть все необходимые для здорового питания продукты: качественный белок, клетчатка и витамины. При этом салат очень сытный и вкусный без обилия травы и пустых овощей. 

Ингредиенты:

  • куриное филе 500 г;
  • красная фасоль 150 г;
  • морковка по-корейски 100 г;
  • свежий огурец 1/2 шт;
  • грейпфрут или гранат 1шт;
  • свежая кинза;
  • греческий йогурт 100 г;
  • майонез 1 ч.л.;
  • горчица 1/2 ч.л.;
  • лимонный сок 1/2 ч.л.;
  • сахар 1/2 ч.л.
  • соевый соус 2 ст.л;
  • сухой чеснок.

1. Приготовим куриное филе. Курицу можно отварить или слегка поджарить на сухой сковороде. Мы выбрали второй способ, предварительно замариновав грудки в соевом соусе и чесноке. Если нет времени, берите готовую копчёную куру из магазина.

2. Готовое куриное мясо нарежем небольшими кубиками. 

3. Пока мясо остывает, нарубим мелким кубиком огурец и чуть мельче морковку по-корейски. Лучше брать не острую.

4. В миску к курице отправляем овощи и фасоль. Можно взять фасоль обычную, можно в томатном соусе. 

5. Сделаем заправку. Смешаем греческий йогурт с майонезом, горчицей, соком лимона и щепоткой сахара.

6. Заправим салат и тщательно перемешаем. Щедро посыпем нарезанной кинзой. Эта пряность сюда подходит идеально.

7. В этот салат по рецепту идет гранат. Попробуйте приготовить именно так, если вас не смущают косточки. Также можно использовать для сочного акцента немного мякоти грейпфрута. Оба варианта хорошо сочетаются.  По желанию в салат можно добавить красный лук. 

Салат готовится очень быстро, а получается невероятно вкусным, сочным и сытным. Животный и растительный белок плюс полезная клетчатка. Прекрасный вариант для обеда или ужина. 

Приятного аппетита!

