Сытный и вкусный салат для снижения веса

Готовимся к летнему сезону вкусно и без голодовок! Сегодня предлагаем вам рецепт салата, в котором есть все необходимые для здорового питания продукты: качественный белок, клетчатка и витамины. При этом салат очень сытный и вкусный без обилия травы и пустых овощей.

Ингредиенты:

куриное филе 500 г;

красная фасоль 150 г;

морковка по-корейски 100 г;

свежий огурец 1/2 шт;

грейпфрут или гранат 1шт;

свежая кинза;

греческий йогурт 100 г;

майонез 1 ч.л.;

горчица 1/2 ч.л.;

лимонный сок 1/2 ч.л.;

сахар 1/2 ч.л.

соевый соус 2 ст.л;

сухой чеснок.

1. Приготовим куриное филе. Курицу можно отварить или слегка поджарить на сухой сковороде. Мы выбрали второй способ, предварительно замариновав грудки в соевом соусе и чесноке. Если нет времени, берите готовую копчёную куру из магазина.

2. Готовое куриное мясо нарежем небольшими кубиками.

3. Пока мясо остывает, нарубим мелким кубиком огурец и чуть мельче морковку по-корейски. Лучше брать не острую.

4. В миску к курице отправляем овощи и фасоль. Можно взять фасоль обычную, можно в томатном соусе.

5. Сделаем заправку. Смешаем греческий йогурт с майонезом, горчицей, соком лимона и щепоткой сахара.

6. Заправим салат и тщательно перемешаем. Щедро посыпем нарезанной кинзой. Эта пряность сюда подходит идеально.

7. В этот салат по рецепту идет гранат. Попробуйте приготовить именно так, если вас не смущают косточки. Также можно использовать для сочного акцента немного мякоти грейпфрута. Оба варианта хорошо сочетаются. По желанию в салат можно добавить красный лук.

Салат готовится очень быстро, а получается невероятно вкусным, сочным и сытным. Животный и растительный белок плюс полезная клетчатка. Прекрасный вариант для обеда или ужина.

Приятного аппетита!