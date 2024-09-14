Новый взгляд на обычный салат. Греческий салат с киноа и базиликом

В поисках новых вкусов редакция наткнулась на просторах интернета на новую интерпретацию рецепта греческого салата. Овощи все в наличии, пора экспериментировать!

Давайте добавим оттенки вкуса за счет базилика и прованских трав, а самое главное - сделаем салат более насыщенным и полезным, используя киноа. За счет белка, содержащегося в киноа, салат может быть самостоятельным блюдом.

Киноа - штука модная, а все потому, что полезная! Это не крупа, а семена растения из Южной Америки, которые были пищей еще древних инков. Киноа обладает ореховым вкусом, хорошо разваривается, не теряя своих замечательных свойств и служит отличным дополнением к салатам и гарнирам.

Киноа – источник белка, витаминов группы В, фосфора, железа, кальция и цинка. Она содержит полный набор аминокислот, ежедневно необходимых человеку.

Греческий салат с киноа и базиликом

Понадобится: киноа 100 г;

огурцы средние 2 шт.;

томат крупный 1 шт.

маслины без косточек 100 г;

перец болгарский 1 шт.;

лук красный 1/2;

салатные листья 1 пучок;

базилик свежий 1 веточка;

сыр фета 2/3 упаковки. Для заправки: оливковое масло 4 ст. л.;

винный или яблочный уксус 1 ст. л.;

мед 1 ч. л.;

горчица зернистая 1 ч. л.;

соль и перец по вкусу;

прованские травы (перетереть между ладонями).

Приготовление:

1. Предварительно вымойте и обсушите овощи. Хорошо промойте киноа и поставьте вариться (по инструкции на упаковке), достаточно минут 15.

2. Овощи нужно нарезать кубиками или крупными брусочками. Лук очень тонкой соломкой, базилик мелко накрошить.

3. Маслины режем пополам, сыр фета кубиками.

4. Смешиваем ингредиенты для соуса. В большой миске соединяем все овощи и перемешиваем.

5. Раскладываем листья салата на тарелку, сверху выкладываем смесь из овощей и киноа, поливаем соусом, украшаем кусочками сыра фета.

Приятного аппетита!