Многие относятся к перловке без особого уважения, и напрасно, ведь это одна из самых полезных круп. Она хороша не только в супах и гарнирах, но может быть и компонентом салата. Главное – правильно её приготовить, сварить так, чтобы крупинки стали мягкими и нежными. Для этого перловку перед варкой замачивают на несколько часов. Чтобы ускорить приготовление, я взяла крупу в варочных пакетиках - перловка в пакетике варится 40-45 минут и не требует предварительного замачивания.

Предлагаю добавить перловую крупу в овощной салат – она сделает салат более сытным, и вы вполне сможете предложить его в качестве лёгкого летнего ужина. Попробуем?

Салат с перловкой, цуккини и сладким перцем

Понадобится:

Крупа перловая – 80 гр.;

Кабачок цуккини – 1 маленький;

Перец сладкий – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубок;

Лук красный – ½ шт.;

Помидоры черри – 10 шт.;

Маслины черные – 10 шт.;

Тимьян (свежий или сушеный), петрушка.

Растительное масло.

Для заправки:

Оливковое масло, сок лимона.

Соль, перец.

· Перловку в пакете сварите в большом количестве подсоленной воды, так, чтобы она была рассыпчатой, не клейкой. Слейте воду и остудите крупу. (Вариант: будет вкуснее, если сначала варить перловку в воде, до полуготовности, затем слить воду и доварить крупу в овощном или курином бульоне).

· Цуккини нарежьте кубиками, перец - крупными квадратиками-«шашечками», чеснок – ломтиками, потушите все вместе на растительном масле до готовности. Готовность здесь определяется «на свой вкус»: мне нравится, когда овощи не разварены, а остаются слегка упругими. В самом конце, за пару минут до готовности, приправьте тимьяном, это придаст блюду тонкий аромат. Остудите.

· Красный лук нарежьте тонкими перьями. Помидоры черри и маслины разрежьте на половинки, петрушку нарубите. Соедините овощи с вареной перловкой и заправьте салат.

· Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок в пропорции 3:1 (три части масла на одну часть кислоты), добавьте соль и перец и слегка взбейте.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию: