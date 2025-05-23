Форум
U-mama.ru
Салаты и закуски

Сочный салат из жареных баклажанов «Восточный бриз» — ароматный и праздничный!

Свежий салат с жареными баклажанами — яркий акцент вашего стола! Эта закуска покорит всех сочетанием дымчатых овощей, чесночной остроты и сладко-кислого соуса. Идеально к шашлыку, мясу на гриле или как самостоятельный салат!

5 причин приготовить салат «Восточный бриз»

  • Бюджетно — сезонные овощи по минимальной цене.
  • Быстро — всего 30 минут активного приготовления.
  • Универсальный гарнир к мясу/рыбе, начинка для лаваша, закуска на праздник.
  • Эффектно — сочетание цветов украсит любой стол.
  • Полезно — овощи богаты клетчаткой, а заправка без майонеза!

Салат из жареных баклажанов и свежих овощей

Понадобится (на 4 порции):

  • 2 баклажана;
  • 2 мясистых помидора;
  • 2 болгарских перца (желтый и красный для цвета);
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • пучок зелени (кинза + укроп).

Для заправки:

  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 2 ст. л. яблочного уксуса 6%;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ст. л. соли (для предварительной обработки баклажанов).

 

Приготовление:

1. Подготовка баклажанов. Нарежьте их брусочками, пересыпьте солью и оставьте на 15 минут (уйдет горечь).

Промойте и обжарьте на среднем огне 5–7 минут до румяности. Дайте остыть.

2. Нарежем овощи: лук — тонкие полукольца, перец — соломкой, помидоры — крупными дольками. Морковь нужно натереть на корейской терке, чеснок пропустить через пресс, а зелень мелко порубить.

3. Готовим заправку: смешайте в пиале соевый соус + уксус + сахар + чеснок + 1 ст. л. масла.

4. Соедините все ингредиенты в миске, полейте заправкой и дайте настояться 20 минут (или несколько часов в холодильнике для насыщенного вкуса). 

5. Выложите в салатник, можно украсить зернами граната, веточками зелени или посыпать кунжутом. Для пикантности добавьте щепотку молотого кориандра или чили.

Приятного аппетита!

