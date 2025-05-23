Сочный салат из жареных баклажанов «Восточный бриз» — ароматный и праздничный!
5 причин приготовить салат «Восточный бриз»
- Бюджетно — сезонные овощи по минимальной цене.
- Быстро — всего 30 минут активного приготовления.
- Универсальный гарнир к мясу/рыбе, начинка для лаваша, закуска на праздник.
- Эффектно — сочетание цветов украсит любой стол.
- Полезно — овощи богаты клетчаткой, а заправка без майонеза!
Салат из жареных баклажанов и свежих овощей
Понадобится (на 4 порции):
- 2 баклажана;
- 2 мясистых помидора;
- 2 болгарских перца (желтый и красный для цвета);
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- пучок зелени (кинза + укроп).
Для заправки:
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 2 ст. л. яблочного уксуса 6%;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ст. л. соли (для предварительной обработки баклажанов).
Приготовление:
1. Подготовка баклажанов. Нарежьте их брусочками, пересыпьте солью и оставьте на 15 минут (уйдет горечь).
Промойте и обжарьте на среднем огне 5–7 минут до румяности. Дайте остыть.
2. Нарежем овощи: лук — тонкие полукольца, перец — соломкой, помидоры — крупными дольками. Морковь нужно натереть на корейской терке, чеснок пропустить через пресс, а зелень мелко порубить.
3. Готовим заправку: смешайте в пиале соевый соус + уксус + сахар + чеснок + 1 ст. л. масла.
4. Соедините все ингредиенты в миске, полейте заправкой и дайте настояться 20 минут (или несколько часов в холодильнике для насыщенного вкуса).
5. Выложите в салатник, можно украсить зернами граната, веточками зелени или посыпать кунжутом. Для пикантности добавьте щепотку молотого кориандра или чили.
Приятного аппетита!