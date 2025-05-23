5 причин приготовить салат «Восточный бриз»

Бюджетно — сезонные овощи по минимальной цене.

Быстро — всего 30 минут активного приготовления.

Универсальный гарнир к мясу/рыбе, начинка для лаваша, закуска на праздник.

Эффектно — сочетание цветов украсит любой стол.

Полезно — овощи богаты клетчаткой, а заправка без майонеза!

Салат из жареных баклажанов и свежих овощей

Понадобится (на 4 порции): 2 баклажана;

2 мясистых помидора;

2 болгарских перца (желтый и красный для цвета);

1 морковь;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

пучок зелени (кинза + укроп). Для заправки: 2 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. яблочного уксуса 6%;

1 ч. л. сахара;

1 ст. л. соли (для предварительной обработки баклажанов).

Приготовление:

1. Подготовка баклажанов. Нарежьте их брусочками, пересыпьте солью и оставьте на 15 минут (уйдет горечь).

Промойте и обжарьте на среднем огне 5–7 минут до румяности. Дайте остыть.

2. Нарежем овощи: лук — тонкие полукольца, перец — соломкой, помидоры — крупными дольками. Морковь нужно натереть на корейской терке, чеснок пропустить через пресс, а зелень мелко порубить.

3. Готовим заправку: смешайте в пиале соевый соус + уксус + сахар + чеснок + 1 ст. л. масла.

4. Соедините все ингредиенты в миске, полейте заправкой и дайте настояться 20 минут (или несколько часов в холодильнике для насыщенного вкуса).

5. Выложите в салатник, можно украсить зернами граната, веточками зелени или посыпать кунжутом. Для пикантности добавьте щепотку молотого кориандра или чили.

Приятного аппетита!