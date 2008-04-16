Сельдерей… Приготовим-ка с ним салаты!

Люблю сельдерей за его роскошный аромат и свежий, прохладный, как порыв весеннего ветерка, вкус!

Наверное, первое, что приходит в голову при слове «сельдерей» - «похудательный» сельдерейный супчик . Среди женщин, я думаю, это самый известный рецепт - даже те, кто сельдерей не любит, знают о существовании такого супа. А ведь есть еще огромное количество рецептов с сельдереем и из сельдерея!

Сельдерей – одно из немногих растений, которое можно съесть целиком, причем как сырым, так и «кулинарно обработанным». Он бывает двух видов – корневой и черешковый. В пищу идет все: корень (клубень) чаще всего варится, добавляется в супы или запекается, ароматные хрустящие стебли – кладут в салаты, тушат или жарят, листья используют как пряную зелень, а семена как самостоятельную или составную часть сухих приправ.

Мало того, сельдерей прекрасно сочетается как овощами, так и мясом, морепродуктами, рыбой, птицей, грибами. Удивительно некапризный овощ!

И это все о нем…

Еще Гиппократ настоятельно рекомендовал сельдерей от разнообразных хворей. В Древней Греции, Риме его знали и почитали как священное и лекарственное растение, а венками из сельдерейных листьев увенчивали головы героев и победителей.

Да и легендарный Казанова, говорят, весьма-а-а-а уважал этот овощ, с давних времен считающийся афродизиаком! А еще он способствует профилактике простатита, особенно в сочетании с яблоками. (Как бы невзначай можно рассказать это мужу, если он примется возражать против сельдерейного салатика )

Сделайте сельдерей частым гостем на вашем столе, и вы сами удивитесь, как быстро повысится общий тонус организма, возрастет работоспособность (как физическая, так и умственная), улучшится сон, а нервы станут как стальные канаты.

Разумеется, полезнее всего сырой сельдерей, поэтому едим прежде всего салаты и добавляем его в свежие соки!

Известно, что:

· Сок сельдерея очищает организм от токсинов, замедляет процессы старения;

· Нормализует обмен веществ, поэтому очень полезен при ожирении и сахарном диабете;

· Улучшает пищеварение, уменьшает вздутие кишечника.

· Уникальный состав способствует регулировке вводно-солевого обмена, уменьшает отложение солей (полезно при заболеваниях суставов и почек);

· Содержит витамин U (профилактика язвы);

· Доказано, что в сельдерее есть вещества, которые регулируют артериальное давление.

· Освежает дыхание – пожуйте листик сельдерея, и вы избавитесь от дурного запаха! Пахнуть будете исключительно свежим сельдереем

А вот журнал «Гастроном» пишет, что «если регулярно пить сок сельдерея (лучше – в смеси с соками крапивы и одуванчика), можно очистить кровь и избавиться от многих кожных заболеваний. А пропустив свежую зелень через мясорубку и, смешав ее (в равных долях) с топленым сливочным маслом, вы получите чудодейственную мазь, которая лечит любые раны, язвы, ожоги и воспаления». Интересно, да? Можно и попробовать…

Сегодня хочу предложить вам несколько салатов с черешковым сельдереем, то есть – с хрустящими сочными стеблями . Эти салаты быстро готовить, вкусно есть, они легче зимних овощных салатов, а сельдерей придает им необыкновенный аромат и свежесть.

Моя любовь к сельдерею началась вот с такого простого салатика:

Сельдерейный салат с куриной грудкой

Готовится за 10 минут.

Понадобится:

Сельдерей черешковый – 2-3 стебля;

Яблоки зеленые - 2 средних;

Куриная грудка – 1 шт.

Лук-репка – 1 маленькая или половинка луковицы.

Майонез для заправки.

1. Куриная грудка нужна отварная, или запеченная, или от куры-гриль даже. В принципе, можно взять и другую часть курицы. Вареную грудку (без кожи!) режем кубиками.

2. Стебли сельдерея моем, чистим – снимаем сверху жесткие прожилки и волокна, немного. Можно воспользоваться овощечисткой для этой цели. Яблоко тоже нужно помыть и почистить. Режем кубиками сельдерей и яблоко. Половинку луковицы шинкуем опять же кубиками, только мелкими .

3. Теперь все подготовленные ингредиенты соединяем, и заправляем салатик майонезом. Можно немного поперчить, перемешать и попробовать – скорее всего солить вам не захочется, но если посчитаете нужным, то слегка подсолите.

4. Выкладываем в салатницу. Можно украсить яблочной «стрелочкой» или «листиком»: вырезаем из яблока четвертушку-уголок, из неё (отступив от края 3-4 мм) – опять уголок, и еще раз.

Укладываем эти уголки со сдвигом относительно друг друга – готово!

Приятного аппетита!

Этот рецепт я когда-то прочитала в книге мадам Вильмонт . Название произведения, к сожалению, не помню, а вот салатик в душу запал . Читали? Героиня-переводчица впечатлила таким салатом мужчину своей мечты. Она тоже, кстати, вычитала его из книжки

Сельдерейный салат с ананасом

Этот салат прекрасно подойдет для постного стола, если вы заправите его постным майонезом.

Понадобится:

Сельдерей черешковый – 3 стебля;

Яблоки - 2 средних;

Ананасы консервированные -1 небольшая баночка;

Грецкие орехи – треть стакана;

Майонез для заправки.

1. Сельдерей нужно помыть и почистить – ножом или овощечисткой снять грубые волокна и прожилки. Ревень знаете, как чистят? Ну, вот примерно так же и с сельдереем поступайте . Нарезаем небольшими кубиками или тонкой соломкой.

2. С яблок снимаем кожицу, шинкуем тонкой соломкой. Ананасы надо отцедить (сок выпить ), и нарезать. У меня были дольки, так я их порезала каждую на 1- 3 части. Орехи нарубить ножом, некрупно.

3. Смешиваем все компоненты и заправляем майонезом.

Салат готов! Теперь красиво сервируем его:

4. В чайную чашку накладываем салат, слегка утрамбуем ложкой. Накрываем чашку перевернутой тарелкой, на которой будете подавать, опрокидываем …

Осталось аккуратно снять чашку и украсить салат - веточкой петрушки и листочками сельдерея, например.

Приятного аппетита!

Этот салатик - для ценителей сыров с плесенью. Сельдерей прекрасно с ними сочетается! Один из любимых салатов моей сестры

Сельдерейный салат с шампиньонами и голубым сыром

Понадобится:

Сельдерей черешковый – 3 стебля;

Сыр с голубой плесенью - 200 гр.;

Грецкие орехи – четверть-треть стакана;

Шампиньоны свежие, небольшого размера – примерно 300 – 350 гр;

Лимон – 1 шт.;

Черный крупномолотый перец;

Оливковое масло для заправки.

Примечание. Будет очень вкусно, если положить еще несладкую душистую грушу!

1. Шампиньоны вымыть, обсушить салфеткой и нарезать ломтиками. Положить в салатницу, полить лимонным соком (примерно 1 ст. л.), чтобы не потемнели, поперчить немного и полить оливковым маслом.

2. Пока шампиньоны маринуются, моем-чистим-режем сельдерей, тонкой соломкой или небольшим кубиком. Сыр раскрошить вилкой, или нарезать кубиком. Орехи порубить ножом в крупную крошку.

3. Все подготовленные компоненты соединить с шампиньонами, перемешать. Если нужно, добавить еще масло и лимонный сок. Можно натереть еще цедру с лимона. Этот салат можно не солить, но – дело вкуса, пробуйте!

Ну и напоследок – два варианта с тунцом .

Сельдерейный салат с тунцом - 1

Понадобится:

Сельдерей черешковый – 2-3 стебля;

Тунец в масле или собственном соку – 1 баночка;

Красный болгарский перец – 1 шт.

Яблоко кисло-сладкое - 1 шт.;

Лук-репка – ½ луковицы.

Масло для заправки, оливки и маслины для украшения (а можно порезать колечками и положить в салат - это добавит пикантности).

Сельдерей, яблоко, перец, лук моем-чистим-шинкуем на кубики примерно одинакового размера, соединяем с тунцом и перемешиваем. Заправить растительным маслом, можно оливковым. Украсить оливками и черными маслинами.

Сельдерейный салат с тунцом - 2

Понадобится:

Сельдерей черешковый – 2-3 стебля;

Тунец в масле или собственном соку – 1 баночка;

Красный болгарский перец – 1 шт.

Творог крупными гранулами (зерненный) – примерно полстакана;

Масло для заправки, зеленые оливки без косточек для украшения.

Сельдерей режем ломтиками, перец – тонкой соломкой. Соединяем с тунцом и гранулами творога, добавляем оливки, нашинкованные колечками. Перемешиваем. Заправить оливковым маслом и капелькой лимонного сока.