Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Зубная Фея™
Салаты и закуски

С мечтой о море…

Оригинально украшенный праздничный салат с кальмарами

Вам понадобится:

 

Для салата:

  • 2-3 картофелины
  • 5 яиц
  • кольца кальмара 400-450 гр
  • 1 луковица
  • банка консервированных ананасов
  • майонез

Для украшения:

  • морковь
  • огурец
  • маслины
  • редис
  • лук зелёный
  • укроп
  • несколько горошин перца

Готовим салат:

 

  1. отварной картофель порезать кубиками, выложить слоем и по вкусу полить майонезом;
  2. луковицу порезать небольшой соломкой или мелким кубиком, выложить на картофель,
    полить майонезом;
  3. ананасы при необходимости порезать кубиками, выложить третьим слоем, сверху майонез;
  4. яйцо натереть на крупной тёрке, выложить последним слоем, залить майонезом и разровнять
    поставить в холодильник настояться.

Украшаем:

  1. из моркови вырезана рыбка и рыбацкая сеть: на морковном пласте делаются надрезы
    в шахматном порядке и всё чуть растягивается;
  2. 2 рыбки из огурца, глазки делаем из горошин перца в последний момент, чтоб он нам не окрасил продукт фигурки;
  3. редис режем пополам, не до конца разрезаем и разворачиваем веером;
  4. пальмы: на деревянный шампур нанизываем несколько маслин без косточек, перья зелёного лука разделяем на тонкие ленточки, чуть смачиваем водой, чтоб закрутились, и прикрепляем на верх шампура;
  5. из укропа изображаем водоросли.

 

Хитрости:

  1. морковь проколоть деревянным шампуром и замочить в подсоленной воде (на стакан воды 1 ст.л. соли) на 2-3 часа - морковь станет эластичной при тонкой резке. Один минус - украшения из моркови не совсем съедобны из-за соли!
  2. срезать по кругу тонкий слой по-ровнее (такие же слои можно срезать с любых подходящих овощей)

    теперь можно вырезать любые фигурки для украшения
  3. ананасы можно заменить яблоками, а лук-репку - любой зеленью.
Оставить комментарий
Реклама
Салаты и закуски
Реклама
Реклама