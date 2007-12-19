С мечтой о море…
Оригинально украшенный праздничный салат с кальмарами
Вам понадобится:
Для салата:
- 2-3 картофелины
- 5 яиц
- кольца кальмара 400-450 гр
- 1 луковица
- банка консервированных ананасов
- майонез
Для украшения:
- морковь
- огурец
- маслины
- редис
- лук зелёный
- укроп
- несколько горошин перца
Готовим салат:
- отварной картофель порезать кубиками, выложить слоем и по вкусу полить майонезом;
- луковицу порезать небольшой соломкой или мелким кубиком, выложить на картофель,
полить майонезом;
- ананасы при необходимости порезать кубиками, выложить третьим слоем, сверху майонез;
- яйцо натереть на крупной тёрке, выложить последним слоем, залить майонезом и разровнять
поставить в холодильник настояться.
Украшаем:
- из моркови вырезана рыбка и рыбацкая сеть: на морковном пласте делаются надрезы
в шахматном порядке и всё чуть растягивается;
- 2 рыбки из огурца, глазки делаем из горошин перца в последний момент, чтоб он нам не окрасил продукт фигурки;
- редис режем пополам, не до конца разрезаем и разворачиваем веером;
- пальмы: на деревянный шампур нанизываем несколько маслин без косточек, перья зелёного лука разделяем на тонкие ленточки, чуть смачиваем водой, чтоб закрутились, и прикрепляем на верх шампура;
- из укропа изображаем водоросли.
Хитрости:
- морковь проколоть деревянным шампуром и замочить в подсоленной воде (на стакан воды 1 ст.л. соли) на 2-3 часа - морковь станет эластичной при тонкой резке. Один минус - украшения из моркови не совсем съедобны из-за соли!
- срезать по кругу тонкий слой по-ровнее (такие же слои можно срезать с любых подходящих овощей)
теперь можно вырезать любые фигурки для украшения
- ананасы можно заменить яблоками, а лук-репку - любой зеленью.
