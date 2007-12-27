Обязательные шпроты

Ингредиенты:

4 средние картофелины

растительное масло для фритюра

банка шпротов

1/2 банки зелёного горошка

капуста 250 гр

майонез

маринад для капусты:

1 ч.л. соли,



1 ст.л. сахара,



3 ст.л. уксуса

для украшения:

1 картофелина



огурец

1. картофелину режем как можно тоньше, для серединки оставляем одну соломку по-толще



2. скручиваем из картофеля розы, фиксируя их зубочистками



3. обжариваем розы во фритюре



4. выкладываем остывать, подсыхать и ждать своей очереди



5. картофель чистим, режем соломкой, хорошо промываем, сушим в полотенце, обжариваем во фритюре, выкладиваем на салфетки, чтоб удалить излишки масла, и, после остывания выкладываем первым слоем в салатницу и заливаем майонезом



6. капусту тонко шинкуем небольшой соломкой, солим, сахарим и мнём, затем поливаем уксусом, перемешиваем, и оставляем под грузом на 2-3 часа мариноваться. после выкладываем вторым слоем и снова майонез



7. третьим слоем выкладываем шпроты. если шпроты крупные, то дели их на небольшие кусочки. здесь майонез не нужно!



8. высыпаем на шпроты зелёный горошек, разравниваем



9. всё ровненько заливаем майонезом



10. украшаем розами фри и вырезанными из огурчика листочками.