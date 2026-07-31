Рваные баклажаны

Продолжаем по максимуму использовать в рационе сезонные овощи. Сегодня приготовим два простых салата из баклажанов. На их приготовление уйдет совсем немного времени, а результат точно вас порадует!

Салат-намазка на тосты из баклажанов

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

кинза — по вкусу;

соль — по вкусу;

ореховый соус — 1 ст. л.;

кунжут — для подачи.

Салат с рваными баклажанами и курицей

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

копченая куриная грудка — 150–200 г;

кешью — 10–15 шт.;

кинза — по вкусу;

соль — по вкусу;

ореховый соус — 3 ст. л.

1. Сначала приготовим баклажаны. Нарежьте их слайсами толщиной 3–5 мм и обжарьте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде с двух сторон до мягкости. Много масла добавлять не нужно — баклажаны отлично приготовятся и так. Кожицу можно очистить, но мы оставляем ее, так как в ней содержится много полезных веществ.

2. Дайте жареным баклажанам немного остыть, затем разберите их руками на тонкие волокна. Получатся нежные ленточки.

3. Примерно треть баклажанов используйте для приготовления намазки. Добавьте измельченный чеснок, кинзу, щепотку соли и ореховый соус, затем тщательно перемешайте. Посыпьте кунжутом и отправьте в холодильник настояться.

4. К оставшимся баклажанам добавьте нарезанный помидор, копченую куриную грудку, кинзу и слегка обжаренные кешью. Заправьте ореховым соусом и аккуратно перемешайте

Дайте обоим салатам настояться в холодильнике около 30 минут. Первый вариант идеально подходит для тостов с творожным сыром. Второй — полноценное сытное блюдо, которое можно подать на обед или ужин.

Если вы любите баклажаны, эти салаты с приятной ореховой ноткой наверняка займут достойное место в вашем меню.

Приятного аппетита!