Вкусные фаршированные баклажаны. Стоит попробовать!

Летом популярны овощные блюда, которые готовятся быстро, несложно и бюджетно. Предлагаю рецепт запеченных в духовке баклажанов, фаршированных интересными ингредиентами - это овощное сочетание настолько вкусно, сочно и полезно, что просто невозможно оторваться!

Баклажаны в духовке - рецепт в вашу копилку!

Понадобится: Баклажаны - 2-3 шт.

Сыр - 100 г

Помидор - 1/2 шт.

Перец - 1/2 шт.

Сметана - 3 ст.л.

Яйцо вареное - 1 шт.

Зелень, специи, растительное масло

Приготовление:

1. Баклажаны подготовить для запекания: снять кожу с 1/3 части (как показано на фото), смазать очищенные стороны оливковым маслом и отправить в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

2. Пока готовятся баклажаны, отвариваем яйцо (как вариант, можно использовать и сырое), натираем на мелкой терке сыр, нарезаем мелкими кубиками перец, помидор и шинкуем любую зелень, например, укроп.

3. Смешиваем в одной чашке натертый на мелкой терке яйцо, сыр, любимые специи (я взяла сушеный чеснок, соль, черный перец) и сметану.

4. В другой чашке смешиваем помидор, перец, зелень и соль.

5. Достаем готовые баклажаны. Пока они еще теплые, надрезаем в середине ножом и формируем при помощи столовой ложки лодочки - хорошо углубите баклажан вниз и по сторонам, чтобы после заполнить его максимально начинкой.

6. Далее кладем на дно баклажана сырную смесь и хорошо приминаем. Вторым слоем - овощную смесь, и третий завершающий слой будет снова сырный.

7. Отправляем допекаться наши лодочки еще на 20 минут при температуре 180 градусов.

Вкусный и полезный обед или ужин готов!

Приятного аппетита!