Всем ребятам по салатам

За окном зима изображает из себя мутного шпица, размышляя настать или все-таки не надо, а на нашей юмамской кухне полным ходом идет процесс приготовления! Сегодня мы порадуем вас рецептами салатов. Почему салатов? Да все банально - супы как-то негламурно, вторые блюда надоели, сладкого мы, по понятным причинам, избегаем! Посему салаты...

Поскольку мы всегда выступаем за всеобщую справедливость и мир во всем мире, то на тайном голосовании было выдвинуто предложение удовлетворить запросы всех слоев населения и приготовить ажно 2 салата - один с минимальным количеством калорий для страдающих по вкусной пище похудальцев, второй - пожирнее и посытнее - для тех, кто не утомляет себя ежедневным подсчетом калорий, но при этом не чурается изысканного внешнего вида.

Салат №1 носит малопоэтичное имя "шопский". Да-да! Первая буква именно "ш"! И не надо озвончать ! Родиной шопского салата считается провинция Шоп, Болгария. Братья-славяне бдят за пользительностью своих национальных блюд, поэтому салат шопский рекомендован для питания как детям, так и пенсионерам, а особенно худеющим элементам обоего пола.

Салат шопский состоит из следющих элементов:

брынза - 200 гр.

помидоры - 4 шт.

огурцы - 2 шт.

перец болгарский разноцыетный - 6 шт. (по 2 каждого цвета)

лук салатный сладкий -1 шт.

чеснок -2-3 зубчика

петрушка свежая

масло оливковое

уксус яблочный.

На первом этапе обнажаем огурцы. Снятой кожицей можно протереть усталое лицо. Очень освежает и вообще. Обнаженные огурцы режем кубиками. Брынзу натираем на мелкой терке до полного истирания. Перцы очищаем от семян и запекаем в духовке при 180 градусов до размягчения.

кулинарная хитрость: чтобы кожица перцев легко снималась, еще горячие перцы кладем в полиэтиленовый пакет и завязываем на несколько минут

На втором этапе шпарим помидоры. Ошпаренные томаты также освобождаем от шкурки и разминаем вилкой до однородной массы. В томат-массу добавляем давленый чеснок и мелко порубленную петрушку.

Печеные перцы режем и соединяем с огурцами. Туда же засыпаем мелко порезанный лук. Заправляем яблочным уксусом и оливковым маслом. Все перемешиваем. Сверху выкладываем мятые помидоры и осыпаем все брынзой. Вот собссна, и все. Как говорится, все дело в Шопе !

Салат №2 называется простенько и со вкусом "Подсолнух". Салат "Подсолнух" происходит из семейства салатов многослойных. Для создания сего салата нам потребуется:

- шапиньоны - 300 гр

- грудка куриная копченая -1 шт

- сыр -300 гр

- семечки - 100 гр

- чипсы - 1уп

- лук репчатый -1 шт

- чеснок - 2 зубчика

- майонез

Для первого слоя обжариваем шампиньоны с луком. Жареные грибы плотным слоем укладываем в салатник и заправляем майонезом.

Для второго слоя мелко режем копченую курицу и увлажняем ее майонезом.

Для третьего слоя мелко трем сыр и смешиваем его с давленым чесноком и майонезом.

В качестве четвертого слоя используем семечки, которые аккуратно рассыпаем по поверхности сырной массы.

В качестве окантовки используем чипсы. Для чего берем чипсы по одной и аккуратно насаждаем в виде лепестков. Вкус чипсов не имеет принципиального значения, однако же немаловажным фактором успеха является структура чипсов, а именно качество их поверхности. Рифленые чипсы не рулят. Таким образом нарушается целостность восприятие образа подсолнуха. Для создания правдивой картины в жанре соцреализма как нельзя лучше подходят чипсы с гладкой поверхностью. Размер чипсов также играет определенную роль. Разномастные лепестки создают иллюзию реального цветка семейства пасленичных. Это нестандартное интерьерное решение послужит украшением любого стола.

Несомненно, оба салата обладают отличными вкусовыми качествами, они приятны на вкус и легки в употреблении! Они скрасят ваш досуг за тихим семейным ужином или развлекут гостей за банкетным столом.