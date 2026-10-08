Простой тёплый салат из тыквы

Октябрь будто создан для того, чтобы посвятить его тыкве! Мы продолжаем пополнять коллекцию рецептов из этого замечательного овоща. Сегодня готовим теплый салат, рецепт которого подсмотрели у шеф-повара. Всего несколько минут — и оригинальное, вкусное и полезное блюдо уже на вашем столе. Такой салат можно подать и к праздничному столу: выглядит он очень ярко и аппетитно.

Ингредиенты на две порции

тыква — 200 г;

морковь — 1 шт.;

очищенные креветки — 200 г;

кинза — по вкусу;

свежий имбирь — ½ ч. л.;

соус «Сладкий чили» — 1 ст. л.;

лайм — 1 шт.;

растительное масло — 3–4 ст. л.;

соль — по вкусу;

кунжут.

Приготовление

1. Подготовьте овощи. Очистите тыкву и морковь. С помощью овощечистки нарежьте их тонкими слайсами. Примерное соотношение тыквы и моркови — 3:1.

2. Обжарьте овощи. Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла. Выложите слайсы тыквы и обжаривайте около пяти минут. Затем добавьте морковь и готовьте еще пару минут.

Добавьте к овощам мелко нарезанный имбирь. Прогрейте все вместе еще пару минут, затем снимите сковороду с огня.

3. Заправьте салат. Переложите овощи в миску, добавьте соль, мелко нарезанную кинзу, примерно одну чайную ложку сока лайма и немного оливкового масла. Если есть кунжутное масло, лучше использовать его. Тщательно перемешайте и оставьте овощи ненадолго промариноваться.

4. Приготовьте креветки. Обжарьте их этой же cковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до готовности. В конце добавьте соль, несколько капель сока лайма и соус «Сладкий чили». Перемешайте и снимите сковороду с огня.

5. Соберите салат. Выложите овощи на красивую тарелку, сверху распределите креветки и полейте оставшимся на сковороде соусом. По желанию посыпьте кунжутом.

Слегка хрустящие пряные овощи, сочные креветки с пикантной кисло-сладкой заправкой — идеальное сочетание для ужина! Вкусно, ярко и без лишних хлопот.

Для этого рецепта подойдут креветки любого размера.

Приятного аппетита!