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Аверина Юлия
Салаты и закуски

Простой тёплый салат из тыквы

Октябрь будто создан для того, чтобы посвятить его тыкве! Мы продолжаем пополнять коллекцию рецептов из этого замечательного овоща. Сегодня готовим теплый салат, рецепт которого подсмотрели у шеф-повара. Всего несколько минут — и оригинальное, вкусное и полезное блюдо уже на вашем столе. Такой салат можно подать и к праздничному столу: выглядит он очень ярко и аппетитно.

Ингредиенты на две порции

  • тыква — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • очищенные креветки — 200 г;
  • кинза — по вкусу;
  • свежий имбирь — ½ ч. л.;
  • соус «Сладкий чили» — 1 ст. л.;
  • лайм — 1 шт.;
  • растительное масло — 3–4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • кунжут.

Приготовление

1. Подготовьте овощи. Очистите тыкву и морковь. С помощью овощечистки нарежьте их тонкими слайсами. Примерное соотношение тыквы и моркови — 3:1.

2. Обжарьте овощи. Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла. Выложите слайсы тыквы и обжаривайте около пяти минут. Затем добавьте морковь и готовьте еще пару минут.
Добавьте к овощам мелко нарезанный имбирь. Прогрейте все вместе еще пару минут, затем снимите сковороду с огня.

3. Заправьте салат. Переложите овощи в миску, добавьте соль, мелко нарезанную кинзу, примерно одну чайную ложку сока лайма и немного оливкового масла. Если есть кунжутное масло, лучше использовать его. Тщательно перемешайте и оставьте овощи ненадолго промариноваться.

4. Приготовьте креветки. Обжарьте их этой же cковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до готовности. В конце добавьте соль, несколько капель сока лайма и соус «Сладкий чили». Перемешайте и снимите сковороду с огня.

5. Соберите салат. Выложите овощи на красивую тарелку, сверху распределите креветки и полейте оставшимся на сковороде соусом. По желанию посыпьте кунжутом.

Слегка хрустящие пряные овощи, сочные креветки с пикантной кисло-сладкой заправкой — идеальное сочетание для ужина! Вкусно, ярко и без лишних хлопот.

Для этого рецепта подойдут креветки любого размера.

Приятного аппетита!

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Салаты и закуски
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