Салат с говядиной и огурцом

Хотите приготовить вкусный салат, не перегруженный майонезом или жирными сортами мяса? Выбирайте в качестве основного ингредиента отварную говядину, сочетайте её с огурцами и свежими салатными листьями, а соевый соус и кунжутное масло придадут ему легкую восточную нотку.

Также мы посчитали количество калорий в порции!

Понадобится: Огурцы – 300 гр. Говядина (мякоть, без костей) - 500 гр., или вареная – 300 гр. Для варки мяса: морковь, луковица, стебель сельдерея, лавровый лист – по 1 шт. Перец болгарский – ½ шт. Чеснок – 1 зубок Петрушка – ½ пучка Кунжут – 2 чайные ложки (по желанию) Листовой салат – 1 пучок Заправка: Соевый соус – 1 ст.л. Соль – щепотка Масло кунжутное – 40 мл. Уксус или лимонный сок – 1 ст. л. Итого: 820 г. 4-6 порций Белки 84.4, жиры 92.9, углеводы 17.5, ккал 1241.0 На 100 гр.: белки 10.2, жиры 11.3, углеводы 2.1, ккал 150,4

Приготовление

* Сварите говядину в небольшом количестве воды – так, чтобы вода только покрывала мясо. Добавьте соль, лавровый лист, морковку, луковицу и стебель сельдерея. Сваренное с овощами, мясо будет вкуснее. Варите на небольшом огне, при слабом кипении, до мягкости. Остудите мясо в бульоне до комнатной температуры, переложите в холодное место и остудите полностью.

Бульон в этом рецепте не нужен, процедите и используйте для другого блюда.

* Для салата нарежьте крупной соломкой (ок. 5 см. длиной) огурцы и говядину. Огурцы удобно резать на «бочонки» длиной 5 см., затем вдоль пополам и на дольки.

* Половинку перца освободите от семян и перегородок, нарежьте мелко: сначала тонкими полосками, затем кубиками.

* Петрушку (только верхнюю часть, без стеблей) мелко нашинкуйте.

* Для заправки чеснок мелко нарубите ножом, так получится ароматно и не очень остро. Ленивый вариант - пропустить и через пресс – тоже возможен, результат немного другой. Пробуйте.

Я режу пластинками, дальше - соломкой, кубиком и порубить ножом, если получилось крупно. Это быстро.

* Смешайте чеснок, масло, уксус или сок лимона, соевый соус, взбейте вилкой. Смесь немного загустеет. Заправьте салат и аккуратно перемешайте. Если нужно, посолите.

* Выкладывайте на листья салата, и раскладывайте по тарелкам вместе с ними, они пропитываются вкусным соусом-заправкой.

Приятного аппетита!