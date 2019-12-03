Салат с говядиной и огурцом
Хотите приготовить вкусный салат, не перегруженный майонезом или жирными сортами мяса? Выбирайте в качестве основного ингредиента отварную говядину, сочетайте её с огурцами и свежими салатными листьями, а соевый соус и кунжутное масло придадут ему легкую восточную нотку.
Также мы посчитали количество калорий в порции!
Понадобится:
Огурцы – 300 гр.
Говядина (мякоть, без костей) - 500 гр., или вареная – 300 гр.
Для варки мяса: морковь, луковица, стебель сельдерея, лавровый лист – по 1 шт.
Перец болгарский – ½ шт.
Чеснок – 1 зубок
Петрушка – ½ пучка
Кунжут – 2 чайные ложки (по желанию)
Листовой салат – 1 пучок
Заправка:
Соевый соус – 1 ст.л.
Соль – щепотка
Масло кунжутное – 40 мл.
Уксус или лимонный сок – 1 ст. л.
Итого: 820 г.
4-6 порций
Белки 84.4, жиры 92.9, углеводы 17.5, ккал 1241.0
На 100 гр.: белки 10.2, жиры 11.3, углеводы 2.1, ккал 150,4
Приготовление
* Сварите говядину в небольшом количестве воды – так, чтобы вода только покрывала мясо. Добавьте соль, лавровый лист, морковку, луковицу и стебель сельдерея. Сваренное с овощами, мясо будет вкуснее. Варите на небольшом огне, при слабом кипении, до мягкости. Остудите мясо в бульоне до комнатной температуры, переложите в холодное место и остудите полностью.
Бульон в этом рецепте не нужен, процедите и используйте для другого блюда.
* Для салата нарежьте крупной соломкой (ок. 5 см. длиной) огурцы и говядину. Огурцы удобно резать на «бочонки» длиной 5 см., затем вдоль пополам и на дольки.
* Половинку перца освободите от семян и перегородок, нарежьте мелко: сначала тонкими полосками, затем кубиками.
* Петрушку (только верхнюю часть, без стеблей) мелко нашинкуйте.
* Для заправки чеснок мелко нарубите ножом, так получится ароматно и не очень остро. Ленивый вариант - пропустить и через пресс – тоже возможен, результат немного другой. Пробуйте.
Я режу пластинками, дальше - соломкой, кубиком и порубить ножом, если получилось крупно. Это быстро.
* Смешайте чеснок, масло, уксус или сок лимона, соевый соус, взбейте вилкой. Смесь немного загустеет. Заправьте салат и аккуратно перемешайте. Если нужно, посолите.
* Выкладывайте на листья салата, и раскладывайте по тарелкам вместе с ними, они пропитываются вкусным соусом-заправкой.
Приятного аппетита!