Простая и вкусная закуска из сезонных овощей

Сезон овощей — самое время готовить простые, яркие и ароматные закуски. Особенно хороши сейчас сладкие перцы: после запекания они становятся нежными, сочными и приобретают легкий сладковатый вкус. Предлагаем приготовить из них закуску с помидорами, оливками, зеленью и сыром. Она отлично подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

красный сладкий перец — 3 шт.;

помидоры — 2–3 шт.;

красный лук — 1/2 шт.;

оливки — 15 шт.;

твердый сыр — 20 г;

петрушка и кинза — по вкусу;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

сахар — щепотка;

соль — щепотка;

лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Красные сладкие перцы запекаем в духовке, разогретой до 200 °C. Предварительно накалываем перцы вилкой в нескольких местах, выкладываем на противень и отправляем в духовку примерно на 30–40 минут.

2. Если кожица перцев хорошо подрумянится и местами потемнеет — ничего страшного. Наоборот, так ее будет легче снять. Готовые перцы перекладываем в миску и накрываем тарелкой. Оставляем на 10–15 минут. После этого кожица легко снимется. Очищенные перцы нарезаем небольшими кусочками или кубиками.

3. Помидоры нарезаем небольшими кубиками, предварительно удалив лишние семена. Красный лук также мелко нарезаем. Оливки режем кружочками.

4. Для заправки смешиваем оливковое масло, соевый соус и лимонный сок. Добавляем щепотку соли и сахара. К заправке отправляем нарезанные овощи и оливки. Добавляем мелко нарезанные петрушку и кинзу, сверху натираем твердый сыр. Если есть, можно взять пармезан, но подойдет и любой другой твердый сыр.

5. Все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на 10–15 минут, чтобы закуска хорошо пропиталась.

6. Подавайте закуску с хрустящей гренкой и творожным сыром. Получается очень ароматно и сочно: нежный запеченный перец, свежие помидоры, пикантные оливки, зелень и простая кисло-сладкая заправка отлично сочетаются между собой.

Приятного аппетита!