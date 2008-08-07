Салатики быстрого приготовления

В каждой семье свои кулинарные незыблемости. Для одного на завтрак – всенепременно каша, у кого-то обязателен десерт после ужина, а в семье моих друзей обед начинается с салата. Во что бы то ни стало. Если салата нет, муж приподнимает бровь . Тут, конечно, надобен немалый запас рецептов и трудовой энтузиазм… э... то есть творческий - изобретать, сочетать, немножко того, чуточку этого… Как говорят знатоки и ценители прекрасного пола - французы, настоящая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, ссору и салат.

Хочу предложить сегодня пару салатов. Не совсем чтобы «из ничего», но... Они легкие, свежие, сочные. Замечательны тем, что делать их очень быстро, почти все составляющие можно приготовить заранее, а перед обедом или ужином только нарезать.

Салат «Морской замок»

Понадобится:

Морская капуста – 1 банка;

Крабовые палочки – 150 гр.;

Маслины – полстакана;

Яйцо – 3 шт.;

Салат зеленый – 1 пучок;

Лук зеленый;

Майонез для заправки, соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Вареные яйца мелко искрошить, крабовые палочки нарезать кубиками, маслины – четвертинками.



Зеленый лук вымыть, перья и белую часть тонко нашинковать колечками.



Из банки с морской капустой слить жидкость. Все компоненты сложить в миску, добавить морскую капусту.



/ Про капусту . Знатоки советуют при покупке внимательно рассмотреть мелкие буковки на этикетке банки - читайте, где эту капусту изготовили и расфасовали. Если близко к морю (например, Приморский край, Владивосток…) – можно покупать, в противном случае рискуем обнаружить в банке малосъедобное содержимое/.



Перемешиваем, заправляем майонезом, если надо – солим, перчим. Теперь можно положить салат, нарезанный некрупной соломкой. И еще раз легко перемешать. Зеленый салат я кладу в последнюю очередь, потому что его нежные листья легко теряют свою упругость и внешний вид – чем меньше перемешиваний выпадет на их долю, тем красивее будет результат.



Готово. Можно выложить на листья салата, украсить маслинами или соломкой из крабовых палочек.



Салат «Таллиннский»

Понадобится:

Крабовые палочки – 150 гр.;

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;

Огурец свежий – 1 шт.;

Творог зернёный – 1-2 коробочки;

Зелень по вкусу (петрушка, укроп, зеленый лук) – 1 хороший пучок;

Майонез для заправки, соль – по вкусу.

Примечание: В оригинальном рецепте салата в качестве заправки был майонез. Мне нравится заправлять этот салат небольшим количеством сливок (из той самой баночки с творогом). С майонезом получается пикантнее, со сливками – нежнее.

Приготовление:

Огурцы нужно нарезать очень мелко или натереть на терке. Если кожура огурца грубая, лучше даже почистить его – в целом салат очень нежный, жесткая кожурка будет неприятно чувствоваться. Крабовые палочки режем на небольшие кубики.



С яблоком поступим так же, как с огурцом – очистим, если жесткая кожура и нашинкуем соломкой или некрупными кубиками.



Соединяем все компоненты салата в миске. Выкладываем туда же творог из баночки (без жидкости, но не выливайте совсем! Это сливки ), и мелко нарубленную зелень.



Заправить можно майонезом или сливками от творога – по вкусу. Можно чуть-чуть подсолить.

