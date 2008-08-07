Форум
Салаты и закуски

Салатики быстрого приготовления

Хочу предложить сегодня пару салатов. Не совсем чтобы «из ничего», но… Они легкие, свежие, сочные и сделать их можно очень быстро!

В каждой семье свои кулинарные незыблемости. Для одного на завтрак – всенепременно каша, у кого-то обязателен десерт после ужина, а в семье моих друзей обед начинается с салата. Во что бы то ни стало. Если салата нет, муж приподнимает бровь :).  Тут, конечно,  надобен немалый запас рецептов и трудовой энтузиазм… э... то есть творческий :) - изобретать,  сочетать, немножко того, чуточку этого… Как  говорят знатоки и ценители прекрасного пола - французы, настоящая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, ссору и салат.

Хочу предложить сегодня пару салатов. Не совсем чтобы «из ничего», но... :)  Они легкие, свежие, сочные. Замечательны тем, что делать их очень быстро, почти все составляющие можно приготовить заранее, а перед обедом или ужином только нарезать.

 

Салат «Морской замок»

Понадобится:

  • Морская капуста –  1 банка;
  • Крабовые палочки – 150 гр.;
  • Маслины – полстакана;
  • Яйцо – 3 шт.;
  • Салат зеленый – 1 пучок;
  • Лук зеленый;
  • Майонез для заправки, соль, перец – по вкусу

 

 

Приготовление:

  1. Вареные яйца мелко искрошить, крабовые палочки нарезать кубиками, маслины – четвертинками.

  2. Зеленый лук вымыть, перья и белую часть тонко нашинковать колечками.

  3. Из банки с морской капустой слить жидкость. Все компоненты сложить в миску, добавить морскую капусту. 

     /Про капусту. Знатоки советуют при покупке внимательно рассмотреть мелкие буковки на этикетке банки :) - читайте, где эту капусту  изготовили и расфасовали. Если близко к морю (например, Приморский край, Владивосток…) – можно покупать, в противном случае  рискуем обнаружить в банке малосъедобное содержимое/.

  4. Перемешиваем, заправляем майонезом, если надо – солим, перчим. Теперь можно положить  салат, нарезанный некрупной соломкой. И еще раз легко перемешать. Зеленый салат я кладу в последнюю очередь, потому что его нежные листья  легко теряют свою упругость и внешний вид – чем меньше перемешиваний  выпадет на их долю, тем красивее будет результат.

  5. Готово. Можно выложить на листья салата, украсить маслинами или соломкой из крабовых палочек.

 

Салат «Таллиннский»

Понадобится:

  • Крабовые палочки – 150 гр.;
  • Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;
  • Огурец свежий –  1 шт.;
  • Творог зернёный – 1-2 коробочки;
  • Зелень по вкусу  (петрушка, укроп, зеленый лук) – 1 хороший пучок;
  • Майонез для заправки, соль – по вкусу.

 

Примечание: В оригинальном рецепте салата в качестве заправки был майонез. Мне нравится заправлять этот салат небольшим количеством сливок (из той самой баночки с творогом). С майонезом получается пикантнее, со сливками – нежнее.

 

Приготовление:

  1. Огурцы нужно нарезать очень мелко или натереть на терке.  Если кожура огурца грубая, лучше даже почистить его – в целом салат очень нежный, жесткая кожурка  будет неприятно чувствоваться.  Крабовые палочки режем на небольшие кубики.

  2. С яблоком поступим так же, как с огурцом – очистим, если жесткая кожура и нашинкуем соломкой или некрупными кубиками.

  3. Соединяем все компоненты салата в миске. Выкладываем туда же творог из баночки (без жидкости, но не выливайте совсем! Это сливки :)), и мелко нарубленную зелень.

  4. Заправить можно майонезом или сливками от творога – по вкусу. Можно чуть-чуть подсолить.

 

Приятного аппетита!

