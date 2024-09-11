Форум
Салаты и закуски

Соус томатный с пряными травами

Что сделать из помидоров? Можно консервировать, можно заморозить, а еще сделать соус. Томатный, похожий на кетчуп. Если вам тоже некуда девать помидоры, присоединяйтесь!

Вариаций томатного соуса известно немало.  Я давно пользуюсь рецептом из «Бурды» 1989 года, как базовым.  По вкусу и настроению можно менять пряности, или добавлять ингредиенты – вроде грибов или болгарского перца. Соус получается густой, ароматный.

Хранится в холодильнике под обычной крышкой. Как долго? Не на всю зиму, конечно! Чтобы сохранить такой соус, можно порционно разложить его в мешочки и заморозить! Зимой его можно достать и сделать соус к основному блюду или приготовить пиццу.

Томатный соус с пряными травами

Остро-пряный, сладковатый, ароматный

  • Помидоры  –  2 кг.;
  • Яблоко – 1 большое;
  • Лук-репка – 2 шт.;
  • Сельдерей – 2 стебля с листьями;
  • Базилик свежий  - полстакана листиков, или сушеный  - 1 ст. л.;
  • Уксус винный или яблочный 6%  – 1/2 стакана (в исходном рецепте 1 стакан, но наливаю сначала половину, чтоб не перекислить!);
  • Сахар – 125 гр.;
  • Соль – 2 чайные ложки;
  • Гвоздика – 3 шт.;
  • Перец  красный острый молотый– ½ ч.л.;

 

Примечания:

а). На мой вкус – уксуса слишком много. Сначала наливаю половину, а потом, ближе к концу варки, пробую и добавляю. Или не добавляю – зависит от вкуса и сладости помидор. В принципе, можно еще уменьшить количество уксуса, соус будет менее острый.

б). Не кладу красный перец – а вместо него свежемолотый черный, остроты меньше  и ароматнее;  можно добавить душистый перец, или корицу, или  мускатный орех, если любите.

в).  Из 2 кг. помидор получается 1,3 – 1,5 литра соуса.

Приготовление:

1. Для начала снимем кожицу с помидорок.  Это сделать легко, если ошпарить их кипятком. Кожицу  предварительно надо надрезать крест-накрест, сложить томаты в миску, залить кипятком секунд на 10-15, слить, и можно еще окатить холодной водой, для надежности. Все, снимается буквально одним движением.

2. Очищенные помидоры режем пополам по горизонтали, и избавляемся от семян. Можно выковыривать ложкой, а можно слегка сдавить в руке, и встряхнуть над миской-кастрюлькой – практически все семечки окажутся в ней. Остаточное количество семян соусу не повредит. Режем помидорки на кусочки. Можно положить на дуршлаг, чтобы стек сок, тогда соус будет гуще.

3. Лук, яблоко и сельдерей шинкуем мелкими кубиками. Теперь нужно вскипятить уксус с сахаром, солью, гвоздикой, базиликом и перцем  в большой широкой эмалированной (не металлической) кастрюле, добавить туда все что нарезали (помидоры и проч.) и варить минут 40—50, часто помешивая.

Можно не резать помидоры-лук-яблоки, а измельчить блендером в крошку. Разумеется, консистенция готового соуса изменится, но это дело вкуса. Мне нравится, когда соус неоднородный, и в нем ощущаются кусочки помидора и лук).

4. Минут за  5-10 до конца варки пробуйте – и добавляйте по вкусу соль, сахар, приправы, если надо.

Горячим разложите в небольшие банки или бутылки.

Приятного аппетита!

Салаты и закуски
