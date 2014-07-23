Свекольная икра в нашей семье блюдо осеннее: свекла и морковка в это время года самые вкусные и сочные, и погода осенью как раз подходящая, чтоб сидеть дома и колдовать на кухне. Вот нынешней погодой и навеяло, приготовила и вам предлагаю попробовать – с горячей отварной картошечкой очень вкусно!

Свекольная икра – блюдо нехитрое и простое в приготовлении, любители свеклы наверняка часто его готовят! Замечательная холодная закуска, полезная, вкусная, из самых обычных продуктов и доступная круглый год.

Существует два подхода к приготовлению: первый - отварить или запечь овощи, а потом натереть на терке, и второй – сначала натереть, потом готовить. Мне кажется, второй вариант и проще и быстрее, особенно, если терку заменить мясорубкой: икра получается структурной, «крупинками», и вкусно и красиво.

Свекольная икра

Понадобится: Свекла – 1 кг Морковь – ок. 300 гр.; Лук репчатый – 1-2 шт. Уксус винный, или бальзамический, или сок лимона, или рассол от помидоров, огурцов – 1-2 ч.л.; Соль, сахар, перец, приправы – по вкусу; Чеснок (по желанию); Растительное масло рафинированное (без запаха) для жарки.

* Все овощи почистить и нарезать крупными кусками.

* Прокрутить на мясорубке, лук в последнюю очередь.

* Добавить соль, перец и приправы по желанию и выложить в глубокую сковороду с толстым дном. Добавить растительное масло. Если овощи дали мало сока, влейте две-три ложки воды, чтоб не пригорело во время готовки, и подливайте воду в процессе, если понадобится.

* Добавьте щепотку-другую сахара, лимонный сок или уксус: это нужно для того, чтобы свекла сохранила яркость цвета, и для пикантности будущей закуски. Уксус лучше использовать натуральный, винный или бальзамический, очень вкусно будет с рассолом от консервированных огурцов-помидоров. Сколько добавлять? Зависит от самой свеклы, насколько она вкусная-сладкая, и от вашего вкуса, поэтому кладите сначала немного, а в процессе приготовления пробуйте и добавляйте.

* Тушить нужно на небольшом огне, сначала под крышкой, потом крышку я открываю, чтобы выпарилась оставшаяся влага, тогда икра получается крупинками, не кашей-размазней. На готовку уходит примерно час, иногда полтора, в зависимости от того, какая попалась свекла.

* В конце приготовления икру нужно еще раз попробовать, если нужно – добавить соль, сахар, или приправы. Остудить икру.

* Мне нравится бутерброд с такой икрой - на ржаном хлебе, с веточкой петрушки. Хороша свекольная икра как закуска, как салат или гарнир – к горячей отварной картошечке, например!

Приятного аппетита!