Холодная закуска из курицы с овощами

Это простое и вкусное блюдо, которое в жаркую погоду идеально подходит для летнего обеда или ужина. Вы можете приготовить курицу с овощами заранее и хранить в холодильнике, а потом подать как освежающее основное блюдо, холодную закуску или взять с собой на пикник.

Холодная курица с овощами

Понадобится: Куриные окорочка – 1 кг;

Кабачок молодой – 200 г;

Помидоры – 300 г;

Лук репчатый – 100 г;

Перец сладкий – 200 г;

Кинза, петрушка – небольшой пучок;

Чеснок – по желанию, 1-2 дольки.

Соль, молотый черный перец, лавровый листик, приправы – по вкусу.

Масло растительное – 60 мл.; Итого: 1700 г Белки 210, жиры 120, углеводы 48, ккал 2112

На 100 г: белки 12, жиры 7, углеводы 3, ккал 124

Этапы приготовления

1. Сварите окорочка в небольшом количестве воды, добавив соль, перец, лавровый лист. Остудите до теплого состояния, уберите кожу и отделите мясо от костей. Немного бульона понадобится позже, оставьте 50-100 мл.

2. Пока курица варится, подготовьте и нарежьте все овощи. Чем тоньше нарезка, тем вкуснее получается блюдо.

3. Кабачок нарезала на терке для корейской моркови, получается очень тонкая соломка. Если такой терки нет, натрите на самой крупной терке, вдоль, длинными движениями, чтобы получилась длинная стружка. Единственный минус – натертый кабачок даст сок, можно его слить.

4. Помидоры разрежьте пополам, уберите семена и жесткую сердцевину, если есть. Перцы очистите от семян и перегородок. Тонко нарежьте.

5. Лук нарежьте четвертинками или полукольцами, если луковичка небольшая. Зелень кинзы и петрушки мелко нарежьте. Если готовите с чесноком, нарубите его мелко ножом.

6. В посуду с высокими стенками укладывайте слоями: курица, кабачок, помидоры, соль/перец/приправы, зелень, нарезанный перец и чеснок.

7. Добавьте четверть стакана бульона или полстакана, если любите сочные блюда. Сильно нагрейте в ковшике растительное масло и равномерно полейте сверху овощи (на овощах масло будет шипеть, осторожнее).

8. Поставьте в холодильник на ночь или на несколько часов. За это время курица и овощи пропитается соком и ароматом овощей. Перед подачей можно перемешать блюдо или выкладывать слоями, так красивее.

9. Получилось сочное, сытное блюдо. Подавайте его как закуску, холодное самостоятельное блюдо, или добавьте гарнир.

Приятного аппетита!