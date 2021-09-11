Рулетики из баклажанов с начинкой из фарша и овощей
Предлагаю рецепт полезного овощного блюда для всей семьи - рулетики из баклажанов с начинкой из овощей и фарша. Красиво, очень сочно и вкусно!
Рулетики из баклажанов, фаршированные мясом и овощами
Понадобится:
Баклажаны - 2 шт.
Фарш (любой) - 300 г
Помидор - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Перец сладкий - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Специи (соль, перец, сушеный чеснок)
Приготовление:
1. Нарезать баклажаны на тонкие пластины (не более 3 мм, иначе трудно свернуть). Смазать противень растительным маслом и выложить ломтики баклажана, сверху смазать их также растительным маслом. Отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
2. Пока готовятся баклажаны, натираем на терке морковь, измельчаем луковицу и обжариваем эту смесь на сковородке несколько минут. Солим и перчим по вкусу.
3. Смешиваем лук и морковь с фаршем (у меня говядина+свинина), регулируем соль по вкусу.
4. Баклажаны готовы - они стали мягкие и легко сворачиваются теперь в рулетик. Кладем на край ломтика примерно 1,5 ч.л фарша и сворачиваем. Это получается быстро и легко.
5. Теперь приготовим основу-подливку, в которой будут запекаться рулетики: нарезаем небольшими кубиками помидор и перец, обжариваем немного на сковородке с солью, черным перцем и сушеным чесноком.
6. Выкладываем овощную смесь на дно формы, а сверху - плотно друг к другу баклажановые рулеты по всей форме.
7. Отправляем в духовку допекаться при той же температуре минут на 20-25.
Получилось сочно и вкусно. Готовое блюдо можно присыпать зеленью и подать со сметаной.
Такие рулетики можно сервировать как самостоятельное блюдо или с гарниром, к примеру, со спагетти.
Приятного аппетита!