Необычные закуски на Новый год

Пришло время вновь подумать о том, чем порадовать свою семью в новогоднюю ночь. Сегодня мы предлагаем вам три интересные и оригинальные закуски на праздничный стол. Они легкие и не сложно готовятся.

Нежные сырные шарики с фисташкой и миндалём

Ингредиенты:

сыр "Пармезан" 150 г;

сыр "Фета" 150 г;

сыр творожный 20 г;

миндаль 50 г;

фисташка соленая 50 г;

свежемолотый перец.

Сыры натираем на мелкой тёрке. Добавляем в эту массу творожный сыр. Сдабриваем свежемолотым перцем по вкусу. Перемешиваем и из сырной массы скатываем небольшие шарики.

Миндаль обжарим на сухой сковороде. Орехи порубим ножом. Не слишком мелко. Пусть остаются кусочки. Тоже самое проделываем и с фисташкой, обжаривать соленую фисташку не нужно.

Теперь каждый шарик обваливаем в орехах. Таким образом у нас получаются два вида сырных шариков: с миндалём и фисташкой.

Для любителей необычных вкусов в сырный шарик можно положить внутрь виноградину без косточек.

Закуска в хрустящем лаваше

Ингредиенты:

тортилья 2 шт;

желток куриного яйца 1 шт;

кунжут;

варёная или копчёная куриная грудка 200 г;

консервированные ананасы 100 г;

твердый сыр 30 г;

майонез 10 г;

творожный сыр 10 г;

гранат;

укроп.

Для начала приготовим рожки из лепёшек. Лепёшку делим на четыре ровные части. Теперь каждую из этих частей заворачиваем в форме конуса, закрепляем зубочисткой, чтобы держала форму на время приготовления. Каждый конус смазываем желтком и посыпаем кунжутом. Отправляем запекаться в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов. Конусы можно выпекать, положив на противень, а можно поставить кончиками вверх.

Готовим начинку. Очень мелко нарезаем курицу, ананасы и сыр. Добавляем ложку майонеза и творожного сыра. Тщательно перемешиваем до однородной массы. Получается больше намазка, чем салат.

Теперь каждый конус, из которого мы убрали скрепляющие палочки, начиняем этой намазкой. Сверху промазываем творожным сыром, чтобы прилип гранат и укроп.

Начинка у таких рожков может быть любая. Они хрустящие и нейтральные по вкусу. Косточки в гранате в данном случае не мешают.

Ракушки из рисовой бумаги с начинкой

Ингредиенты:

рисовая бумага 2 листа;

слабосоленая форель 100 г;

огурец 1/2 шт;

творожный сыр 50 г.

соус сладкий чили по вкусу;

ореховый соус по вкусу.

Делаем съедобные формочки из рисовой бумаги. Возьмем рисовую бумагу и каждый кружок разделим на 4 части. На сковороде разогреваем масло. Оно должно покрыть все дно сковороды. Нагреваем его и кладем четвертинки рисовой бумаги. За секунды в масле они превращается в хрустящее облачко. Выкладываем заготовки на бумажные полотенца, чтобы обсушить их от лишнего масла.

Теперь в эти хрустящие формы выкладываем начинку. В нашем случае: творожный сыр, рыба и огурец. Сверху добавляем немного орехового соуса или сладкого чили. Вместо рыбы можно взять креветки. Очень классное сочетание в хрустящей основе.

Все три закуски поправу могут оказаться на вашем новогоднем столе. Сырные шарики идеальны к белому вину или шампанскому. Подать можно с мёдом.

Две другие закуски тоже заслуживают внимание. Но это даже скорее идея для подачи. Хрустящие конусы из тортильи и воздушные «ракушки» из рисовой бумаги – небанально и вкусно.

Приятного аппетита!