Заливное «Яйца Фаберже»

Заливное в форме яйца можно приготовить с любой начинкой - сладкое желе из яблочного или виноградного сока с разноцветными кусочками фруктов внутри, или традиционное мясное заливное. Главное в этом блюде - форма в виде яйца!

Это блюдо прекрасно дополнит ваш праздничный стол к Пасхе. В этом случае разложите заливное на специальную тарелку для яиц.

Кстати, сегодня в продаже существуют специальные формы для варки яиц без скорлупы, в них можно сделать заливное, не добывая цельную яичную скорлупу.

Ингредиенты: яичная скорлупа - 10 шт, желатин - 20 г, бульон куриный - 1,5-2 стакана, ветчина - 200 г, консервированная кукуруза - 0,5 банки, болгарский перец - 2 шт, зелень петрушки, вареная морковь - 1 шт.

1. Из куриного супового набора сварить бульон (бульон посолить). Желатин замочить в охлажденном бульоне и оставить до набухания на 10 минут.

2. Набухший желатин поставить на плиту и нагревать, пока желатин полностью не растворится (не доводить до кипения).

3. Яйца вымыть и вытереть насухо. С тупого конца яйца сделать небольшое отверстие при помощи ножа и расширить отверстие до 1,5-2 см. Содержимое яиц вылить и использовать для приготовления других блюд - в данном рецепте они не понадобятся.

4. Пустую яичную скорлупу хорошо промыть в мыльно-содовом растворе и тщательно прополоскать проточной водой. Подготовленную вымытую и просушенную яичную скорлупу для удобства поставить в форму для яиц.

5. Ветчину, болгарский перец (половинку красного и половинку зеленого), морковь порезать кубиками. С кукурузы слить жидкость. На дно пустой яичной скорлупы положить кусочки болгарского перца и листики зелени. Сверху уложить, чередуя, ветчину, кукурузу, перец и листики зелени - таким образом заполнить все свободное пространство яичной скорлупы до верха и залить бульоном с растворенным в нем желатином.

6. Поставить яйца в прохладное место, чтобы желе застыло. Перед подачей к столу яйца очистить от скорлупы (как обычное вареное яйцо) и выложить заливное на блюдо.

Примечание: Перец смотрится очень красиво, но на вкус - для любителя.