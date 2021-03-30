Картофельные палочки в духовке - рецепт простой, готовятся легко и из продуктов, которые всегда есть дома. Ну очень вкусно! Непременно приготовьте такой перекус для своей семьи – палочки мгновенно исчезают с кетчупом, соусом, сметаной, кабачковой икрой или майонезом!

Запеченные картофельные палочки с сыром

Понадобится: Картофель 500-600 г

Сыр – 75-80 г

Кукурузный крахмал – 100 г

Зелень – 5-6 веточек

Черный перец – 0,5 ч.л.

Тимьян - 0,5 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Красный (острый) перец 1 ч.л.

Приготовление:

1. Отварите картофель и приготовьте пюре.

2. В пюре добавьте соль, черный перец, тимьян и сыр, натертый на мелкой терке. Все хорошенько перемешайте.

3. К полученной смеси добавьте мелко нарезанную зелень (у меня петрушка и укроп) и крахмал. Снова тщательно перемешайте ингредиенты. Должна получиться плотная пластичная масса.

4. Отделяйте поочередно от общей массы по небольшому кусочку (размер примерно с куриное яйцо), и формируйте палочки/полоски длиной 15-20 см. Выложите палочки на противень.

5. В отдельной миске соедините подсолнечное масло и красный перец. При помощи кисточки смажьте палочки перед выпеканием. Это придаст слегка островатый пикантный вкус.

6. Выпекайте примерно 20 минут при температуре 180 градусов. Готовность определяйте по слегка золотистому цвету.

7. Палочки готовы! Налетайте, пока теплые - вкусно невероятно! Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 15 палочек.

Приятного аппетита!