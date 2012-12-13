Новогодние рецепты. Салат с языком и авокадо (рецепт с видео)

Редкое застолье обходится без салата, и я тоже люблю поставить на стол салаты оригинальные или традиционные. В Новый Год стол обычно накрывают разнообразно и богато - это хорошая примета, значит весь год у вас будет "в достатке". Однако, давайте подумаем о том, чтобы не слишком перегружать организм, и приготовим легкий салат без майонеза из овощей с языком.

Салат с языком – нежный, праздничный - хороший вариант для новогоднего меню. Важный плюс: если сварить язык заранее, на приготовление этого салата уйдет 5-7 минут. Ингредиенты хорошо сочетаются друг с другом, салат получается сытным и легким. Давайте пробовать!

Салат с языком и авокадо

Понадобится:

Язык вареный говяжий – 500 гр.;

Огурец свежий – 1 небольшой;

Авокадо – 2-3 шт.;

Яблоко зеленое кисло-сладкое – 1 шт.;

Смесь зеленых салатных листьев (микс-салат).

Заправка:

Чеснок – 1-2 зубка;

Лимон – сок и цедра по вкусу;

Оливковое масло – ½ стакана;

Руккола - 1пучок;

Орехи – 1/3 стакана;

Соль, перец.

Для украшения - помидоры черри.

· Для салата нужно заранее сварить язык, остудить его и очистить. Мне кажется, что для салата больше подходит говяжий, но можно заменить его свиным, он меньше по размеру и мягче, нежнее. Хотя для меня и говяжий достаточно нежный, если его правильно сварить.

Напомню, что варится язык долго, свиной – примерно 1,5 часа, говяжий 2 часа и дольше, в зависимости от размера и возраста животного. Проверять готовность нужно, протыкая ножом, готовый язык протыкается легко. Недоваренный язык жесткий, на мой вкус - лучше немного переварить.

Итак, варим. Нужно хорошенько вымыть язык и немного поскоблить ножом, опустить в кипящую воду, довести снова до кипения, убавить огонь и дальше варить при слабом кипении. Примерно через час добавить соль, перец, пряные травы (на ваш вкус), коренья и овощи: можно положить стебель сельдерея, морковку, луковицу, лавровый лист. Сваренный язык выньте из бульона, опустите в миску с очень холодной водой – через несколько минут язык будет легко очистить, кожа снимется буквально одним движением.

Хранить язык можно в бульоне, в котором варили, чтобы не подсыхала корочка. Бульон имеет слегка специфический привкус, не очень заметный, но все же... Поэтому сначала попробуйте, если решите его использовать – сварите суп, например, рассольник, получается очень вкусный.

· Авокадо, яблоко, огурец очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками. Соедините все компоненты в миске и перемешайте.

· Перед тем, как нарезать, язык обязательно охладите, иначе он будет разваливаться, мяться. Нарежьте крупными кубиками.

· Для заправки нужно смешать в блендере чеснок, немного лимонной цедры, рукколу, соль, оливковое масло и сок лимона. Просто сложите все в чашу блендера и измельчите до однородного состояния. Орехи подойдут грецкие, кедровые, миндаль, или можно вовсе без них обойтись. Сок лимона добавляйте понемногу, здесь действует правило «лучше меньше».

· Осталось только выложить в салатницу листья салатной смеси, салат, полить заправкой и украсить помидорами черри.

Приятного аппетита!

