Маринованные баклажаны «Как грибы»
Как приготовить баклажаны быстро и вкусно? Предлагаем самый простой рецепт закуски из баклажанов, по вкусу они будут немного похожи на маринованные грибы. Вкусное блюдо из баклажанов с чесноком будет готово через 6-7 часов.
Маринованные баклажаны
|
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Ставим кипятиться воду, добавляем в нее уксус, соль и сахар.
2. Режем баклажаны на кусочки примерно 2×2 см. Если хотите, можно очистить от кожуры, но это не обязательно, она не будет твердой в финале.
3. В кипящую воду закиньте баклажаны, после закипания варите 5 минут, периодически помешивая.
4. Откиньте баклажаны на дуршлаг (не перемешивайте) и оставьте примерно на час, чтобы стекла вся вода и они остыли.
5. Переложите баклажаны в миску, добавьте мелко порубленный укроп, пропущенный через чеснокодавку чеснок и масло, хорошо перемешайте.
6. Если вы хотите хранить заготовки длительное время, простерилизуйте банки. Планируете есть сразу? Можно этого не делать.
7. Перекладываем баклажаны в банки, плотно закрываем, убираем в холодильник. У меня получилось две банки 700 и 500 мл.
8. Уже через 6-7 часов можно открывать и наслаждаться чудесным вкусом.
Приятного аппетита!