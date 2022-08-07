Маринованные баклажаны «Как грибы»

Как приготовить баклажаны быстро и вкусно? Предлагаем самый простой рецепт закуски из баклажанов, по вкусу они будут немного похожи на маринованные грибы. Вкусное блюдо из баклажанов с чесноком будет готово через 6-7 часов.

Маринованные баклажаны

Ингредиенты:

- баклажаны 1 кг;

- вода 1300 мл;

- уксус 9% 4,5-5 ст. л.;

- соль 2,5 ст. л. и сахар 1 ч.л. без горки;

- укроп 50 г;

- чеснок - половина головки;

- подсолнечное масло 150 мл;

Приготовление:

1. Ставим кипятиться воду, добавляем в нее уксус, соль и сахар.

2. Режем баклажаны на кусочки примерно 2×2 см. Если хотите, можно очистить от кожуры, но это не обязательно, она не будет твердой в финале.

3. В кипящую воду закиньте баклажаны, после закипания варите 5 минут, периодически помешивая.

4. Откиньте баклажаны на дуршлаг (не перемешивайте) и оставьте примерно на час, чтобы стекла вся вода и они остыли.

5. Переложите баклажаны в миску, добавьте мелко порубленный укроп, пропущенный через чеснокодавку чеснок и масло, хорошо перемешайте.

6. Если вы хотите хранить заготовки длительное время, простерилизуйте банки. Планируете есть сразу? Можно этого не делать.

7. Перекладываем баклажаны в банки, плотно закрываем, убираем в холодильник. У меня получилось две банки 700 и 500 мл.

8. Уже через 6-7 часов можно открывать и наслаждаться чудесным вкусом.

Приятного аппетита!