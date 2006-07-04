Круассаны по-уральски или Что едят на радио?

Волею судеб я проживаю в доме, где полно всяких журналистов. Бывало выйдешь во двор мусор вынести - хопа! а навстречу тебе какой-нить журик идет и улыбается еще глупо так. Пустячок, а приятно. Но, как известно, наши журналисты умеют не только глупо улыбаться, но и вкусно готовить. За доказательствами мой худеющий организм отправился на кухню к Елене Пипия (сразу замечу, что "пипия" - это не название блюда, а уважаемая фамилия ). А готовить было решено "круассаны". Почему сие блюдо было названо на хранцузкий манер, науке неизвестно, но факт остается фактом - круассаны и точка. Для вышеозначенных круассанов было закуплено:

окорочка куриные - 4 шт.

тесто слоеное замороженное - 1 упак.

сыр - 250 гр.

яйцо - 1 шт.

Первая стадия приготовления круассанов проходит под знаком борьбы с птичьим гриппом. Для этого окорочка освобождаются от кости, распинаются на разделочной доске и жестоко отбиваются молотком (по-любому во время этой жесткой взбучки все молекулы птичьего гриппа разбегаются ). Отбитую курицу солим, перчим и режем на кусочки 5*5 см. В это время берем размороженный пласт теста и раскатываем его. Полученный блин режем на полоски толщиной 2 см.

Далее схема следущая: в курицу заворачиваем кусочек сыра рулетиком, далее полученный рулетик обматываем полосками теста наподобие бинтования мумии. Полученную мумию кладем на противень. Процедура повторяется до тех пор, пока все продукты не кончатся. Полученные тушки смазываем яйцом и отправляем в разогретую духовку на 25-30 минут.

К слову сказать, рецепт можно дополнить в зависимости от ваших собственных вкусовых предпочтений. Так, в дополнении к сыру, в курицу можно завернуть чернослив и орехи или жареные морковь и лук, или жареные грибы. В общем, простор для фантазии неограничен.

Ну, а мы с Еленой Пипия по истечении вожделенных 30 минут бодро принялись за тарелочку аппетитных поджаристых круассанов. Как говорится:

"Добрый день! В студии Елена Пипия! Спонсор этого выпуска U-вкуснятины сайт для родителей U-mama!"