Губки «бантиком»…

Теплый салат с пастой

 

Отзвенели праздничные тосты, отрывной листок календаря с цифрой "4" полетел в мусорное ведро, а в Бобруйском заповеднеге светило яркое солнышко, и распускались вербы%) . Природа решила хорошенько оторваться и явила общественности настоящее "бабье лето" в миниатюре... С одной стороны легкие осенние ветровки еще не уступили место в гардеробе своим зимним собратьям :cold:, но с другой стороны организм периодически требовал подогрева в виде калорийной пищи...

 

Таким образом, пожелания к будущему кулинарному шедевру были следующие: это должно быть блюдо, которое способно согреть в прохладное время суток, но, в то же время, годилось для приятного гастрономического времяпровождения где-нибудь на природе под ласковым солнышком :beach:. Посему для услады желудка был выбран так называемый "теплый" салат с поэтическим названием "Бантики". Название блюда обусловлено входящими в его состав ингридиентами:

 

  • макароны "бантики"  - 500 гр
  • фасоль стручковая - 450 гр
  • оливки  - 100 гр
  • помидоры "черри" - 200 гр
  • кукуруза консервированная сладкая - 100 гр
  • сыр "Российский" -150 гр
  • чеснок - 2 зубчика
  • петрушка свежая - 1 пучок

 

Для заправки:

  • чеснок - 2 зубчика
  • перец черный
  • соль морская
  • масло оливковое
  • базилик -1 пучок
  • сок одного лимона

 

На первом этапе готовим фасоль. Если это свежая фасоль, то просто ее отвариваем в подсоленной воде и откидываем на дуршлаг. Можно взять замороженную фасоль. В этом случае ее можно просто потушить с добавлением оливкового масла.

Сыр режем аккуратными маленькими кубиками. Помидоры делим на половинки. Если оливки с косточками, то последние необходимо удалить и также разделить оливки на две верные друг другу половинки.

Второй этап ознаменован приготовлением "бантиков". Если вам в жизни не хватает праздника, то необходимо купить бантики разноцветные. К слову сказать, они более полезны, ведь в качестве красителей в них используются не химические несмываемые маркеры, а томаты и шпинат. Но если в магазе отсутствуют разноцветные макаронные изделия, можно обойтись простыми. Для наших самых дотошных читателей сообщаем, что научное название "бантиков" - фарфалле.

Кулинарная хитрость: чтобы фарфалле не слипались во время варки, необходимо добавить в воду оливковое масло, а для придания пикантного привкуса - 2 зубчика придавленного ножом чеснока.

Готовые фарфалле откидываем на дуршлаг и даем немного остыть. Остывшие бантики соединяем с помидорами, сыром, кукурузой, мелко порубленной петрушкой и фасолью.

На третьем этапе готовим заправку. Для этого смешиваем сок одного лимона, оливковое масло, свежемолотый черный перец, соль и 2 растертых зубчика чеснока. Полученной заправкой заливаем салат и даем ему немного настояться. Прелесть данного блюда заключается в том, что его можно есть как в теплом, так и в холодном виде. 

 

 

Приятного аппетита!

 

 

