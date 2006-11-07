Губки «бантиком»…

Отзвенели праздничные тосты, отрывной листок календаря с цифрой "4" полетел в мусорное ведро, а в Бобруйском заповеднеге светило яркое солнышко, и распускались вербы . Природа решила хорошенько оторваться и явила общественности настоящее "бабье лето" в миниатюре... С одной стороны легкие осенние ветровки еще не уступили место в гардеробе своим зимним собратьям , но с другой стороны организм периодически требовал подогрева в виде калорийной пищи...

Таким образом, пожелания к будущему кулинарному шедевру были следующие: это должно быть блюдо, которое способно согреть в прохладное время суток, но, в то же время, годилось для приятного гастрономического времяпровождения где-нибудь на природе под ласковым солнышком . Посему для услады желудка был выбран так называемый "теплый" салат с поэтическим названием "Бантики". Название блюда обусловлено входящими в его состав ингридиентами:

макароны "бантики" - 500 гр

фасоль стручковая - 450 гр

оливки - 100 гр

помидоры "черри" - 200 гр

кукуруза консервированная сладкая - 100 гр

сыр "Российский" -150 гр

чеснок - 2 зубчика

петрушка свежая - 1 пучок

Для заправки:

чеснок - 2 зубчика

перец черный

соль морская

масло оливковое

базилик -1 пучок

сок одного лимона

На первом этапе готовим фасоль. Если это свежая фасоль, то просто ее отвариваем в подсоленной воде и откидываем на дуршлаг. Можно взять замороженную фасоль. В этом случае ее можно просто потушить с добавлением оливкового масла.

Сыр режем аккуратными маленькими кубиками. Помидоры делим на половинки. Если оливки с косточками, то последние необходимо удалить и также разделить оливки на две верные друг другу половинки.

Второй этап ознаменован приготовлением "бантиков". Если вам в жизни не хватает праздника, то необходимо купить бантики разноцветные. К слову сказать, они более полезны, ведь в качестве красителей в них используются не химические несмываемые маркеры, а томаты и шпинат. Но если в магазе отсутствуют разноцветные макаронные изделия, можно обойтись простыми. Для наших самых дотошных читателей сообщаем, что научное название "бантиков" - фарфалле.

Кулинарная хитрость: чтобы фарфалле не слипались во время варки, необходимо добавить в воду оливковое масло, а для придания пикантного привкуса - 2 зубчика придавленного ножом чеснока.

Готовые фарфалле откидываем на дуршлаг и даем немного остыть. Остывшие бантики соединяем с помидорами, сыром, кукурузой, мелко порубленной петрушкой и фасолью.

На третьем этапе готовим заправку. Для этого смешиваем сок одного лимона, оливковое масло, свежемолотый черный перец, соль и 2 растертых зубчика чеснока. Полученной заправкой заливаем салат и даем ему немного настояться. Прелесть данного блюда заключается в том, что его можно есть как в теплом, так и в холодном виде.