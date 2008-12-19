Так понравилось нам делать новогодние украшения для стола, что вовремя остановиться мы не смогли. (шепотом: Лавры Церетели не давали покоя!..) Сладкий стол для детей украсили (об этом здесь: Украшаем новогодний стол - сладкие поделки: елочка, снеговик и символ года - бычок! ), а взрослым что же? И тогда мы сочинили декор для несладких блюд!

Новогодний бутербродный торт

Необязательно делать бутербродный торт! Так можно украсить любой салат в плоской салатнице.

Е сли вы надумаете сделать просто украшение для какого-нибудь слоеного салата, нужно взять только один корж хлеба, разрезать его на сегменты, украсить и сложить сверху!

Понадобится:

Круглый хлеб

Плавленый сыр

Кетчуп

Майонез

Салат листовой

Кусочек огурца или 2 соленые соломки

Кружочек вареной морковки или кусочек твердого сыра оранжевого цвета

1. Из буханки круглого хлеба нужно приготовить такой большой слоеный бутерброд – это будет основа бутербродного торта. Все просто – большим длинным ножом разрежьте хлеб по горизонтали на 4-5 ломтей-коржей. Самый верхний слой не пригодится, нужна ровная поверхность для украшения. Пласты намажьте любимой начиночкой, и соедините Еще будет здорово, если срежете корки с хлеба! Вариант такого торта с подробным описанием технологии приготовления можно посмотреть здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1854

2. Проще и быстрее всего – взять только 2 пласта-коржа. Нижний намазать маслом или мягким сыром, соединить – и украшать.

3. Готово? Разрезаем будущий торт на 8 частей. Четыре мажем кетчупом, еще четыре – плавленым сыром или майонезом. Блюдо, на котором будете подавать, выложите листьями салата, и на нем «соберите» кусочки торта.

4. На те кусочки, которые намазаны сыром (майонезом), надо «посадить ёлочки». Ствол изготовьте из соломки или из брусочков огурца. Из салатных листьев – конечно, ветки! На одну елочку у меня ушло 3 небольших листочка салата – каждый надо сложить-свернуть пополам, и еще раз подогнуть уголки-краешки.

5. На дольках с кетчупом нарисуйте майонезные снежинки – с помощью корнетика из плотного листа бумаги. Бумагу просто сверните кулечком-фунтиком, с маленьким отверстием внизу. Внутрь – пару ложек майонеза, и рисуйте, легко нажимая на кулек.

6. В центр торта – звезду из морковки или сыра, ёлочки можно украсить «игрушками» - кукурузой, кусочками морковки, красного перчика.

P.S. – Идея дизайна торта - из книги Ирины Степановой «Веселые торты».

Дед Мороз

Мама (автор значит) Апельсин

Понадобится:

Вареная морковка

Лук зеленый (точнее, его белая часть )

Перепелиные яйца – 2 шт.

Сыр в виде пластинок типа «Хохланд»

Черный и розовый перец для носа и глаз

1. Из белой части лука будем делать усы и бороду. Разрежьте аккуратно, разверните, снимите два слоя, и нарежьте бахромой. Для завивания «кудрей» положите нарезанные кусочки в холодную воду. Пусть лежат-завиваются, а мы…







2. …сделаем туловище Деда. Морковке придайте форму конуса – это тело, то есть тело в шубе . Шубу надо украсить мехом – из пластинки сыра вырезаем воротник и опушку. Руки-рукава тоже из морковки, закреплены на зубочистку. На рукавах меховые богатые отвороты - бублики из перепелиного яйца .









3. Дошла очередь до головы . Борода и усы уже закудрявились – достанем, обсушим. На перепелином яйце делаем в нижней части (на месте рта и усов, конечно ) два надреза – немного под углом. Втыкаем луковую бороду и усы, делаем глаза и нос.





У нас из перчинок, можно приспособить гвоздичинки, кусочки маслин, перца красного, морковки, и пр. Голова прикрепляется к телу опять же зубочисткой.



2. На голову – шапку! Из морковки, да с меховой … то есть, простите, сырной опушкой. Готов дедушко!





Снеговик

Самая бюджетная фигурка-украшалка, и сделать её быстрее прочих

Понадобится:

Картошка вареная

Кусочек огурца или редиска - для шапки

Маленький брусочек твердого сыра

1. Хорошо, если у вас найдется мелкая картошка - тогда надо три штучки. У нас была крупная, поэтому одну мы располовинили, и из половинок сделали шарики – ножиком обтесали, оказалось очень быстро и легко .

2. Соединили шарики, зубочисткой, ага . Ручки можно сделать из брусочка твердого сыра, а мы скатали рулетик из пластинки сыра «Хохланд» - тоже хорошо получилось. А если вам нравятся ручки-прутики - можно оставить пустые зубочистки, а на концы надеть вырезанные из твердого сыра рукавички .

3. Нос из морковки, глаза из гвоздичин, рот из кожицы редисочной – улыбается (сделайте кончиком ножа неглубокий надрез и вставьте в него тонкий ломтик редиски коицей наружу)!

4. Кусочек свежего огурца («попку», например, чего её выбрасывать ) приспособили в качестве шапки – получился снеговичок-мальчик. Если огуречную шапку заменить кокетливой редисочной шляпкой – получится снежная девочка

P.S. – совет: из огуречной шапки выковырните мякоть, оставьте только стенки-кожуру, а то тяжелая получается…