Греческий салат по-новому и необычная закуска из кабачка

Продолжаем знакомить вас с интересными рецептами из сезонных овощей. Сегодня на очереди самый летний салат — «Греческий». Но в новом исполнении. К нему (или без него) мы подадим хрустящие кабачки и лёгкий соус. Готовится всё очень быстро из простых и диетических продуктов.



Греческий салат с хрустящим сыром

Ингредиенты:

микс любой зелени/салата;

огурцы — 2 шт.;

помидоры черри — 10–12 шт.;

маслины — 50 г;

красный лук — 1/2 шт.;

сыр фета — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 50 г;

мука — 20–30 г;

соль;

перец;

оливковое масло;

бальзамический крем.

1. Сразу же разогреваем духовку до 200 °C.



2. Стандартный 200-граммовый кусок сыра фета разрезаем примерно на 10–12 крупных кубиков.



3. Каждый кубик обваливаем сначала в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Выкладываем на пергамент и отправляем в духовку на 10–12 минут. Кубики должны хорошо подрумяниться. Но не нужно держать их в духовке дольше. Сыр может слегка вытечь из своей «формы».

4. Пока фета запекается, нарежем греческий салат. К зелени или листьям салата добавим огурцы, помидоры, красный лук и маслины. Заправим оливковым маслом и, по желанию, добавим несколько капель лимонного сока. Перемешаем.

5. Хрустящий сыр достаём из духовки и сразу же подаём к салату. Сверху посыпаем кунжутом и поливаем бальзамическим соусом. Также салат можно заправить сладким чили или добавить ореховый соус.





Сыр с салатом лучше есть сразу же, пока он горячий, хрустит и тянется.





Хрустящие кабачки

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

твёрдый сыр — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 20–30 г;

паприка копчёная или обычная;

соль;

чёрный молотый перец;

сухой чеснок.





1. Кабачок режем на брусочки шириной примерно 1 см.





2. Панировочные сухари перемешиваем с натёртым сыром, паприкой, сухим чесноком, солью и перцем.



3. Каждый брусочек кабачка отправляем сначала в муку, потом в яйцо, а затем в сухари с сыром.



4. Далее отправляем кабачки в духовку на 10–12 минут.



5. Горячие хрустящие кабачки подаём сразу же с любым соусом. Мы смешали сметану, зелень и соль.







Приятного аппетита!