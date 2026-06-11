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Аверина Юлия
Салаты и закуски

Греческий салат по-новому и необычная закуска из кабачка

Продолжаем знакомить вас с интересными рецептами из сезонных овощей. Сегодня на очереди самый летний салат — «Греческий». Но в новом исполнении. К нему (или без него) мы подадим хрустящие кабачки и лёгкий соус. Готовится всё очень быстро из простых и диетических продуктов.

Греческий салат с хрустящим сыром

Ингредиенты:

  • микс любой зелени/салата;
  • огурцы — 2 шт.;
  • помидоры черри — 10–12 шт.;
  • маслины — 50 г;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • сыр фета — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 50 г;
  • мука — 20–30 г;
  • соль;
  • перец;
  • оливковое масло;
  • бальзамический крем.

1. Сразу же разогреваем духовку до 200 °C.

2. Стандартный 200-граммовый кусок сыра фета разрезаем примерно на 10–12 крупных кубиков.

3. Каждый кубик обваливаем сначала в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Выкладываем на пергамент и отправляем в духовку на 10–12 минут. Кубики должны хорошо подрумяниться. Но не нужно держать их в духовке дольше. Сыр может слегка вытечь из своей «формы».

4. Пока фета запекается, нарежем греческий салат. К зелени или листьям салата добавим огурцы, помидоры, красный лук и маслины. Заправим оливковым маслом и, по желанию, добавим несколько капель лимонного сока. Перемешаем.

5. Хрустящий сыр достаём из духовки и сразу же подаём к салату. Сверху посыпаем кунжутом и поливаем бальзамическим соусом. Также салат можно заправить сладким чили или добавить ореховый соус.


Сыр с салатом лучше есть сразу же, пока он горячий, хрустит и тянется.

Хрустящие кабачки

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • твёрдый сыр — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 20–30 г;
  • паприка копчёная или обычная;
  • соль;
  • чёрный молотый перец;
  • сухой чеснок.

1. Кабачок режем на брусочки шириной примерно 1 см.

2. Панировочные сухари перемешиваем с натёртым сыром, паприкой, сухим чесноком, солью и перцем.


3. Каждый брусочек кабачка отправляем сначала в муку, потом в яйцо, а затем в сухари с сыром.

4. Далее отправляем кабачки в духовку на 10–12 минут.

5. Горячие хрустящие кабачки подаём сразу же с любым соусом. Мы смешали сметану, зелень и соль.



Приятного аппетита!

 

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Салаты и закуски
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