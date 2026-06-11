Греческий салат по-новому и необычная закуска из кабачка
Продолжаем знакомить вас с интересными рецептами из сезонных овощей. Сегодня на очереди самый летний салат — «Греческий». Но в новом исполнении. К нему (или без него) мы подадим хрустящие кабачки и лёгкий соус. Готовится всё очень быстро из простых и диетических продуктов.
Греческий салат с хрустящим сыром
Ингредиенты:
- микс любой зелени/салата;
- огурцы — 2 шт.;
- помидоры черри — 10–12 шт.;
- маслины — 50 г;
- красный лук — 1/2 шт.;
- сыр фета — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- панировочные сухари — 50 г;
- мука — 20–30 г;
- соль;
- перец;
- оливковое масло;
- бальзамический крем.
1. Сразу же разогреваем духовку до 200 °C.
2. Стандартный 200-граммовый кусок сыра фета разрезаем примерно на 10–12 крупных кубиков.
3. Каждый кубик обваливаем сначала в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Выкладываем на пергамент и отправляем в духовку на 10–12 минут. Кубики должны хорошо подрумяниться. Но не нужно держать их в духовке дольше. Сыр может слегка вытечь из своей «формы».
4. Пока фета запекается, нарежем греческий салат. К зелени или листьям салата добавим огурцы, помидоры, красный лук и маслины. Заправим оливковым маслом и, по желанию, добавим несколько капель лимонного сока. Перемешаем.
5. Хрустящий сыр достаём из духовки и сразу же подаём к салату. Сверху посыпаем кунжутом и поливаем бальзамическим соусом. Также салат можно заправить сладким чили или добавить ореховый соус.
Сыр с салатом лучше есть сразу же, пока он горячий, хрустит и тянется.
Хрустящие кабачки
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- твёрдый сыр — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 20–30 г;
- паприка копчёная или обычная;
- соль;
- чёрный молотый перец;
- сухой чеснок.
1. Кабачок режем на брусочки шириной примерно 1 см.
2. Панировочные сухари перемешиваем с натёртым сыром, паприкой, сухим чесноком, солью и перцем.
3. Каждый брусочек кабачка отправляем сначала в муку, потом в яйцо, а затем в сухари с сыром.
4. Далее отправляем кабачки в духовку на 10–12 минут.
5. Горячие хрустящие кабачки подаём сразу же с любым соусом. Мы смешали сметану, зелень и соль.
Приятного аппетита!