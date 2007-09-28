Кухонный ажиотаж или Гости на пороге
Быстрая и вкусная закуска из остатков продуктов в холодильнике
Подруга позвонила: «Мы тут к вам в гости собрались, ждите, едем». А в холодильнике пустота: кусочек ветчины, паштет куриный, немного сыра, три помидора, майонез, масло и зелень. Это как раз тот перечень продуктов, которые нужны для приготовления легкой, но сытной закуски. Итак, приступим.
Ветчину (только не куриную) режем как можно тоньше. Сыр и чеснок трем на мелкой терке, добавляем майонез, но не много, чтобы начинка «не убегала». На кусочек ветчины кладем петрушку, сверку ложкой чайной кладем сырную начинку, сворачиваем рулетиком и скалываем зубочисткой.
На кусочек хлеба намазываем масло, затем паштет. Нарезанные тонкими кольцами помидоры укладываем сверху. Украшаем укропом, майонезом и посыпаем молотым перцем.
