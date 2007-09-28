Кухонный ажиотаж или Гости на пороге

Ветчинные рулетики с сыром Ветчину (только не куриную) режем как можно тоньше. Сыр и чеснок трем на мелкой терке, добавляем майонез, но не много, чтобы начинка «не убегала». На кусочек ветчины кладем петрушку, сверку ложкой чайной кладем сырную начинку, сворачиваем рулетиком и скалываем зубочисткой.