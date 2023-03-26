Узбекская кухня. Салат «Бахор» и сдобная лепешка

Узбекская кухня - это традиционно большое количество овощей и мясо. Классический рецепт узбекского салата «Бахор» (что в переводе означает - весна) также сочетает свежие овощи и вареное мясо говядины или курицы. Рецепту салата нет еще и ста лет - он появился в меню ташкентского ресторана «Бахор» из-за необходимости подать гостям из других стран узбекское блюдо, но с более привычным европейцам вкусом. Салат простой в приготовлении, недорогой, лёгкий и очень вкусный и свежий.

Заправка для салата «Бахор» может быть разной, на ваш вкус. Майонез со сметаной, сметана с горчицей, натуральный йогурт или оливковое масло.

К салату подадим бездрожжевую сдобную лепешку с хрустящей корочкой и душистой мякотью, которую можно приготовить в духовке.

Узбекский салат «Бахор» и сдобная бездрожжевая лепешка

Ингредиенты для лепешки: - мука 1 кг (из них - полстакана на доску);

- молоко 550-600 мл;

- сливочное масло 150 г;

- разрыхлитель 2 ч. л.;

- соль 1 ст. л. и 1 ч.л. сахара без горки.

Приготовление:

1. Начнем с лепешки. Для теста просейте муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавьте растопленное (не горячее) сливочное масло и молоко, перемешайте ложкой. Затем вымешивайте тесто руками несколько минут. От муки зависит плотность теста, если оно не слишком мягкое, добавьте немного молока.

2. Разделите тесто на две или три части (по количеству лепешек), смажьте растительным маслом и оставьте под полотенцем на 20 минут.

3. Обомните тесто после расстойки еще раз - тесто должно быть податливым, мягким и не липнуть к рукам. Вылепите из него лепешки. Они должны быть толстыми по краям и приплюснутыми внутри. Серединку нужно прижать кулаком и наколоть вилкой.

4. Бортики можно защипнуть, как на фото. Или проявить фантазию :) Смажьте лепешки сверху желтком и посыпьте кунжутом.

5. Заготовки отправляем в разогретую до 200⁰ духовку на 15-20 минут. Подавать их к столу нужно горячими, поэтому пора заняться салатом.

Делаем салат!

Ингредиенты для салата: - лук репчатый 1 шт.;

- помидоры 2 шт.;

- огурцы 1 шт.;

- укроп 30 г;

- зеленый лук 30 г;

- куриная грудка 300 г;

- сметана 150 г;

- сыр 100 г;

- яйцо 3 шт.;

- чеснок 1 зубчик.

1. Отварную грудку нарежьте кубиком или соломкой. Лук - полукольцами. Помидоры и яйца нарезаем крупным кубиком (можно яйца нарезать дольками и украсить ими салат). Огурцы нарежьте соломкой. Мелко нарежьте чеснок и зелень.

2. Сыр нужно натереть на мелкой терке. Все перемешиваем в миске и заправляем по вкусу солью, перцем и сметаной, либо выберите свой вариант заправки. Украсьте петрушкой или кинзой.

Подавайте вместе с лепешкой и наслаждайтесь узбекским колоритом.

Приятного аппетита!