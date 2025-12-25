Готовим за минуты к Новому году! Необычные салаты для праздничного стола

Без сомнений, ничто не заменит любимую «шубу» и «Оливье» на новогоднем столе. Но предлагаем вам приготовить несколько лёгких и очень вкусных салатов, «фишка» которых в необычном сочетании продуктов. Готовятся за 10 минут, выглядят празднично, а вкус у них яркий и многогранный.

Сочный салат с хурмой и «Пармезаном»

Ингредиенты на две порции:

микс-салат с руколой;

хурма 1 шт;

красный лук (маленькая луковица) 1шт;

сыр «Пармезан» 30 г;

орехи кешью 20 г;

Заправка:

растительное масло 2 ст.л;

лимонный сок 1/2 лимона;

апельсиновый сок 1/2 апельсина;

цедра 1/2 апельсина;

сахар 1 ч.л.;

свежемолотый перец;

соль 1/3 ч.л.

1. Подсушим кешью на сухой сковороде. Минут 5-7. Орехи должны подзолотиться.

2. Приготовим заправку. Просто смешаем все ингредиенты для нее в эмульсию. По вкусу она не должна быть ядерно-кислой, поэтому доводим вкус сахаром. На вкус заправка получается слегка кисло-сладкой с приятным цитрусовым ароматом.

3. В этой смеси маринуем тонко нарезанный полукольцами красный лук. Недолго. Минут 5.

4. Хурму нужно взять сладкую, которая не вяжет. Желательно твердую, чтобы ее легче было тонко нарезать. Для нарезки мы взяли овощечистку. Можно тонко порезать ножом. Так же сделаем слайсы «Пармезана».

5. Собираем салат! На руколу выкладываем слайсы хурмы, сыра и замаринованный лук. Посыпаем кешью. Сверху салат можно полить несколькими ложками соуса, в котором находился лук. Салат готов.

Сладкая хурма, терпкость руколы и пармезана со сладковатым орехом дают потрясающий яркий вкус. Салат лёгкий, нежирный и готовится очень быстро.

Салат с грушей и горгонзолой

Ингредиенты на две порции:

микс-салат с руколой;

груша «Конференция» 1шт;

сыр «Горгонзола» 50 г;

грецкий орех 20 г;

сливочное масло 20 г.

1. Подсушим грецкий орех на сухой сковороде. Минут 5-7.

2. Грушу разрезаем на две части и чайной ложкой вынимаем у нее середину с косточками. Нарезаем половинки на тонкие кусочки.

3. Кусочек сливочного масла растапливаем на небольшом огне. Отправляем туда грушу и томим минут 5. Груша должна остаться немного твердой и держать форму. Сахар дополнительно класть не нужно.

4. Собираем салат. На руколу выкладываем еще теплые кусочки груши. Руками разламываем на кусочки сыр с плесенью, сверху посыпаем нарубленными грецкими орешками и поливаем ложечкой сливочного масла, в котором томилась груша.

Груша и сыр с плесенью - классическое сочетание. И если вы любите его, то салат обязательно понравится. Если же есть вопросы к «голубому» сыру, то можно заменить его на пармезан. Немного иначе, но тоже очень вкусно. Также в оба салата вы можете добавить кедровые орешки.

Приятного аппетита!