Пикник по-итальянски: фаршированный хлеб!

Обычная вылазка на природу может стать культурным событием, если творчески подойти к составлению меню и, в дополнение к привычному пикниковому набору блюд, приготовить что-нибудь этакое… вот, к примеру, фаршированный хлеб – как в Италии. Будет просто здорово, если вы проявите осведомленность и расскажете всем, как бы между делом, что усердные итальянские хозяюшки к каждому пикнику делают по нескольку вариантов такого хлеба с начинками, причем у каждой есть свои излюбленные, фирменные рецепты. Захватите с собой много сочных свежих фруктов и ярких блестящих овощей, всенепременно – сыр! и хорошее вино. И у вас получится тематический пикник – «по-итальянски».

Ирина-Сифрау любезно перевела для нас несколько рецептов хлеба с начинками из итальянского кулинарного журнала «Cucina moderna d'oro». Давайте будем пробовать! И изобретать свои «фирменные» рецепты.

Булочки с тунцом и фетой

Понадобится:

Хлеб, или булочки – 4 шт. по 80-100 гр. каждая;

Тунец в масле – 1 баночка (ок. 200 гр.);

Фета – 100 гр.;

Майонез – 4 ч.л.;

Руккола – 1 пучок;

Орегано (душица), можно сухой;

Перец черный молотый.

Приготовление:

Фарш . Фету выложите в миску, немного измельчите, можно вилкой. Добавьте тунца из банки, и немного масла тоже понадобится – иначе начинка может получиться суховатой. Посыпьте черным перцем и добавьте орегано – я положила сухой, примерно треть чайной ложки.



Фету выложите в миску, немного измельчите, можно вилкой. Добавьте тунца из банки, и немного масла тоже понадобится – иначе начинка может получиться суховатой. Посыпьте черным перцем и добавьте орегано – я положила сухой, примерно треть чайной ложки. Рукколу вымойте, обсушите и нарвите руками на кусочки.

вымойте, обсушите и нарвите руками на кусочки. Булочки разрежьте пополам и выньте мякиш. На дно каждой намажьте чайную ложку майонеза, выложите часть рукколы, начинку, снова рукколу – и закройте крышечки. Немного прижмите, заверните в фольгу и положите на пару часов в холодильник.



разрежьте пополам и выньте мякиш. На дно каждой намажьте чайную ложку майонеза, выложите часть рукколы, начинку, снова рукколу – и закройте крышечки. Немного прижмите, заверните в фольгу и положите на пару часов в холодильник. Перед подачей фольгу снимите, и разрежьте каждую булочку пополам.

Приятного аппетита!

Хлеб с ветчиной и цуккини

Понадобится:

Хлеб ржаной или мультизлаковый – ок. 600 гр.;

Перец сладкий – 1 красный и 1 зеленый (оранжевый, желтый);

Цуккини – 2 шт.;

Ветчина вареная – 150 гр.;

Молодой несоленый сыр – 150 гр.;

Горчица сладкая;

Масло оливковое, соль.

Приготовление:

Перцы нужно испечь – положить на 20-25 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Когда на кожице появятся пузыри и подпалины – вынуть, и завернуть в пленку или пакет; дать остыть.



С печеного перца кожица снимается одним движением. Удалите заодно плодоножку и семена, разрежьте каждый перец на 3-4 части.



нужно испечь – положить на 20-25 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Когда на кожице появятся пузыри и подпалины – вынуть, и завернуть в пленку или пакет; дать остыть. С печеного перца кожица снимается одним движением. Удалите заодно плодоножку и семена, разрежьте каждый перец на 3-4 части. Цуккини режем тонкими пластинками. У меня в наличии вместо цуккини был обычный большой кабачок – я его очистила и нарезала с его боков тонких пластиков. Если есть гриль – загрильте кабачок, или обжарьте на сковородке в небольшом количестве растительного масла, чтоб стал мягким, но не разваливался.



режем тонкими пластинками. У меня в наличии вместо цуккини был обычный большой кабачок – я его очистила и нарезала с его боков тонких пластиков. Если есть гриль – загрильте кабачок, или обжарьте на сковородке в небольшом количестве растительного масла, чтоб стал мягким, но не разваливался. Ветчину и сыр нарежьте тонкими пластинками. Горчицу смешайте с солью и небольшим количеством оливкового масла.

нарежьте тонкими пластинками. смешайте с солью и небольшим количеством оливкового масла. Хлеб разрежьте пополам, уберите мякиш и можно начинять. Слоями укладываем цуккини, сыр, ветчина, перец – повторяйте, пока есть продукты и свободное место. Каждый слой смазывайте горчицей с солью.



разрежьте пополам, уберите мякиш и можно начинять. Слоями укладываем цуккини, сыр, ветчина, перец – повторяйте, пока есть продукты и свободное место. Каждый слой смазывайте горчицей с солью. Закройте крышку, немного прижмите и охладите в холодильнике перед подачей.

Приятного аппетита!

Хлеб с омлетом и черри

Понадобится:

Хлеб – ок. 600 гр.;

Яйца – 4 шт.;

Помидоры черри – 150 гр;

Лук – 2 небольших луковицы;

Сыр твердый (грана падано, пармезан) – 50 гр.;

Базилик – 1 пучок;

Тимьян – 3 веточки;

Ветчина вареная – 150 гр.;

Масло оливковое, бальзамический уксус, соль, перец.

Приготовление:

Начинка . Лук нарежьте мелко и слегка подрумяньте в небольшом количестве масла, потом влейте пару ложек воды и под крышкой тушите до полной мягкости.



Лук нарежьте мелко и слегка подрумяньте в небольшом количестве масла, потом влейте пару ложек воды и под крышкой тушите до полной мягкости. Сыр натрите на мелкой терке. Яйца надо слегка взбить с солью, добавить тертый сыр, теплый лук, листики тимьяна (или сухой тимьян) и хорошо размешать – получилась омлетная смесь.



Вылейте ее на разогретую сковородку и готовьте по 3-4 минуты с каждой стороны. Снимите на тарелку.



Вылейте ее на разогретую сковородку и готовьте по 3-4 минуты с каждой стороны. Снимите на тарелку. Помидоры разрежьте пополам, разогрейте сковородку с антипригарным покрытием (без масла) и срезами вниз положите помидоры, жарьте минуты 2-3. Снимите, посолите-поперчите, можно сбрызнуть бальзамическим уксусом. Я еще сухим базиликом посыпала.



разрежьте пополам, разогрейте сковородку с антипригарным покрытием (без масла) и срезами вниз положите помидоры, жарьте минуты 2-3. Снимите, посолите-поперчите, можно сбрызнуть бальзамическим уксусом. Я еще сухим базиликом посыпала. Готово, можно приступать к сборке. Хлеб разрежьте пополам, если будете сразу подавать – слегка прогрейте в духовке или микроволновке. Нафаршируйте омлетом и помидорами, украсьте базиликом или другой любимой зеленью.

Приятного аппетита!