Пикник по-итальянски: фаршированный хлеб!
Обычная вылазка на природу может стать культурным событием, если творчески подойти к составлению меню и, в дополнение к привычному пикниковому набору блюд, приготовить что-нибудь этакое… вот, к примеру, фаршированный хлеб – как в Италии. Будет просто здорово, если вы проявите осведомленность и расскажете всем, как бы между делом, что усердные итальянские хозяюшки к каждому пикнику делают по нескольку вариантов такого хлеба с начинками, причем у каждой есть свои излюбленные, фирменные рецепты. Захватите с собой много сочных свежих фруктов и ярких блестящих овощей, всенепременно – сыр! и хорошее вино. И у вас получится тематический пикник – «по-итальянски».
Ирина-Сифрау любезно перевела для нас несколько рецептов хлеба с начинками из итальянского кулинарного журнала «Cucina moderna d'oro». Давайте будем пробовать! И изобретать свои «фирменные» рецепты.
Булочки с тунцом и фетой
Понадобится:
- Хлеб, или булочки – 4 шт. по 80-100 гр. каждая;
- Тунец в масле – 1 баночка (ок. 200 гр.);
- Фета – 100 гр.;
- Майонез – 4 ч.л.;
- Руккола – 1 пучок;
- Орегано (душица), можно сухой;
- Перец черный молотый.
Приготовление:
- Фарш. Фету выложите в миску, немного измельчите, можно вилкой. Добавьте тунца из банки, и немного масла тоже понадобится – иначе начинка может получиться суховатой. Посыпьте черным перцем и добавьте орегано – я положила сухой, примерно треть чайной ложки.
- Рукколу вымойте, обсушите и нарвите руками на кусочки.
- Булочки разрежьте пополам и выньте мякиш. На дно каждой намажьте чайную ложку майонеза, выложите часть рукколы, начинку, снова рукколу – и закройте крышечки. Немного прижмите, заверните в фольгу и положите на пару часов в холодильник.
- Перед подачей фольгу снимите, и разрежьте каждую булочку пополам.
Приятного аппетита!
Хлеб с ветчиной и цуккини
Понадобится:
- Хлеб ржаной или мультизлаковый – ок. 600 гр.;
- Перец сладкий – 1 красный и 1 зеленый (оранжевый, желтый);
- Цуккини – 2 шт.;
- Ветчина вареная – 150 гр.;
- Молодой несоленый сыр – 150 гр.;
- Горчица сладкая;
- Масло оливковое, соль.
Приготовление:
- Перцы нужно испечь – положить на 20-25 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Когда на кожице появятся пузыри и подпалины – вынуть, и завернуть в пленку или пакет; дать остыть.
С печеного перца кожица снимается одним движением. Удалите заодно плодоножку и семена, разрежьте каждый перец на 3-4 части.
- Цуккини режем тонкими пластинками. У меня в наличии вместо цуккини был обычный большой кабачок – я его очистила и нарезала с его боков тонких пластиков. Если есть гриль – загрильте кабачок, или обжарьте на сковородке в небольшом количестве растительного масла, чтоб стал мягким, но не разваливался.
- Ветчину и сыр нарежьте тонкими пластинками. Горчицу смешайте с солью и небольшим количеством оливкового масла.
- Хлеб разрежьте пополам, уберите мякиш и можно начинять. Слоями укладываем цуккини, сыр, ветчина, перец – повторяйте, пока есть продукты и свободное место. Каждый слой смазывайте горчицей с солью.
- Закройте крышку, немного прижмите и охладите в холодильнике перед подачей.
Приятного аппетита!
Хлеб с омлетом и черри
Понадобится:
- Хлеб – ок. 600 гр.;
- Яйца – 4 шт.;
- Помидоры черри – 150 гр;
- Лук – 2 небольших луковицы;
- Сыр твердый (грана падано, пармезан) – 50 гр.;
- Базилик – 1 пучок;
- Тимьян – 3 веточки;
- Ветчина вареная – 150 гр.;
- Масло оливковое, бальзамический уксус, соль, перец.
Приготовление:
- Начинка. Лук нарежьте мелко и слегка подрумяньте в небольшом количестве масла, потом влейте пару ложек воды и под крышкой тушите до полной мягкости.
- Сыр натрите на мелкой терке. Яйца надо слегка взбить с солью, добавить тертый сыр, теплый лук, листики тимьяна (или сухой тимьян) и хорошо размешать – получилась омлетная смесь.
Вылейте ее на разогретую сковородку и готовьте по 3-4 минуты с каждой стороны. Снимите на тарелку.
- Помидоры разрежьте пополам, разогрейте сковородку с антипригарным покрытием (без масла) и срезами вниз положите помидоры, жарьте минуты 2-3. Снимите, посолите-поперчите, можно сбрызнуть бальзамическим уксусом. Я еще сухим базиликом посыпала.
- Готово, можно приступать к сборке. Хлеб разрежьте пополам, если будете сразу подавать – слегка прогрейте в духовке или микроволновке. Нафаршируйте омлетом и помидорами, украсьте базиликом или другой любимой зеленью.
Приятного аппетита!
И еще немного картинок-идей фаршированного хлеба: