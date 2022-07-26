Порционные салаты к пикнику или для летнего ужина

Рецептов салатов великое множество. Из них я предлагаю два простых рецепта, эти салаты получаются легкими и вкусными, их быстро приготовить и удобно есть. И секрет не только в сочетании ингредиентов и приятной заправки, но и в красивой порционной подаче.

Приготовьте салаты заранее, а заправьте прямо перед подачей - их удобно взять с собой на пикник, на работу или заменить летний ужин. Салаты по этим рецептам сытные и не тяжелые.

Из этого количества продуктов получится 2-3 порции.

Салат с курицей и апельсиновой заправкой

Ингредиенты:

- отварная куриная грудка;

- огурец 1 шт;.

- помидоры черри 200 г;

- пекинская капуста 3-4 листа;

- вареные яйца 3 шт.

Для заправки:

- сок лимона 20 мл;

- сок апельсина 20 мл;

- соевый соус 1 ст. л.;

- мед 1 ст. л.

Приготовление:

1. Все очень просто, нам нужно нарезать куриную грудку и яйца кубиком, огурец кружками, помидорки разрежем пополам, капусту нужно порвать руками на небольшие кусочки (отрываем только зеленую часть листа, белая нам не пригодится).

2. Выкладываем салат в банку слоями, порядок не важен, делайте так, как вам нравится. Не уплотняйте слои, чтобы заправка могла потом легко их пропитать.

3. Для заправки смешиваем сок лимона и апельсина, соевый соус и мед до однородного состояния.

4. Заправляем салат прямо перед подачей, иначе листья салата быстро завянут.

Салат с тунцом и горчичной заправкой

Ингредиенты:

- тунец консервированный 1 банка;

- огурец 1 шт.;

- вареное яйцо 3 шт.;

- красная фасоль 1/2 банки;

- пекинская капуста 3-4 листа;

Для заправки:

- горчица 1 ст. л.;

- сок лимона 20 мл;

- масло оливковое 15 мл;

- перец и соль по вкусу.



Приготовление:

1. Тут тоже всё просто. Из банки с тунцом сливаем жидкость и разделяем его на кусочки вилкой, огурец режем кружками, яйцо кубиком, листья салата рвем руками (отрываем только зеленую часть листа, белая нам не пригодится), из банки с фасолью нужно слить жидкость.

2. Выкладываем салат слоями, в любом порядке. Красивее, если слои будут перемежаться по цвету.

3. Для заправки смешиваем сок лимона, горчицу, оливковое масло, перец и соль до однородного состояния.

Заправляем салат прямо перед подачей.

Приятного аппетита!