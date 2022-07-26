Порционные салаты к пикнику или для летнего ужина
Рецептов салатов великое множество. Из них я предлагаю два простых рецепта, эти салаты получаются легкими и вкусными, их быстро приготовить и удобно есть. И секрет не только в сочетании ингредиентов и приятной заправки, но и в красивой порционной подаче.
Приготовьте салаты заранее, а заправьте прямо перед подачей - их удобно взять с собой на пикник, на работу или заменить летний ужин. Салаты по этим рецептам сытные и не тяжелые.
Из этого количества продуктов получится 2-3 порции.
Салат с курицей и апельсиновой заправкой
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Все очень просто, нам нужно нарезать куриную грудку и яйца кубиком, огурец кружками, помидорки разрежем пополам, капусту нужно порвать руками на небольшие кусочки (отрываем только зеленую часть листа, белая нам не пригодится).
2. Выкладываем салат в банку слоями, порядок не важен, делайте так, как вам нравится. Не уплотняйте слои, чтобы заправка могла потом легко их пропитать.
3. Для заправки смешиваем сок лимона и апельсина, соевый соус и мед до однородного состояния.
4. Заправляем салат прямо перед подачей, иначе листья салата быстро завянут.
Салат с тунцом и горчичной заправкой
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Тут тоже всё просто. Из банки с тунцом сливаем жидкость и разделяем его на кусочки вилкой, огурец режем кружками, яйцо кубиком, листья салата рвем руками (отрываем только зеленую часть листа, белая нам не пригодится), из банки с фасолью нужно слить жидкость.
2. Выкладываем салат слоями, в любом порядке. Красивее, если слои будут перемежаться по цвету.
3. Для заправки смешиваем сок лимона, горчицу, оливковое масло, перец и соль до однородного состояния.
Заправляем салат прямо перед подачей.
Приятного аппетита!