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Салаты и закуски

Брускетта из простых и доступных продуктов

В зимние месяцы делаем акцент на сезонных и доступных овощах. Сегодня используем свёклу - прекрасный и очень полезный овощ, который часто недооценивают и редко используют в приготовлении. Предлагаем сделать вкуснейшие и простые бутерброды со свёклой и сельдью. Они отлично подойдут как для будничного, так и для праздничного стола.

Ингредиенты на шесть брускетт:

  • запечённая свёкла — 2 шт.;
  • филе сельди — 200 г;
  • красный лук — 1 шт.;
  • творожный сыр — 100 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • горчица — ½ ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • чёрный хлеб;
  • уксус или лимонный сок — 1 ч. л.;
  • сахар — щепотка;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • руккола — для подачи.

1. Приготовьте свёклу любым удобным для вас способом. Мы запекли её в духовке - так овощ лучше сохраняет свой вкус. В это время замаринуем красный лук. Нарежьте его тонкими полукольцами, добавьте соль, сахар, лимонный сок или яблочный уксус. Тщательно разомните лук рукой и переложите в миску. Затем добавьте оливковое или любое другое растительное масло. Оставьте лук мариноваться примерно на 15 минут.

2. Готовую и остывшую свёклу очистите и натрите на мелкой тёрке. Добавьте творожный сыр, майонез, горчицу и соль. Тщательно перемешайте. Свекольную массу также лучше отправить в холодильник, чтобы она немного настоялась.

3. Чёрный хлеб подсушите в тостере. Но ещё вкуснее получится, если обжарить его на небольшом количестве оливкового масла.

4. Собираем брускетты. На гренку намажьте немного творожного сыра, затем щедро выложите свекольную намазку, добавьте кусочки сельди, а сверху — маринованный красный лук. Подавайте бутерброды с зеленью и посыпьте чёрным перцем.

Легко, доступно и действительно очень вкусно! По желанию в свёклу можно добавить зубчик чеснока.

Изначально в рецепте используется мусс из свёклы, но, попробовав оба варианта, мы остановились на этом. Текстура мусса - на любителя. Но вы можете попробовать и такой вариант: взбейте свёклу отдельно, а затем добавьте остальные ингредиенты.

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

1
Наана
13.11.26, 21:49

Спасибо за рецепт! Почему-то от слова брускетта как-то и аппетиту больше)) Хотя по сути - тот же бутерброд, только с более изощренным наполнением)) Мне еще нравится с помидоркой, рукколой и бурратой и различные вариации с красной рыбкой. С селедкой пока не делала, но обязательно попробую!

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Салаты и закуски
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