Брускетта из простых и доступных продуктов
В зимние месяцы делаем акцент на сезонных и доступных овощах. Сегодня используем свёклу - прекрасный и очень полезный овощ, который часто недооценивают и редко используют в приготовлении. Предлагаем сделать вкуснейшие и простые бутерброды со свёклой и сельдью. Они отлично подойдут как для будничного, так и для праздничного стола.
Ингредиенты на шесть брускетт:
- запечённая свёкла — 2 шт.;
- филе сельди — 200 г;
- красный лук — 1 шт.;
- творожный сыр — 100 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- горчица — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- чёрный хлеб;
- уксус или лимонный сок — 1 ч. л.;
- сахар — щепотка;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- чёрный перец — по вкусу;
- руккола — для подачи.
1. Приготовьте свёклу любым удобным для вас способом. Мы запекли её в духовке - так овощ лучше сохраняет свой вкус. В это время замаринуем красный лук. Нарежьте его тонкими полукольцами, добавьте соль, сахар, лимонный сок или яблочный уксус. Тщательно разомните лук рукой и переложите в миску. Затем добавьте оливковое или любое другое растительное масло. Оставьте лук мариноваться примерно на 15 минут.
2. Готовую и остывшую свёклу очистите и натрите на мелкой тёрке. Добавьте творожный сыр, майонез, горчицу и соль. Тщательно перемешайте. Свекольную массу также лучше отправить в холодильник, чтобы она немного настоялась.
3. Чёрный хлеб подсушите в тостере. Но ещё вкуснее получится, если обжарить его на небольшом количестве оливкового масла.
4. Собираем брускетты. На гренку намажьте немного творожного сыра, затем щедро выложите свекольную намазку, добавьте кусочки сельди, а сверху — маринованный красный лук. Подавайте бутерброды с зеленью и посыпьте чёрным перцем.
Легко, доступно и действительно очень вкусно! По желанию в свёклу можно добавить зубчик чеснока.
Изначально в рецепте используется мусс из свёклы, но, попробовав оба варианта, мы остановились на этом. Текстура мусса - на любителя. Но вы можете попробовать и такой вариант: взбейте свёклу отдельно, а затем добавьте остальные ингредиенты.
Приятного аппетита!
Спасибо за рецепт! Почему-то от слова брускетта как-то и аппетиту больше)) Хотя по сути - тот же бутерброд, только с более изощренным наполнением)) Мне еще нравится с помидоркой, рукколой и бурратой и различные вариации с красной рыбкой. С селедкой пока не делала, но обязательно попробую!