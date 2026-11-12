Брускетта из простых и доступных продуктов

В зимние месяцы делаем акцент на сезонных и доступных овощах. Сегодня используем свёклу - прекрасный и очень полезный овощ, который часто недооценивают и редко используют в приготовлении. Предлагаем сделать вкуснейшие и простые бутерброды со свёклой и сельдью. Они отлично подойдут как для будничного, так и для праздничного стола.

Ингредиенты на шесть брускетт:

запечённая свёкла — 2 шт.;

филе сельди — 200 г;

красный лук — 1 шт.;

творожный сыр — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

горчица — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

чёрный хлеб;

уксус или лимонный сок — 1 ч. л.;

сахар — щепотка;

оливковое масло — 1 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

руккола — для подачи.

1. Приготовьте свёклу любым удобным для вас способом. Мы запекли её в духовке - так овощ лучше сохраняет свой вкус. В это время замаринуем красный лук. Нарежьте его тонкими полукольцами, добавьте соль, сахар, лимонный сок или яблочный уксус. Тщательно разомните лук рукой и переложите в миску. Затем добавьте оливковое или любое другое растительное масло. Оставьте лук мариноваться примерно на 15 минут.

2. Готовую и остывшую свёклу очистите и натрите на мелкой тёрке. Добавьте творожный сыр, майонез, горчицу и соль. Тщательно перемешайте. Свекольную массу также лучше отправить в холодильник, чтобы она немного настоялась.

3. Чёрный хлеб подсушите в тостере. Но ещё вкуснее получится, если обжарить его на небольшом количестве оливкового масла.

4. Собираем брускетты. На гренку намажьте немного творожного сыра, затем щедро выложите свекольную намазку, добавьте кусочки сельди, а сверху — маринованный красный лук. Подавайте бутерброды с зеленью и посыпьте чёрным перцем.

Легко, доступно и действительно очень вкусно! По желанию в свёклу можно добавить зубчик чеснока.

Изначально в рецепте используется мусс из свёклы, но, попробовав оба варианта, мы остановились на этом. Текстура мусса - на любителя. Но вы можете попробовать и такой вариант: взбейте свёклу отдельно, а затем добавьте остальные ингредиенты.

Приятного аппетита!