Коктейли-смузи пошаговый рецепт

Давайте порадуем детей коктейлями! Мне нравится готовить смузи, ведь они легкие и одновременно сытные, красочные и вкусные.

Смузи ( smoothie — «однородный, мягкий, гладкий, приятный») – густые однородные коктейли из ягод и фруктов, из овощей, с добавками орехов и мюсли.

Способ приготовления для всех смузи один: компоненты одновременно загружаются в блендер, измельчаются - и получается густой, приятный на вкус напиток. Такие коктейли богаты минеральными веществами и витаминами, они полезнее соков и намного легче усваиваются, потому что готовятся из цельных фруктов и содержат большое количество клетчатки, необходимой для нормального пищеварения.

Смузи можно приготовить из свежих или замороженных фруктов и ягод, причем замороженные не обязательно полностью размораживать – и тогда коктейль получится прохладным. Часто в смузи добавляют мелко колотый лед. Также в качестве дополнительных компонентов смузи могут использоваться молочные продукты (молоко, сливки, йогурт, простокваша), мед и сахар в качестве подсластителя, орехи, пряные травы, зеленый чай, чай с бергамотом, консервированные фрукты и ягоды.

Рецептов много, и огромный простор для фантазии! Доставайте замороженные с лета клубнику и смородину, персиковый компот и баночку с ананасами, обязательные новогодние мандарины и апельсины, привычные бананы и яблоки, сочетайте, выдумывайте, экспериментируйте и – вкусного вам нового года!

Смузи из апельсина и киви

Понадобится:

Киви – 2 шт.;

Яблоко – 1-2 шт.,

Апельсин (мякоть) – 2 шт.

Лайм – 1 шт.;

Мед или сахар – по вкусу

· Яблоко и киви очистить, нарезать кусочками, удалив серединку с семенами у яблока. С апельсина ножом срезать корку до мякоти, и вырезать дольки между пленок – получим «филе» (вытекающий во время этой процедуры сок можно собрать).

· Загрузить сразу все компоненты в блендер и взбить в густую пышную смесь.

· Перелить в стаканы, положить лед. Подавать с ложечкой или широкой трубочкой.

Смузи кокосово-шоколадный

Понадобится:

Кокосовое молоко – 1 стакан;

Банан – 2 шт.

Темный шоколад – 50 гр.;

Корица – ¼ чайной ложки;

Сахар или мед – по вкусу.

Кокосовое молоко – это не сок, который находится внутри кокоса. Это измельченная кокосовая мякоть.

· В чашу блендера загрузите очищенный банан (кусочками), кокосовое молоко, немного корицы и кусочки шоколада. Измельчите блендером на высокой скорости до образования густой пышной массы.

· Перелейте в стаканы, украсьте тертым шоколадом, корицей. Положите колотый лед или кубики льда. Подавайте с ложечкой или широкой трубочкой.

* Можно добавить ананас, манго, лайм, «взрослый» вариант – с ромом или кокосовым ликером.

Смузи чернично-смородиновый

Понадобится:

Черника замороженная – 300 гр;

Смородина черная замороженная – ½ стакана;

Йогурт натуральный – 1 стакан;

Мед или сахар – 1 ст.л.

· В чашу блендера нужно загрузить одновременно ягоды (можно не размораживая), мед и йогурт, измельчить в густое однородное пюре.

· Перелить в стаканы, украсить долькой апельсина и веточкой мяты или мелиссы. Подавать с широкой трубочкой.

Смузи «Клубника со сливками»

Понадобится:

Клубника - 300 гр.;

Мята или мелисса – несколько веточек;

Банан – 1 шт.;

Сливки или молоко – 300-400 мл.;

Мед – 1-2 ст. ложки.

· Загрузить сразу все компоненты в блендер и взбить в густую пышную смесь.

· Перелить в стаканы, украсить долькой лайма и веточкой мяты. Подавать с ложечкой или широкой трубочкой.

Приятного аппетита!