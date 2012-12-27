Коктейли-смузи пошаговый рецепт
Давайте порадуем детей коктейлями! Мне нравится готовить смузи, ведь они легкие и одновременно сытные, красочные и вкусные.
Смузи (smoothie — «однородный, мягкий, гладкий, приятный») – густые однородные коктейли из ягод и фруктов, из овощей, с добавками орехов и мюсли.
Способ приготовления для всех смузи один: компоненты одновременно загружаются в блендер, измельчаются - и получается густой, приятный на вкус напиток. Такие коктейли богаты минеральными веществами и витаминами, они полезнее соков и намного легче усваиваются, потому что готовятся из цельных фруктов и содержат большое количество клетчатки, необходимой для нормального пищеварения.
Смузи можно приготовить из свежих или замороженных фруктов и ягод, причем замороженные не обязательно полностью размораживать – и тогда коктейль получится прохладным. Часто в смузи добавляют мелко колотый лед. Также в качестве дополнительных компонентов смузи могут использоваться молочные продукты (молоко, сливки, йогурт, простокваша), мед и сахар в качестве подсластителя, орехи, пряные травы, зеленый чай, чай с бергамотом, консервированные фрукты и ягоды.
Рецептов много, и огромный простор для фантазии! Доставайте замороженные с лета клубнику и смородину, персиковый компот и баночку с ананасами, обязательные новогодние мандарины и апельсины, привычные бананы и яблоки, сочетайте, выдумывайте, экспериментируйте и – вкусного вам нового года!
Смузи из апельсина и киви
Понадобится:
Киви – 2 шт.;
Яблоко – 1-2 шт.,
Апельсин (мякоть) – 2 шт.
Лайм – 1 шт.;
Мед или сахар – по вкусу
· Яблоко и киви очистить, нарезать кусочками, удалив серединку с семенами у яблока. С апельсина ножом срезать корку до мякоти, и вырезать дольки между пленок – получим «филе» (вытекающий во время этой процедуры сок можно собрать).
· Загрузить сразу все компоненты в блендер и взбить в густую пышную смесь.
· Перелить в стаканы, положить лед. Подавать с ложечкой или широкой трубочкой.
Смузи кокосово-шоколадный
Понадобится:
Кокосовое молоко – 1 стакан;
Банан – 2 шт.
Темный шоколад – 50 гр.;
Корица – ¼ чайной ложки;
Сахар или мед – по вкусу.
Кокосовое молоко – это не сок, который находится внутри кокоса. Это измельченная кокосовая мякоть.
· В чашу блендера загрузите очищенный банан (кусочками), кокосовое молоко, немного корицы и кусочки шоколада. Измельчите блендером на высокой скорости до образования густой пышной массы.
· Перелейте в стаканы, украсьте тертым шоколадом, корицей. Положите колотый лед или кубики льда. Подавайте с ложечкой или широкой трубочкой.
* Можно добавить ананас, манго, лайм, «взрослый» вариант – с ромом или кокосовым ликером.
Смузи чернично-смородиновый
Понадобится:
Черника замороженная – 300 гр;
Смородина черная замороженная – ½ стакана;
Йогурт натуральный – 1 стакан;
Мед или сахар – 1 ст.л.
· В чашу блендера нужно загрузить одновременно ягоды (можно не размораживая), мед и йогурт, измельчить в густое однородное пюре.
· Перелить в стаканы, украсить долькой апельсина и веточкой мяты или мелиссы. Подавать с широкой трубочкой.
Смузи «Клубника со сливками»
Понадобится:
Клубника - 300 гр.;
Мята или мелисса – несколько веточек;
Банан – 1 шт.;
Сливки или молоко – 300-400 мл.;
Мед – 1-2 ст. ложки.
· Загрузить сразу все компоненты в блендер и взбить в густую пышную смесь.
· Перелить в стаканы, украсить долькой лайма и веточкой мяты. Подавать с ложечкой или широкой трубочкой.
Приятного аппетита!