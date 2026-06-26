Бабагануш — популярная восточная закуска из запечённых баклажанов с добавлением кунжутной пасты, кинзы, чеснока, лимонного сока и специй. Отличается нежной текстурой и насыщенным вкусом запечённых баклажанов. Приготовим такую закуску дома быстро и просто.





Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

чеснок — 1/2 головки;

лимонный сок — 3 ст. л.;

кунжутная паста (тахини) — 2 ч. л.;

кинза — по вкусу;

зира — 1 ч. л.;

копчёная паприка — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — по вкусу.

1. Целые баклажаны нужно запечь в духовке. Выкладываем их на противень, предварительно проткнув вилкой в разных местах.

2. К баклажанам отправим в фольге запекаться чеснок. Всё вместе будет готовиться при температуре 200–220 градусов примерно 50 минут.

3. Когда баклажаны в духовке сморщатся, и из них начнёт вытекать сок, можно их доставать.

4. Дайте овощам немного остыть. Снимаем с баклажанов кожицу и отправляем мякоть в миску, туда же выдавливаем запечённый чеснок.

5. Блендером пробиваем массу до однородности.

6. Добавляем специи: растительное масло, лимонный сок, соль по вкусу, маленькую щепотку сахара, зиру, паприку, тахини и кинзу. Всё вместе ещё раз пробьём блендером.





Массу обязательно нужно отправить в холодильник, чтобы она хотя бы 30 минут настоялась и остыла.





Подавайте закуску с подсушенным в духовке лавашом и творожным сыром. Это идеальное сочетание!





Попробуйте приготовить бабагануш дома или запечь баклажаны на огне — вкус этого простого блюда вас удивит.



Приятного аппетита!