Бабагануш
Бабагануш — популярная восточная закуска из запечённых баклажанов с добавлением кунжутной пасты, кинзы, чеснока, лимонного сока и специй. Отличается нежной текстурой и насыщенным вкусом запечённых баклажанов. Приготовим такую закуску дома быстро и просто.
Ингредиенты:
- баклажаны — 1 кг;
- чеснок — 1/2 головки;
- лимонный сок — 3 ст. л.;
- кунжутная паста (тахини) — 2 ч. л.;
- кинза — по вкусу;
- зира — 1 ч. л.;
- копчёная паприка — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — по вкусу.
1. Целые баклажаны нужно запечь в духовке. Выкладываем их на противень, предварительно проткнув вилкой в разных местах.
2. К баклажанам отправим в фольге запекаться чеснок. Всё вместе будет готовиться при температуре 200–220 градусов примерно 50 минут.
3. Когда баклажаны в духовке сморщатся, и из них начнёт вытекать сок, можно их доставать.
4. Дайте овощам немного остыть. Снимаем с баклажанов кожицу и отправляем мякоть в миску, туда же выдавливаем запечённый чеснок.
5. Блендером пробиваем массу до однородности.
6. Добавляем специи: растительное масло, лимонный сок, соль по вкусу, маленькую щепотку сахара, зиру, паприку, тахини и кинзу. Всё вместе ещё раз пробьём блендером.
Массу обязательно нужно отправить в холодильник, чтобы она хотя бы 30 минут настоялась и остыла.
Подавайте закуску с подсушенным в духовке лавашом и творожным сыром. Это идеальное сочетание!
Попробуйте приготовить бабагануш дома или запечь баклажаны на огне — вкус этого простого блюда вас удивит.
Приятного аппетита!
О, мой любимый бабагануш :). Спасибо!
И мой, обожаю
Кунжутную пасту какую берете? Их столько много разных...