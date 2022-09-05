Просто и вкусно! Блинчики из кабачка с творожной начинкой
Что делать с урожаем кабачков осенью, ведь их так много, а идей для рецептов из кабачка в голове не хватает. Оладьи из кабачков - уже привычное блюдо. А давайте теперь сделаем блины! Предлагаю простой и очень вкусный рецепт. Начинку можно сделать любую, по вашему усмотрению: яйцо с огурцом, помидоры с сыром, сыр с ветчиной. Можно подавать и просто со сметаной.
Блины из кабачков
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Кабачок разрежьте пополам и достаньте семечки, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Картошку чистим и тоже натираем на мелкой терке. Отожмите от лишней влаги.
2. В отдельной миске взбейте венчиком молоко и яйца. Добавьте овощи, муку, масло, соль, все хорошо перемешайте. Тесто будет немного гуще, чем обычное блинное (из-за овощей), но не должно быть густым, как тесто для оладий. Если так получилось - влейте немного воды или молока.
3. Поставьте разогреваться сковороду с небольшим количеством масла. Убавьте огонь, чтобы блинчики не пригорали, но успевали пропечься. Жарьте блинчики с каждой стороны примерно 1,5-2 минуты, до румяной корочки. Корректируйте время приготовления по возможностям своей плиты.
4. Для начинки мелко порубите зелень и смешайте с сыром. Выкладывайте начинку на блин и заворачивайте в трубочку.
Тут можно применить фантазию, придумайте свою начинку и заворачивайте, как вам захочется.
Приятного аппетита!