Алиса Мамаева
Салаты и закуски

Просто и вкусно! Блинчики из кабачка с творожной начинкой

Что делать с урожаем кабачков осенью, ведь их так много, а идей для рецептов из кабачка в голове не хватает. Оладьи из кабачков - уже привычное блюдо. А давайте теперь сделаем блины! Предлагаю простой и очень вкусный рецепт. Начинку можно сделать любую, по вашему усмотрению: яйцо с огурцом, помидоры с сыром, сыр с ветчиной. Можно подавать и просто со сметаной.

Блины из кабачков

Ингредиенты:
- кабачок 1 средний (700-800 г);
- картошка 2-3 шт. (маленькие, или 1 средняя);
- мука 200 г.;
- молоко 400 мл;
- растительное масло 50 мл;
- яйца 3 шт.;
- соль по вкусу;
Начинка:
- творожный сыр 150 г;
- зелень 30 г.

Приготовление:

1. Кабачок разрежьте пополам и достаньте семечки, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Картошку чистим и тоже натираем на мелкой терке. Отожмите от лишней влаги. 

2. В отдельной миске взбейте венчиком молоко и яйца. Добавьте овощи, муку, масло, соль, все хорошо перемешайте. Тесто будет немного гуще, чем обычное блинное (из-за овощей), но не должно быть густым, как тесто для оладий. Если так получилось - влейте немного воды или молока. 

3. Поставьте разогреваться сковороду с небольшим количеством масла. Убавьте огонь, чтобы блинчики не пригорали, но успевали пропечься. Жарьте блинчики с каждой стороны примерно 1,5-2 минуты, до румяной корочки. Корректируйте время приготовления по возможностям своей плиты. 

4. Для начинки мелко порубите зелень и смешайте с сыром. Выкладывайте начинку на блин и заворачивайте в трубочку.

Тут можно применить фантазию, придумайте свою начинку и заворачивайте, как вам захочется.

Приятного аппетита!

Салаты и закуски
