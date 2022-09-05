Просто и вкусно! Блинчики из кабачка с творожной начинкой

Что делать с урожаем кабачков осенью, ведь их так много, а идей для рецептов из кабачка в голове не хватает. Оладьи из кабачков - уже привычное блюдо. А давайте теперь сделаем блины! Предлагаю простой и очень вкусный рецепт. Начинку можно сделать любую, по вашему усмотрению: яйцо с огурцом, помидоры с сыром, сыр с ветчиной. Можно подавать и просто со сметаной.

Блины из кабачков

Ингредиенты:

- кабачок 1 средний (700-800 г);

- картошка 2-3 шт. (маленькие, или 1 средняя);

- мука 200 г.;

- молоко 400 мл;

- растительное масло 50 мл;

- яйца 3 шт.;

- соль по вкусу;

Начинка:

- творожный сыр 150 г;

- зелень 30 г.

Приготовление:

1. Кабачок разрежьте пополам и достаньте семечки, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Картошку чистим и тоже натираем на мелкой терке. Отожмите от лишней влаги.

2. В отдельной миске взбейте венчиком молоко и яйца. Добавьте овощи, муку, масло, соль, все хорошо перемешайте. Тесто будет немного гуще, чем обычное блинное (из-за овощей), но не должно быть густым, как тесто для оладий. Если так получилось - влейте немного воды или молока.

3. Поставьте разогреваться сковороду с небольшим количеством масла. Убавьте огонь, чтобы блинчики не пригорали, но успевали пропечься. Жарьте блинчики с каждой стороны примерно 1,5-2 минуты, до румяной корочки. Корректируйте время приготовления по возможностям своей плиты.

4. Для начинки мелко порубите зелень и смешайте с сыром. Выкладывайте начинку на блин и заворачивайте в трубочку.

Тут можно применить фантазию, придумайте свою начинку и заворачивайте, как вам захочется.

Приятного аппетита!