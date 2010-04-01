Салат с креветками в азиатском стиле
Приготовим полезный азиатский салат с креветками, авокадо и кунжутным маслом.
Не секрет, что можно полностью преобразить вкус салата, всего лишь изменив заправку. Приготовить заправку легко, главное – придерживаться базовой пропорции (на 1 часть уксуса или кислого сока 3 части растительного масла) и смелее экспериментировать!
В качестве кислой составляющей заправки может быть свежевыжатый сок лимона, лайма, апельсина; сок кислых ягод; уксус – винный, бальзамический, яблочный, настоянный на пряных травах и ягодах, или даже рисовый – для блюд в азиатском стиле. И масло можно на любой вкус выбрать - миндальное, кедровое, кунжутное, масло из тыквенных семечек, масло грецкого ореха, из фундука или макадамии.
Из-за яркого вкуса такие масла часто используют в небольшом количестве, добавляя по вкусу к рафинированному подсолнечному – иначе они будут не оттенять, а перебивать вкус других ингредиентов салата. Кстати, излишняя кислота в заправке уравновешивается небольшим количеством сахара или меда. Ну и, конечно, любимые пряности и приправы непременно добавьте…
Одно из моих любимых – кунжутное масло. Бывает двух видов: светлое и темное. Темное делают из жареных семян, оно ароматное и с очень выраженным вкусом поджаренного кунжута. Для первого знакомства советую выбрать светлое масло, у него более мягкий ореховый вкус и тонкий аромат. Кунжут и кунжутное масло широко используется в индийской, тайской, китайской, японской кухне - им приправляют овощные блюда и салаты, рыбу и птицу, на нем жарят, добавляют к выпечке, в десерты и сладкие блюда.
Предлагаю придать азиатскую нотку салату из авокадо и креветок, заправив его кунжутным маслом и соком лайма.
Понадобится:
Креветки вареные, без панциря – 400 гр.;
* Креветки для салата слегка обжарим в чесночном масле. Разогрейте на сковороде 3 столовых ложки растительного масла, положите чеснок, раздавленный плоскостью ножа (можно не чистить), и жарьте несколько минут, до зарумянивания.
* Чеснок отдаст маслу свой аромат, после этого его можно вынуть и выбросить, а в сковородку выложить креветки и, помешивая, готовить их примерно минуту. Долго не жарьте, а то могут стать маленькими и «резиновыми». Выложите на тарелку на бумажные салфетки.
* Дальше все просто. Пекинскую капусту и огурец надо нашинковать тонкой соломкой (огурец очистить, если кожура грубая).
* Авокадо и яблоко очистить, и тоже нарезать соломкой, сбрызнуть соком лимона (лайма), чтоб не потемнели, и отправить в миску к капусте и огурцу.
* Теперь можно заправить – растительным маслом и небольшим количеством кунжутного, для придания салату характерной азиатской нотки. У меня темное кунжутное масло с сильным ароматом, такого масла достаточно будет половины чайной ложки.
* Светлое кунжутное масло обладает более мягким вкусом, его понадобится больше. Еще я кладу в салат немного натертой цедры лимона и лайма.
* Посолите по вкусу и добавьте, если надо, сок лимона (лайма).
* Сверху салат посыпьте поджаренным кунжутом.
Приятного аппетита!