Приготовим полезный азиатский салат с креветками, авокадо и кунжутным маслом.

Не секрет, что можно полностью преобразить вкус салата, всего лишь изменив заправку. Приготовить заправку легко, главное – придерживаться базовой пропорции (на 1 часть уксуса или кислого сока 3 части растительного масла) и смелее экспериментировать!

В качестве кислой составляющей заправки может быть свежевыжатый сок лимона, лайма, апельсина; сок кислых ягод; уксус – винный, бальзамический, яблочный, настоянный на пряных травах и ягодах, или даже рисовый – для блюд в азиатском стиле. И масло можно на любой вкус выбрать - миндальное, кедровое, кунжутное, масло из тыквенных семечек, масло грецкого ореха, из фундука или макадамии.

Из-за яркого вкуса такие масла часто используют в небольшом количестве, добавляя по вкусу к рафинированному подсолнечному – иначе они будут не оттенять, а перебивать вкус других ингредиентов салата. Кстати, излишняя кислота в заправке уравновешивается небольшим количеством сахара или меда. Ну и, конечно, любимые пряности и приправы непременно добавьте…

Одно из моих любимых – кунжутное масло. Бывает двух видов: светлое и темное. Темное делают из жареных семян, оно ароматное и с очень выраженным вкусом поджаренного кунжута. Для первого знакомства советую выбрать светлое масло, у него более мягкий ореховый вкус и тонкий аромат. Кунжут и кунжутное масло широко используется в индийской, тайской, китайской, японской кухне - им приправляют овощные блюда и салаты, рыбу и птицу, на нем жарят, добавляют к выпечке, в десерты и сладкие блюда.

Предлагаю придать азиатскую нотку салату из авокадо и креветок, заправив его кунжутным маслом и соком лайма.

Салат с креветками в азиатском стиле

Понадобится: Креветки вареные, без панциря – 400 гр.;

Чеснок – 3-4 зубка;

Пекинская капуста – кусок размером со среднее яблоко;

Огурец свежий – 1 небольшой;

Авокадо – 2-3 шт.;

Яблоко зеленое кисло-сладкое – 1 шт.;

Лимон или лайм – сок и цедра по вкусу;

Кунжутное масло, если темное - 1/2 ч.л.; светлое – 1-2 ч.л.;

Кунжут, поджаренный на сухой сковородке – 1/3 стакана.

Масло растительное, соль.

* Креветки для салата слегка обжарим в чесночном масле. Разогрейте на сковороде 3 столовых ложки растительного масла, положите чеснок, раздавленный плоскостью ножа (можно не чистить), и жарьте несколько минут, до зарумянивания.

* Чеснок отдаст маслу свой аромат, после этого его можно вынуть и выбросить, а в сковородку выложить креветки и, помешивая, готовить их примерно минуту. Долго не жарьте, а то могут стать маленькими и «резиновыми». Выложите на тарелку на бумажные салфетки.

* Дальше все просто. Пекинскую капусту и огурец надо нашинковать тонкой соломкой (огурец очистить, если кожура грубая).

* Авокадо и яблоко очистить, и тоже нарезать соломкой, сбрызнуть соком лимона (лайма), чтоб не потемнели, и отправить в миску к капусте и огурцу.

* Теперь можно заправить – растительным маслом и небольшим количеством кунжутного, для придания салату характерной азиатской нотки. У меня темное кунжутное масло с сильным ароматом, такого масла достаточно будет половины чайной ложки.

* Светлое кунжутное масло обладает более мягким вкусом, его понадобится больше. Еще я кладу в салат немного натертой цедры лимона и лайма.

* Посолите по вкусу и добавьте, если надо, сок лимона (лайма).

* Сверху салат посыпьте поджаренным кунжутом.