Салат «Дальний Восток»

Легкий в приготовлении салат с морепродуктами и морской капустой с интересной азиатской ноткой - соусом Терияки в качестве заправки, который вы сможете быстро и просто приготовить самостоятельно.

Ингредиенты:

пекинская капуста (небольшой кочан) – 1 шт.,

морская капуста – 1 банка,

морской коктейль - 200 гр.,

свежий огурец – 1 шт.,

зеленый горошек – 1 банка (можно взять 1 стакан свежего размороженного),

имбирь маринованный по вкусу,

пакетик соуса «Терияки»,

лимон, несколько веточек укропа.

* Время приготовления 15 минут.

* Себестоимость блюда: 292 рубля.

* На порцию 200 гр. - 476 ккал, 28,1 белка, 5,5 жиров, 80,3 углеводов.

* Количество порций - 6.

1. Пекинскую капусту (понадобится верхняя часть вилка - зеленая) порезать крупно.

2. Огурец нарезаем соломкой, имбирь нужно порезать на мелкие кусочки.

3. Отвариваем морской коктейль: доводим воду до кипения, добавляем половинку лимона, несколько веточек укропа (конечно, можно и без этих приправ, но так вкуснее), опускаем морепродукты и варим в течение 5 минут. Откидываем в дуршлаг и остужаем холодной водой.

Морской коктейль можно заменить любыми морепродуктами, например, кальмарами или креветками, в зависимости от желания и возможностей.

4. Смешиваем все ингредиенты и заправляем соусом (готовый соус Терияки есть у разных производителей).

Домашний соус Терияки

Очень вкусный соус можно приготовить и самим. Это вариант Терияки, но не на крахмальной, а масляной основе – кунжутном масле. В непрозрачной емкости соус хорошо сохраняется долгое время в холодильнике, так что можно приготовить его с запасом.

Ингредиенты:

масло кунжутное – 100 мл,

соевый соус – 50 мл,

рисовый уксус – 50 мл,

мед – 1 чайная ложка,

2 зубчика чеснока, имбирь, одна небольшая порезанная луковица.

Все продукты смешиваем в блендере. Далее доводим до вкуса – добавляем тот или иной ингредиент, если на ваш взгляд чего-то не хватает. По своему опыту шеф-повара могу сказать, что это приходится делать практически каждый раз, поскольку разные производители далеко не всегда выпускают продукцию одинакового вкуса и качества.

Еще этот соус замечательно подходит как к рыбным блюдам, так и в качестве заправки для рисового гарнира.

Приятного аппетита!