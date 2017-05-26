Салат «Дальний Восток»
Легкий в приготовлении салат с морепродуктами и морской капустой с интересной азиатской ноткой - соусом Терияки в качестве заправки, который вы сможете быстро и просто приготовить самостоятельно.
Ингредиенты:
- пекинская капуста (небольшой кочан) – 1 шт.,
- морская капуста – 1 банка,
- морской коктейль - 200 гр.,
- свежий огурец – 1 шт.,
- зеленый горошек – 1 банка (можно взять 1 стакан свежего размороженного),
- имбирь маринованный по вкусу,
- пакетик соуса «Терияки»,
- лимон, несколько веточек укропа.
* Время приготовления 15 минут.
* Себестоимость блюда: 292 рубля.
* На порцию 200 гр. - 476 ккал, 28,1 белка, 5,5 жиров, 80,3 углеводов.
* Количество порций - 6.
1. Пекинскую капусту (понадобится верхняя часть вилка - зеленая) порезать крупно.
2. Огурец нарезаем соломкой, имбирь нужно порезать на мелкие кусочки.
3. Отвариваем морской коктейль: доводим воду до кипения, добавляем половинку лимона, несколько веточек укропа (конечно, можно и без этих приправ, но так вкуснее), опускаем морепродукты и варим в течение 5 минут. Откидываем в дуршлаг и остужаем холодной водой.
Морской коктейль можно заменить любыми морепродуктами, например, кальмарами или креветками, в зависимости от желания и возможностей.
4. Смешиваем все ингредиенты и заправляем соусом (готовый соус Терияки есть у разных производителей).
Домашний соус Терияки
Очень вкусный соус можно приготовить и самим. Это вариант Терияки, но не на крахмальной, а масляной основе – кунжутном масле. В непрозрачной емкости соус хорошо сохраняется долгое время в холодильнике, так что можно приготовить его с запасом.
Ингредиенты:
- масло кунжутное – 100 мл,
- соевый соус – 50 мл,
- рисовый уксус – 50 мл,
- мед – 1 чайная ложка,
- 2 зубчика чеснока, имбирь, одна небольшая порезанная луковица.
Все продукты смешиваем в блендере. Далее доводим до вкуса – добавляем тот или иной ингредиент, если на ваш взгляд чего-то не хватает. По своему опыту шеф-повара могу сказать, что это приходится делать практически каждый раз, поскольку разные производители далеко не всегда выпускают продукцию одинакового вкуса и качества.
Еще этот соус замечательно подходит как к рыбным блюдам, так и в качестве заправки для рисового гарнира.
Приятного аппетита!