Мы победили!

Погожим майским днем две U-мамы (Coalla +МамЮль) в компании мальчика по имени Ленчик, кота по имени Мальчик и собаки Рыжего решили приготовить нечто особенное в преддверии Дня Победы. Меню планировалось простое, но сытное – этакий вариант полевой кухни в домашних условиях. А какая полевая кухня без солдатской каши? Ни-ка-кой! Но варить обычную кашу скучно и неинтересно, поэтому каша была заявлена с грибами. Ну типа партизаны нашли в лесу грибы и решили разнообразить свой стол. И хотя лес у нас с МамЮль начинается сразу же за домом, мы не стали ждать милостей от природы , а тупо купили грибы в магазине. Там же нами было приобретено:

крупа системы «гречка» - 1 упак.

пресловутые грибы породы шампиньоны -500 гр (конечно лучше бы было взять белых, но мы мы решили, что как будто бы партизаны искали грибы на вражеском аэродроме – а на аэродромах шампиньоны растут

морковка -1 штука

лук - 2 штуки

Для начала банально обжарили лук, морковь и грибы. В принципе получилось уже вкусно. Но гречка сиротливо стояла на столе и всем своим видом напоминала нам о невыполненных перед ней обязательствах. Поэтому мы с Юлькой немного поиграли в Золушку, а затем высыпали чистую и нарядную крупу на разогретую сковородку и чуть обжарили ее. Это типа такой секретик кулинарный есть – если гречку перед варкой обжарить на сухой сковородке будет вкуснее, чем обычно. Второй кулинарный секретик состоит в том, что при варке в гречку надо добавить немного сахара – тогда она будет особенно рассыпчатой. Ну, вобщем, когда гречка сварилась, мы просто соединили ее с грибами. В качестве приправы, кстати, при варке в гречку, да вобщем, и в грибы можно добавить бульонный кубик с грибным вкусом. Каша получилась зачотная. С такой кашей не только фашистов, кого угодно победить можно! Поэтому мы назвали ее просто – каша «Победная».

Но мы не расслаблялись, а занялись подготовкой второго блюда. Второе блюдо у нас шло под кодовым именем колодец «Партизанский». Основу нашего колодца составила обычная картошка – тоже, кстати, вполне солдатская пища. Картошку партизанам как будто бы принесли добрые местные жители, чтобы поддержать их боевой дух и просто подбодрить. Для колодца нами также было закуплена селедочка, поскольку там, где колодец, там есть вода, а где есть вода, должна быть и рыбка. В то время как картошечка аппетитно жарилась и шкворчала на сковородке под неусыпным контролем мамЮль, селедка была разделана и приправлена уксусом, маслом и лучком. Ну а далее – все просто, из самой зажаристой картошечки был сложен сруб. Почему-то он получился в форме пятиугольника, что вобщем весьма символично. Дно колодца было любовно выстлано селедочкой и украшено рубиновыми звездами с Кремля.

Ну и собственно третье блюдо было простым и незатейливым. Мы назвали его - пушка «Командирская». Для создания сего убойного орудия нам потребовались:

сосиска системы «сарделька» - 1 шт

сыр «Российский» - 200 гр

чеснок, майонез, зелень - 100 гр

помидоры крупные - 2 шт

С сарделькой – все понятно, ее надо просто отварить. Она символизирует собой ствол орудия и поставленная на попа имеет весьма устрашающий вид. В качестве ядер используются томаты. Для чего с оных срезается крышечка и чайной ложкой выгрызается содержимое. Сыр мелко трем на терке и смешиваем с давленым чесноком, майонезом и мелко порубленной зеленью. Полученной смесью начиняем ядра и соединяем все детали орудия в одно целое. Убойная сила, убойный вкус. Последний штрих – кусочек чернушки и традиционные 100 грамм. Враг не пройдет, победы будет за нами!