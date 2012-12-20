Новогодние блюда. Домашняя колбаса (рецепт с видео)

Сегодня мы все больше ценим натуральные продукты и стараемся избегать искусственных добавок. Рецепт домашней колбасы – для тех, кто стремится питаться полезно и правильно. Рецептов этих, наверное, не одна сотня и этот – просто «один из», может, не совсем традиционный, но мне и моим детям нравится. Выбор мяса для фарша повлияет на конечный результат: с говядиной колбаса менее жирная, но грубее по текстуре, со свининой – жирнее и мягче, куриная грудка или мясо кролика посуше, зато диетическое… поэтому рекомендую поэкспериментировать и подобрать состав и добавки на свой вкус.

Мне кажется удобным готовить на пару - продукты не пригорят, не пересохнут, не нужно стоять рядом и присматривать, включила – и можно заняться другими делами, когда закончится время приготовления или нужно будет добавлять воду, пароварка подаст сигнал. Можно запечь в духовке, тоже хорошо получится, только приглядывайте, чтоб не пригорела верхушка.

Домашняя колбаса

Понадобится:

Филе куриное – 600 гр.;

Фарш (2/3 свинина, 1/3 говядина) – 600 гр.;

Сливки 20% – 200 мл.;

Оливки без косточки – ½ стакана;

Орехи грецкие – ½ стакана;

Сахар – 1 чайная ложка.

Соль – 1,5 чайные ложки.

Перец, мускатный орех.

Пакет для запекания.

· Половину куриного филе нужно нарезать кусочками, остальное измельчить вместе с фаршем: 2-3 раза пропустите через мясорубку с частой решеткой или хорошо измельчите в блендере – нужно получить как можно более однородный фарш.

· Добавьте к фаршу сливки, соль, сахар, приправы, хорошо вымесите. Положите оливки (маслины), орехи, кусочки куриного мяса, можно добавить куриную печенку, грибы – по желанию. Перемешайте. Если любите колбасу «с жирком», можете добавить кубики сала (шпика), только перед нарезкой его хорошо охладите (можно даже подморозить), будет легче нарезать кубиками.

· Выложите массу в пакет для запекания, сформируйте колбаску и закрутите пакет. Осталось только выложить в чашу пароварки и сварить – около 1,5 часов.

· Остудите при комнатной температуре, уберите на пару часов или на ночь в холодильник.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта