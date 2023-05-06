Фитнес-салат с курицей и чечевица по-восточному

Что съесть, чтобы не набрать вес - наш любимый вопрос, когда мы худеем к лету. Да и жара не располагает готовить сложные тяжелые блюда. Фитнес-салаты в этом случае - отличный выход! Свежие овощи можно сочетать с тунцом, курицей, морепродуктами. Сегодня я предлагаю вам рецепт салата по принципам правильного питания, который можно есть и на обед, и на ужин.

А если на гарнир приготовить чечевицу в восточном стиле, то мы получим полноценный прием пищи с большим количеством белка. В состав чечевицы входит множество витаминов и микроэлементов. При этом культура богата легкоусвояемым белком — 25 г на 100 г продукта. В ней также большое количество клетчатки.

Чтобы избежать вздутия из-за употребления чечевицы, нужно знать парочку секретов. Итак, как приготовить чечевицу, чтобы избежать вздутия:

1. Чечевицу нужно промыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа, затем снова промыть. Иногда еще сливают первую воду после закипания.

2. В восточной кухне для приготовления бобовых, чтобы избежать газообразования, используют специи: кумин (зиру), кориандр, фенхель, мускатный орех, асафетиду, куркуму. Также можно взять чабер, орегано, майоран.

Овощной салат с курицей и чечевица по-восточному

Ингредиенты для салата: - курица отварная (половина грудки),

- перец красный 1 шт.,

- огурец 1 шт.,

- яйцо 4 шт.,

- стебель сельдерея 4-5 шт.,

- кинза и петрушка (по половине пучка),

- салат айсберг (половина небольшого кочана),

Для заправки:

- зерновая горчица 1 ст.ложка,

- сок лимона 2 ст. ложки,

- оливковое масло - 4 ст. ложки,

- сахар и соль по вкусу.

Для чечевицы:

- чечевица зеленая 200 г,

- кориандр, зира, кардамон, куркума (по вкусу или по на кончике ч. ложки),

- чеснок 1-2 зубчика.

Приготовление:

1. Замочите чечевицу в холодной воде на несколько часов. Промойте еще раз перед тем, как варить. Залейте чечевицу кипятком в соотношении 1 к 1,5 и варите на небольшом огне около 15 минут.

2. Откиньте чечевицу на дуршлаг, в кастрюле распустите на маленьком огне ложку сливочного масла, разогрейте специи (разотрите их в ступке предварительно) и добавьте измельченный чеснок. Через пару минут добавляйте чечевицу в кастрюлю и хорошо перемешайте.

Отставьте чечевицу под крышкой, она хорошо впитает аромат.

3. Отварную грудку нарежьте кубиком. Стебли сельдерея поперек стебля кусочками примерно по 1 см. Сладкий перец - крупными кусочками. Огурец крупным кубиком.

4. Мелко покрошите зелень, салат айсберг порежьте крупно.

5. Все перемешиваем в миске, делаем заправку из горчицы, масла, лимонного сока и соли с сахаром. Заправляем салат по вкусу.

6. Яйца нарезаем дольками, чтобы украсить ими салат.

Салат получается потрясающе сочный, лёгкий, свежий и необычный. Все вкусы дополняют друг друга.

Подавайте вместе с чечевицей и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!