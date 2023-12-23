Чизкейк «Селедка под шубой». Новогодняя подача!

Классический рецепт селедки под шубой мы знаем послойно! И на новогодний стол снова приготовим этот салат. Предлагаем подать его по-новому, заменив верхний слой суфле. Интересно, необычно, очень красиво. И так же вкусно, как салат, приготовленный по классическому рецепту, только нежнее!

Чизкейк «Селедка под шубой»

Ингредиенты (для формы 20 см): - свекла 700 г;

- картофель 500 г;

- лук 1 крупный;

- морковь 400 г;

- яйцо 3 шт.;

- селедка 400 г;

- майонез между слоями по вкусу, для свекольного слоя 150 г;

- сметана 150 г;

- желатин 25 г;

- уксус 1/2 ст.л.;

- сахар 1 ч. л.;

- вода 50 мл

Приготовление:

1. Овощи будем запекать - так они получаются не клейкими, а более воздушными. Их хорошо моем, заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку, разогретую до 180⁰ до полной готовности, это примерно 50-60 минут.

2. Лук режем мелким кубиком, кладем в миску, добавляем сахар, уксус и воду, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться. Варим яйца. Режем селедку мелким кубиком.

3. С готовых овощей снимаем кожуру и трем на мелкой терке яйца, картофель и морковь. Салат легче всего собирать в двух разъемных формах разных диаметров. У меня только форма 20 см. Я взяла пятилитровку, сделала из нее колько (примерно 18 см в диаметре), и использовала его для формирования внутреннего слоя салата.

4. Кольцом поменьше формируем слои, в кольцо побольше будем заливать свекольный слой. Выкладываем в маленькое кольцо картофель, затем слой селедки, потом лук, морковь и яйца. Между слоями по вкусу добавляем майонез и соль по вкусу.

5. Для финального слоя взбиваем свеклу с майонезом и сметаной блендером. Желатин замачиваем в небольшом количестве воды, когда набухнет, растопите его в микроволновке, ставя туда примерно на 15 секунд и перемешивая. Когда немного подостынет, добавьте его к свекле и хорошо перемешайте.

6. Снимите маленькое кольцо с основы салата и поместите большое кольцо так, чтобы основа оказалась в центре. Вылейте свекольный "смузи" в форму и отправьте в холодильник на ночь.

Я всю форму выстелила пленкой, но можно этого не делать, суфле хорошо схватилось и легко отделилось от формы.

Утром можете наслаждаться вкуснейшим салатом, он очень похож на селедку под шубой по классическому рецепту, просто очень нежный, тает во рту. Особенно свекольное суфле))

Украсьте листочками петрушки и клюквой в иде рождественского венка, можно взять половинки помидоров черри, и подавайте!

Приятного аппетита и с наступающим Новым годом!!