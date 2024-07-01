Рулет из баклажанов и сладкого перца

Рецепт рулета из баклажана со сладким перцем был найден на просторах интернета. Мы чуть-чуть изменили рецепт, приготовили, продегустировали всем офисом и выносим на ваш суд.

Рулет из баклажанов со сладким перцем

Понадобится: баклажаны 2 шт.;

сладкие перцы 3 шт.;

творожный сыр 2-3 ст.л.;

чеснок 2-5 долек;

укроп, кинза, петрушка;

соевый соус, растительное масло, соль.

1. Перцы порезать на 3-4 части, убрать плодоножку и семечки, запечь в духовом шкафу до чёрных подпалин (на это может уйти 30-40 минут при 180 °С).

2. Достать запеченные перцы, уложить в полиэтиленовый пакет. Когда они остынут, очистить от шкурки.

3. Баклажаны порезать на пластинки шириной 3-4 мм, чтобы получилось 12-14 штук.

4. Смешать в миске растительное масло и соевый соус в отношении 1:1, намазать этой смесью слайсы баклажан с двух сторон, выложить на смазанный растительным маслом противень. Запечь в течение 10-15 минут до мягкости при 180-200 °С (ориентируйтесь на свою духовку).

5. Зелень мелко порезать, добавить чеснок (натереть его на мелкой тёрке или пропустить через чеснокодавилку) и творожный сыр. Все перемешать.

6. На пищевую плёнку выложить баклажаны (2 ряда по 6-7 шт. в каждом), намазать сырной смесью, затем поверх выложить перцы, оставив с краю место.

7. При помощи плёнки сформировать рулет и убрать на ночь в холодильник.

Вот такая аппетитная вкуснятина получилась!

Приятного аппетита!