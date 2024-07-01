Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Администрация
Салаты и закуски

Рулет из баклажанов и сладкого перца

Рецепт рулета из баклажана со сладким перцем был найден на просторах интернета. Мы чуть-чуть изменили рецепт, приготовили, продегустировали всем офисом и выносим на ваш суд.

Рулет из баклажанов со сладким перцем

Понадобится:

  • баклажаны 2 шт.;
  • сладкие перцы 3 шт.;
  • творожный сыр 2-3 ст.л.;
  • чеснок 2-5 долек;
  • укроп, кинза, петрушка;
  • соевый соус, растительное масло, соль.

 

1. Перцы порезать на 3-4 части, убрать плодоножку и семечки, запечь в духовом шкафу до чёрных подпалин (на это может уйти 30-40 минут при 180 °С). 

2. Достать запеченные перцы, уложить в полиэтиленовый пакет. Когда они остынут, очистить от шкурки.

3. Баклажаны порезать на пластинки шириной 3-4 мм, чтобы получилось 12-14 штук.

4. Смешать в миске растительное масло и соевый соус в отношении 1:1, намазать этой смесью слайсы баклажан с двух сторон, выложить на смазанный растительным маслом противень. Запечь в течение 10-15 минут до мягкости при 180-200 °С (ориентируйтесь на свою духовку).

5. Зелень мелко порезать, добавить чеснок (натереть его на мелкой тёрке или пропустить через чеснокодавилку) и творожный сыр. Все перемешать.

6. На пищевую плёнку выложить баклажаны (2 ряда по 6-7 шт. в каждом), намазать сырной смесью, затем поверх выложить перцы, оставив с краю место.

7. При помощи плёнки сформировать рулет и убрать на ночь в холодильник.

Вот такая аппетитная вкуснятина получилась! 

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
Реклама
Салаты и закуски
Реклама
Реклама