Компот из черноплодки и облепихи

В последнее время узнала, что моя дорогая подружка обожает черноплодную рябину. Как с детства помню, никто в нашей семье эту ягоду не ел (я, естественно, тоже). Ягоды выросло очень много, Юле все не съесть, вот и припомнился мне рецепт моей свекрови. Им, собственно, и хочу поделиться. Решила в этом году сварить полезный компотик, чем раньше не занималась.

Точных измерений не делала. В каждой банке ягоды должны занимать 1/3. Из этой трети 1 часть - черноплодка, 2 части - облепиха.

1. Ягоды перебрать, помыть, выложить на полотенце.

2. Банки любого объема моем, стирилизуем удобным вам способом (в кипящей воде, на носике чайника), крышки нужно тоже прокипятить.

3. Пока банки остывают на полотенце, готовим сироп. Я варила сироп в 3-х литровой кострюле, потом варила еще при необходимости (просто банки были небольшие). На 3 литра воды кладу 130г сахара (таким образом, на три 3х литровые банки уйдет 1 кг сахара).

4. Закладываем в каждую банку ягоды (2 части облепихи и 1 часть черноплодки).

5. Заливаем банки сиропом до горлышка.

6. В большой кострюле или ведре вскипятить воду, на дно положить полотенце или прихватку. Аккуратно ставим к горячую воду банку с ягодами. Для этого есть приспособления, можно просто полотенцем воспользоваться. Прикрываем банку крышкой.

Теперь банка будет кипеть 1л - 10 мин, 2х-л - 20мин, 3х-л - 30 мин. Когда время вышло, аккуратно вынимаем банку из воды и ставим на сухое полотенце. Раньше для меня этот этап казался очень страшным. Свекровь дела приспособу типа щипцов для банок, проблем не возникло с тем, чтобы поставить и достать банку из кипятка.

7. Далее компот нужно закатать. Машинки для закатки разные, тут главное силу распределить верно. Первую банку я перекатала, она лопнула.

Когда крышка закатана, банку нужно перевернуть вверх дном. Тут сразу видно: если плохо закатана - пойдут пузырьки воздуха. Ставим банки вверх дном до полного остывания.

Компот получается кисленьким, очень вкусным и полезным!

Банки у меня закончились, а ягоды остались. Тогда я просто варила компот в кастрюльке в течение всей недели - пили все, правда вкусно!!!

Для справочки уточню

Ягоды черноплодной рябины имеют приятный кисловато-сладкий, терпковатый вкус. Арония – это настоящий кладезь полезных веществ! Она содержит богатый природный комплекс витаминов (P, C, E, K, B1, B2, B6, бета-каротин), макро- и микроэлементов (бор, железо, марганец, медь, молибден, фтор), сахаров (глюкоза, сахароза, фруктоза), пектиновых и дубильных веществ.

Например, в плодах аронии витамина P в 2 раза больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в апельсинах и яблоках. А содержание йода в ягодах черноплодки в 4 раза выше, чем в землянике, крыжовнике и малине. Содержащиеся в черноплодной рябине пектиновые вещества выводят из организма тяжелые металлы и радиоактивные вещества, удерживают и выводят различные виды патогенных микроорганизмов. Пектины нормализуют функционирование кишечника, устраняют спазмы и оказывают желчегонный эффект. Лечебные свойства черноплодной рябины способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, улучшая их упругость и эластичность. Также одними из самых полезных свойств этой ягоды являются нормализация артериального давления и понижение уровня холестерина в крови.

Плоды черноплодки назначают при различных нарушениях в свертывающей системе крови, кровотечениях, ревматизме, атеросклерозе, сахарном диабете и аллергических заболеваниях. Исследования последних лет показали, что черноплодная рябина улучшает функционирование печени, а регулярное употребление этой ягоды повышает иммунитет и положительно влияет на работу эндокринной системы.

Облепиха содержит 2,8-7,8% жирного масла, аскорбиновую кислоту, каротин (провитамин А), витамины группы В, витамин Е, фолиевую кислоту, филлохинон (витамин К, участвующий в биосинтезе факторов свертывания крови), сахара, дубильные вещества, органические кислоты (олеиновую, стеариновую, линолевую и пальметиновую), которые активно участвуют в обмене веществ. В плодах облепихи обнаружено 15 микроэлементов, в том числе железо, магнии, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан.

Особую ценность имеет облепиховое масло, получаемое из плодов. Его применяют как лечебный препарат против лучевых поражений кожи, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических заболеваний, экземы, гипертонии, анемии и катаракты. Облепиха обладает целебными свойствами. Она способна укреплять стенки кровеносных сосудов и делать их менее проницаемыми, улучшать тканевой обмен веществ, обладает антиоксидантным действием (предупреждает окисление тканей, а значит и старение).