Салат-рулет с семгой и овощами

Такой салат стоит приготовить для семьи или для гостей, как праздничное блюдо. Эффектно и бюджетно. Готовится просто, а съедается быстро, потому что вкусно!

Вкусный рецепт салата из сёмги

Понадобится:

Яйцо 3 шт.

Семга соленая 100 г

Картофель (1 большой или 2 средних)

Морковь (1 большая или 2 средних)

Майонез или сметана

Зелень пучок (любая)

Приготовление:

1. Отвариваем морковь, картофель и яйца. Затем натираем всё это на мелкой терке (именно на мелкой, так салат будет нежнее).

2. Зелень подойдет любая - укроп, петрушка или зеленый лук. У меня укроп, с семгой он отлично сочетается. Мелко нарезаем веточки укропа.

3. Начинаем выкладывать поочередно слои на пищевой пленке или фольге. Первый слой-основу формируем из моркови. Придаем форму будущему рулету, ложкой приминаем морковь. Смазываем тонким слоем майонеза - не переусердствуйте с майонезом, чтобы рулет в готовом виде не потёк!

4. Далее идет слой картофеля, который также смазываем майонезом.

5. Следующий слой из яиц, их также покрываем майонезом.

6. В середине будущего рулета выкладываем половину зелени и поверх нее нарезанную крупными кубиками семгу.

7. Теперь можно формировать рулет. Поочередно заворачиваем каждую сторону и соединяем встык, немного уплотняя.

8. Убираем рулет в холодильник минимум на час.

9. Наш салат-рулет готов. Можно сразу нарезать на кружочки и украсить сверху оставшейся зеленью.

Приятного аппетита!