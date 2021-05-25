Салат-рулет с семгой и овощами
Такой салат стоит приготовить для семьи или для гостей, как праздничное блюдо. Эффектно и бюджетно. Готовится просто, а съедается быстро, потому что вкусно!
Вкусный рецепт салата из сёмги
Понадобится:
Приготовление:
1. Отвариваем морковь, картофель и яйца. Затем натираем всё это на мелкой терке (именно на мелкой, так салат будет нежнее).
2. Зелень подойдет любая - укроп, петрушка или зеленый лук. У меня укроп, с семгой он отлично сочетается. Мелко нарезаем веточки укропа.
3. Начинаем выкладывать поочередно слои на пищевой пленке или фольге. Первый слой-основу формируем из моркови. Придаем форму будущему рулету, ложкой приминаем морковь. Смазываем тонким слоем майонеза - не переусердствуйте с майонезом, чтобы рулет в готовом виде не потёк!
4. Далее идет слой картофеля, который также смазываем майонезом.
5. Следующий слой из яиц, их также покрываем майонезом.
6. В середине будущего рулета выкладываем половину зелени и поверх нее нарезанную крупными кубиками семгу.
7. Теперь можно формировать рулет. Поочередно заворачиваем каждую сторону и соединяем встык, немного уплотняя.
8. Убираем рулет в холодильник минимум на час.
9. Наш салат-рулет готов. Можно сразу нарезать на кружочки и украсить сверху оставшейся зеленью.
Приятного аппетита!