Новогодние закуски. Просто и вкусно, оригинальная подача в виде ёлочных шариков
Оформите ваши любимые простые салаты и закуски по-новогоднему – и праздничное настроение обязательно появится!
Канапе-шарики в виде ёлочных шаров - просто, быстро, вкусно!
Канапе-шарики с печенью трески
|
Понадобится:
Картошка — 1- 2 шт.;
Печень трески (230 г) — 1 баночка;
Яйцо — 2-3 шт.;
Огурец маринованный — 1 шт.;
Соль, перец – по желанию.
Для обсыпки:
Кунжут, или
зелень укропа/петрушки, или
яичный белок (желток), натертый на мелкой терке.
Для украшения:
Маслины без косточки;
Тонкие перышки зеленого лука или стебельки петрушки (укропа).
* Картошку нужно сварить до готовности. Остудить и натереть на крупной терке.
* Яйца сварить, остудить, очистить. Нарезать мелким кубиком.
* Огурец нарубить мелко.
* Печень трески разрезать на небольшие кусочки-кубики, или размять вилкой. Масло из банки не выливайте, немного масла понадобится для заправки салата. Нарезанную печень соединить с картошкой, огурцом и яйцами.
* Я добавляю картошки столько, сколько нужно для того, чтобы из салата можно было слепить шарики. Обычно это одна крупная картофелина или полторы поменьше. Можно положить больше картошки, салат станет более сытным и более бюджетным.
* Аккуратно перемешайте, добавьте масла из банки, соль, перец, если нужно.
* Кунжут для обсыпки слегка поджарьте на сухой сковороде, помешивая, до появления вкусного запаха и золотистого цвета.
* Ложкой набирайте салат и лепите шарики размером с маленькое яйцо. Обваляйте в кунжуте. Если кунжут не любите, мелко-мелко нарежьте петрушку/укроп или натрите на мелкой терке белок и желток (по отдельности) еще одного яйца и обваляйте в них.
* Из половинки маслины и стебелька петрушки сделайте петельку-подвеску, как у елочной игрушки. До подачи на стол держите в холодильнике.
Веселых новогодних праздников!
Канапе-шарики с мясным паштетом
|
Понадобится:
Паштет из утки, индейки, печеночный паштет – 1 банка (ок. 100 гр.)
Вяленые помидоры – 4 ломтика;
Для обсыпки:
Орехи (кедровые, фундук, грецкие).
Для украшения:
Маслины без косточки;
Тонкие перышки зеленого лука или стебельки петрушки (укропа).
* Паштет можно приготовить самостоятельно, или купить готовый. Согрейте его до комнатной температуры, чтобы стал пластичным и разомните вилкой/ложкой.
* С вяленых помидоров сцедите масло, нарежьте ломтики на небольшие кусочки.
* Орехи порубите ножом, чтобы получилась крошка.
* Возьмите столовую ложку паштета, сделайте углубление и положите чайную ложку помидоров. Сделайте шарик, так, чтобы начинка спряталась внутри паштета.
* Обваляйте в ореховой крошке.
* Из половинки маслины и стебелька петрушки сделайте петельку-подвеску, как у елочной игрушки. До подачи на стол держите в холодильнике.
* Начинить паштет можно орешком, маслиной или оливкой, кусочком маринованного огурца, черносливом или вяленой вишенкой в коньяке, кисло-сладким чатни, острым джемом. Экспериментируйте, сочетайте, получайте новые вкусы!
Приятного аппетита!