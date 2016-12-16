Новогодние закуски. Просто и вкусно, оригинальная подача в виде ёлочных шариков

Оформите ваши любимые простые салаты и закуски по-новогоднему – и праздничное настроение обязательно появится!

Канапе-шарики в виде ёлочных шаров - просто, быстро, вкусно!

Канапе-шарики с печенью трески

Понадобится: Картошка — 1- 2 шт.; Печень трески (230 г) — 1 баночка; Яйцо — 2-3 шт.; Огурец маринованный — 1 шт.; Соль, перец – по желанию. Для обсыпки: К унжут, или зелень укропа/петрушки, или яичный белок (желток), натертый на мелкой терке. Для украшения: Маслины без косточки; Тонкие перышки зеленого лука или стебельки петрушки (укропа).

* Картошку нужно сварить до готовности. Остудить и натереть на крупной терке.

* Яйца сварить, остудить, очистить. Нарезать мелким кубиком.

* Огурец нарубить мелко.

* Печень трески разрезать на небольшие кусочки-кубики, или размять вилкой. Масло из банки не выливайте, немного масла понадобится для заправки салата. Нарезанную печень соединить с картошкой, огурцом и яйцами.

* Я добавляю картошки столько, сколько нужно для того, чтобы из салата можно было слепить шарики. Обычно это одна крупная картофелина или полторы поменьше. Можно положить больше картошки, салат станет более сытным и более бюджетным.

* Аккуратно перемешайте, добавьте масла из банки, соль, перец, если нужно.

* Кунжут для обсыпки слегка поджарьте на сухой сковороде, помешивая, до появления вкусного запаха и золотистого цвета.

* Ложкой набирайте салат и лепите шарики размером с маленькое яйцо. Обваляйте в кунжуте. Если кунжут не любите, мелко-мелко нарежьте петрушку/укроп или натрите на мелкой терке белок и желток (по отдельности) еще одного яйца и обваляйте в них.

* Из половинки маслины и стебелька петрушки сделайте петельку-подвеску, как у елочной игрушки. До подачи на стол держите в холодильнике.

Веселых новогодних праздников!

Канапе-шарики с мясным паштетом

Понадобится: Паштет из утки, индейки, печеночный паштет – 1 банка (ок. 100 гр.) Вяленые помидоры – 4 ломтика; Для обсыпки: Орехи (кедровые, фундук, грецкие). Для украшения: Маслины без косточки; Тонкие перышки зеленого лука или стебельки петрушки (укропа).

* Паштет можно приготовить самостоятельно, или купить готовый. Согрейте его до комнатной температуры, чтобы стал пластичным и разомните вилкой/ложкой.

* С вяленых помидоров сцедите масло, нарежьте ломтики на небольшие кусочки.

* Орехи порубите ножом, чтобы получилась крошка.

* Возьмите столовую ложку паштета, сделайте углубление и положите чайную ложку помидоров. Сделайте шарик, так, чтобы начинка спряталась внутри паштета.

* Обваляйте в ореховой крошке.

* Из половинки маслины и стебелька петрушки сделайте петельку-подвеску, как у елочной игрушки. До подачи на стол держите в холодильнике.

* Начинить паштет можно орешком, маслиной или оливкой, кусочком маринованного огурца, черносливом или вяленой вишенкой в коньяке, кисло-сладким чатни, острым джемом. Экспериментируйте, сочетайте, получайте новые вкусы!

Приятного аппетита!