«Теплый салат» - готовите такое? Интересное блюдо, уже вроде и не салат, но еще не горячее. «Самое оно» для летнего ужина.

Теплый он потому, что один (или несколько) ингредиент обжаривают или запекают и добавляют в салат горячим сразу перед подачей. Самый известный, наверное – микс листовых салатов с обжаренной куриной печенкой. Кстати, салатные листья, крупно порезанные или порванные руками, чуть ли не обязательный компонент теплых салатов. Как минимум, салат надо выложить на них перед подачей. Выбирайте сорта с плотными листьями, они прекрасно удерживают соус-заправку, и вам не придется подбирать его с тарелки.

Если к листьям салата добавить только что сваренную молодую картошечку – это уже получится теплый картофельный салат. Заправьте его оливковым маслом и лимонным соком, а сверху можно раскрошить кусочек брынзы. Или, как любят в Италии, добавьте к картошке тушеных осьминогов и мидии. Вообще, «горячим компонентом» может быть практически что угодно - мясо, рыба, морепродукты, грибы, очень вкусны запеченные под грилем овощи. Никаких рецептов, просто открываем холодильник и фантазируем.

Теплый салат с баклажанами под лимонно-горчичным соусом

Понадобится: Баклажаны – 2 средних; Помидоры – 2 шт.; Фета или брынза – 100 гр.; Орехи фундук – 100 гр.; Листовой салат. Для заправки: Оливковое масло – 1/3 стакана или 10 ст. л.; Сок лимона – 3 ст.л.; Горчица среднеострая – 1 ст.л.; Мед светлый жидкий – ½ ст.л.; Чеснок – 1 зубок; Соль – ½ чайной ложки; Перец черный молотый – ¼ чайной ложки.

Примечание. Баклажаны можно заменить отваренной капустой брокколи, получится вкусная и красивая версия этого салата.

· Баклажаны режем на небольшие кусочки. Щедро посыпаем солью и оставляем минут на 15, чтобы дали сок. Зачем? а). выйдет горечь и б). при жарке будут меньше впитывать масла.

· Пока баклажаны ждут своей участи, нужно поджарить орешки – на сухой сковороде, на среднем огне, время от времени встряхивая. При жарке кожица на орехах потрескается, и её легко можно будет убрать, если горячие орехи пересыпать на кухонное полотенце и как следует их потереть. Нарубить крупно.

· Брынзу режем кубиками.

· Помидоры тоже кубиками. Если есть время и желание, снимите с них кожицу – будет вкуснее, нежнее.

Это очень просто – сделайте небольшой крестообразный надрез на помидорине и залейте кипятком на полминутки – минуту, после этого шкурка снимается практически одним «легким движением руки» .

· С баклажанов слить выделившийся к этому времени сок, слегка обсушить их бумажными салфетками, и посыпать мукой – перемешать, чтобы кусочки более-менее равномерно покрылись ею. Жарьте в разогретом растительном масле, помешивайте-потряхивайте, чтоб зарумянилось равномерно.

· Пока баклажаны жарятся, готовим заправку. Все ингредиенты соединяем (чеснок через пресс выдавить или растереть с солью) и хорошо смешиваем – блендером/взбивалкой/в банке с хорошо закрытой крышкой, трясем энергично. Последнее удобно, так как остатки можно в этой же баночке хранить в холодильнике до следующего раза. Следующий раз наступит скоро, потому что этот соус-заправка прекрасно подходит к рыбе, морепродуктам, овощам и салатам (особенно к помидорам и листовому салату).

· Баклажаны готовы, дайте им пару минут остыть и можно смешивать и заправлять салат. Подавайте на салатных листьях.

Приятного аппетита!